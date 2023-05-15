Ülkemizde sevilen firmalar arasında yer alan Tecno Mobile, MWC 2023’te pazardaki ilk katlanabilir cihazı olan Phantom V Fold 5G’yi tanıtmıştı. Telefonun, yüksek talep nedeniyle ilk gün tükendiği için popüler olduğu açıklandı. Şimdi, marka görünüşe göre piyasadaki diğer tüm çevirmeli cihazların altını çizebilecek kapaklı bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Tecno Phantom V Yoga adını taşıyacak olan bu telefon Samsung’un Galaxy Z Flip serisine direkt olarak rakip olacak.

Phantom V Yoga”nın sızan görüntüleri, Huawei P50 Pocket’e benzer şekilde ikincil ekran olarak ikiye katlanan yuvarlak bir kamera tümseğine sahip olabileceğini gösteriyor. Bununla birlikte, FHD+ çözünürlüğünde ana ekranının MediaTek’in Dimensity 8050 tarafından desteklendiği söyleniyor. Bu da telefonun premium segmentten ziyade orta seviye pazarı hedefleyebileceğini gösteriyor.

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Herhangi bir karışıklığı ortadan kaldırmak için MediaTek , Dimensity System on a Chip (SoC) için adlandırma kuralını basitleştirdi. Dimensity 8050 aslında Dimensity 1300 yonga setinin yeniden adlandırılmış bir versiyonu ve dört yüksek performanslı Cortex-A78 çekirdeğinden oluşuyor. 3 GHz’e kadar hıza ulaşabilen bir Süper Çekirdek ve 3 GHz’e kadar hıza ulaşabilen üç Performans Çekirdeği ve dört adet güç tasarruflu Cortex-A55 çekirdeği de SoC’ta yer alıyor.

Buna rağmen cihazda Android 13 tabanlı HIOS, 64MP çift kamera ve 256 GB dahili depolama ile 8 GB RAM yer alacak. Tecno’nun katlanabilir teknolojiyi daha uygun fiyatlı bir seçenek sunarak ana akım tüketiciler için daha erişilebilir hale getirme çabası, Android katlanabilir kapaklı akıllı telefon pazarına yeni bir soluk getirebilir. Bakalım vivo buna nasıl karşılık verecek?