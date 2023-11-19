Ülkemizde büyük ilgi gören Tecno cephesinin, piyasaya sürdüğü ilk katlanabilir akıllı telefonu Phantom V Fold’un halefi üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Yeni cihaz, bir IMEI veritabanı girişi aracılığıyla keşfedildi. Tecno Phantom V2 Fold harika özelliklerle geliyor.

Tecno Phantom V2 Fold Çok Güçlü Geliyor!

IMEI listesi, katlanabilir cihazın adının Phantom V2 Fold ve model numarasının AE10 olduğunu ortaya koyuyor. Ancak, Tecno Phantom V2 Fold’un teknik özellikleri hakkında spesifik ayrıntılar şu anda sınırlı.

Phantom V2 Fold’un özelliklerini tahmin etmek için orijinal Phantom V Fold’a bir göz atalım. Orijinal Phantom V Fold, 7.85 inç boyutunda 2K+ çözünürlüğe, 120Hz yenileme hızına ve 8:7 en boy oranına sahip bir AMOLED LPTO katlanabilir ekrana sahipti.

Dış ekran 6.42 inç inç boyutundaydı ve yine AMOLED panele sahipti. FHD+ çözünürlüğe, 120Hz yenileme hızına ve 21:9 en boy oranına sahipti. Cihaz, Android 13 ve katlanabilir telefonlar için özel tasarlanmış HiOS 13 Fold UI üzerinde çalışıyordu.

Phantom V Fold, 32 megapiksel ön kameraya ve katlanabilir ekranda 16 megapiksel kameraya sahipti. Arka kamera kurulumu, f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 megapiksel birincil kamera, 13 megapiksel ultra geniş lens ve 2x optik zoom özellikli 50 megapiksel telefoto kameradan oluşuyordu.

Phantom V Fold’u güçlendiren Dimensity 9000 Plus yonga seti, LPDDR5x RAM, 9 GB’a kadar sanal RAM ve UFS 3.1 depolama alanı ile birleştirilmişti. Ayrıca, 5.000mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteği bulunuyordu.

Bu özelliklere bakarak Tecno Phantom V2 Fold modelinin de iddialı özelliklerle geleceğini söylemek mümkün. Bu modelde beklenen özellikler arasında Dimensity 9200 Plus işlemcisi bulunuyor.

Ayrıca LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 depolama teknolojilerini de bu modelde görmemiz olası. Tecno cephesinin ekran konusunda da önemli yenilikler yapması bekleniyor.

Samsung ve Huawei gibi markalar, geleneksel bir akıllı telefondan çok daha pahalı katlanabilir telefonlarıyla pazarı domine etse de, Tecno cephesi geleneksel bir telefon fiyatına katlanabilir telefon üretileceğini gösteren nadir firmalardan.

Öyle ki, yeni modelin de 950 dolar civarında fiyatlandırılmasını bekliyoruz. Samsung gibi rakiplerin 1200 dolardan yüksek fiyata sahip akıllı telefonlar sattığı düşünüldüğünde, Tecno uygun fiyatlı katlanabilir telefon sunan tek üretici gibi görünüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Tecno Phantom V2 Fold neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belritebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!