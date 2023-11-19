TECNO CAMON 20 serisinin Kasım kampanyasıyla beraber üniversite öğrencilerine vergi iadesi dilimine giren düz modeli ile karşınızdayız. Aydoğan’ın incelediği telefon, şık tasrımı ve 2K video çekebilme performansı ile dikkat çekiyor.
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İçindekiler
ÖĞRENCİYE İNDİRİMLİ TELEFON! | TECNO CAMON 20 İnceleme
Not: Bu videoda yer alan TECNO CAMON 20 modeli telefon, inceleme örneği olarak TECNO Mobile Türkiye tarafından temin edilmiştir.
TECNO CAMON 20 teknik özellikleri;
- Boyut: 163,4 x 76,7 x 7,8 mm
- Ekran: 6,67 inç FHD+ AMOLED
- İşlemci: MediaTek Helio G85
- Grafik Birimi: Mali-G52 MC2
- Bellek: 8 GB (+8 GB Sanal Bellek)
- Depolama: 256 GB
- Arka Kamera: 64 MP + 2 MP + AI Kamera
- Ön Kamera: 32 MP
- Video: 2K 30 fps
- Batarya: 5.000 mAh
- Şarj: 33 Watt (Kutu içeriği 18 Watt)