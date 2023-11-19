Apple ve Google, son yıllarda giderek popüler hale gelen resmi uygulama mağazası dışından uygulama yükleme trendinden etkileniyor. Android platformu uzun süredir üçüncü taraf uygulamaları kabul ederken, Apple bu konuda daha sıkı politikalar izliyor. Google Android kullanıcılarına bu konuda bir uyarı yaptı.

Google Android Kullanıcılarını Uyardı, Market Dışından Uygulama Yüklemeyin

Google’ın CEO’su Sundar Pichai, Epic Games ile yaşanan hukuki anlaşmazlıkta, şirketin uygulama geliştiricilerden prim talep ederek rekabeti engellediği iddiasına dair açıklamalarda bulundu.

Pichai, Google’ın Android telefonlarda üçüncü taraf uygulama marketlerini yasakladığını belirterek, bu adımın temel amacının tüketicileri virüslerden korumak ve güvenliklerini tehlikeye atmamak olduğunu ifade etti.

Ayrıca, Google’ın daha büyük ve katlanabilir telefon tasarımlarına yönelmesiyle, şirketin kullanıcılarına seçenek ve yaratıcılık konusunda ne kadar özgürlük tanıdığını vurguladı.

Pichai’nin, Android’in açık kaynaklı bir platform olmasına rağmen dışardan uygulama yükleme konusundaki tavrı oldukça dikkat çekici. Google Android kullanıcılarına büyük uyarılar yapsa da kendi farklı davranıyor.

Ancak, Pichai’nin diğer uygulama mağazalarından yüklenen programlarla ilgili virüs risklerini vurgulaması, şirketin güvenlik endişeleriyle ilgili kamuoyunda bir duyarlılık oluşturma çabası olarak yorumlanabilir.

Bu konuda Google güvenliği sıkılaştırmış durumda. Öyle ki Android telefonların çoğunda yer alan, Google Play Protect işlevi, yalnızca üçüncü taraf Android uygulamalarını denetlemeye başladı.

Google CEO’su Sundar Pichai, Android kullanıcılarını uygulamaları dışardan yüklememeleri konusunda uyardı. Yine de Google bu konuda duyarlı görünse de işlerin arka perdesi biraz ilginç.

Şirket, Play Store’daki uygulamaların kullanıcılar için en üst düzeyde koruma sağladığını iddia etse de, son zamanlarda Kaspersky tarafından yapılan bir güvenlik araştırması, 2023 yılında Google Play Store’dan 600 milyon kötü amaçlı uygulamanın indirildiğini ortaya koydu.

Apple ise, Pichai’nin güvenlik için yaptığı savunma dışında, iPhone’a dışardan yüklenen uygulamaların kontrolü konusunda daha katı bir politika izliyor. Bu durum, Apple’ın bu uygulamaların iPhone’a dışardan yüklenmesine karşı uzun süredir mücadele etmesine neden oluyor.

Yine de Epic Games gibi bazı büyük şirketlerin uygulamalarını kendi web sitelerinde barındırmayı tercih etmeleri, onları büyük komisyonlar kesilen uygulama mağazaları aracılığıyla dağıtmak yerine daha mantıklı görünüyor.

İlginizi Çekebilir: One UI 6 kullanıcıları tatmin etmedi

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Google Android konusundaki uyarılarında haklı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!