TECNO CAMON 20 serisinin Kasım kampanyasıyla beraber üniversite öğrencilerine vergi iadesi dilimine giren düz modeli ile karşınızdayız. Aydoğan’ın incelediği telefon, şık tasrımı ve 2K video çekebilme performansı ile dikkat çekiyor.

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Not: Bu videoda yer alan TECNO CAMON 20 modeli telefon, inceleme örneği olarak TECNO Mobile Türkiye tarafından temin edilmiştir.

TECNO CAMON 20 teknik özellikleri;