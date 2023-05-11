Tecno cephesinin yaklaşan amiral gemisi modeli Tecno Phantom V Yoga, Çin’de bir internet sitesinde görüntülendi. Cihazdan gelen görseller, Mediatek Dimensity 8050 yonga seti tarafından desteklendiği söylenen katlanabilir akıllı telefonun çeşitli özelliklerine dair ipuçları veriyor. Tecno AD11 model numarası ile görülen cihaz, herkesin ağzını açık bırakacak altı adet arka kamerayla beraber gelecek. O nasıl kamera Tecno!?

Tecno Phantom V Yoga Kamerasıyla Gözdağı Verecek!

Bir Twitter kullanıcısı, yaklaşmakta olan Phantom V Yoga’ya ait olduğu iddia edilen görüntüleri paylaştı. Lavanta renkli sürümüyle ortaya çıkan cihaz, Tecno AD11 model numarasına sahip. Görüntülerden anlaşılacağı üzere, Tecno Phantom V Yoga 8GB RAM + 256GB depolama kapasitesine sahip bir sürüm ile gelebilir.

Tecno’nun yeni amiral gemisinin, altı adet arka kamera sensörü ve bir selfie kamerasından oluşan toplamda yedi adet kamera barındırdığı söyleniyor. Phantom V Yoga’nın arka kamera modülünde 50MP çözünürlüklü 1 inç boyutlu Sony IMX989 sensör, 64MP telefoto sensör, 32MP çözünürlüklü sensör, 8MP çözünürlüklü bir sensör, 5MP çözünürlüklü bir sensör ve 2MP çözünürlüklü bir lens daha bulunması bekleniyor.

Arka kamera kurulumunu saymak için birkaç saat gereken cihazın, neden bu kadar fazla kameraya sahip olduğu ise bilinmiyor. Kamera konusunda Phantom X2 serisiyle beraber ciddi bir çıkış yapan ve ilk defa bir akıllı telefonda teleskopik lens kullanan Tecno, yine bir ilke imza atmak istiyor olabilir.

Cihazın ön tarafında ise tek bir kamera yer alıyor. Cihazın özçekimler ve videolar için 32MP çözünürlüklü bir ön kameraya sahip olacağı belirtiliyor. Ön kamera kurulumunun arka kameraya kıyasla biraz daha sönük kaldığını söylemek mümkün.

Firmanın bu cihaz için Tecno Phantom V Yoga adını seçmesi de tesadüf değil. Cihaz katlanabilir cihaz olduğu için, esnekliği ve insan bedeninin “katlanabilme” yeteneğini belirten “Yoga” adı üzerinde çok düşünülmüş gibi görünüyor. Diğer bütün firmalar Fold ve Flip gibi tanıdık isimleri tercih ederken, Tecno cephesi bu modelde de özgün bir isim kullanmış.

Cihaz hakkında ortaya çıkan diğer bilgiler, Tecno’nun yeni canavarının MediaTek Dimensity 8050 yonga setiyle desteklenebileceğini ve Android 13 tabanlı en son HiOS sürümünü çalıştırabileceğini gösteriyor. Tecno Phantom V Yoga’nın 66W süper hızlı şarj desteğine sahip 4.000mAh boyutlu bir pil alması bekleniyor. Son olarak, yeni canavarın 144Hz yenileme hızına sahip 6,75 inç boyutlu bir AMOLED ekrana sahip olmasının beklendiğini söyleyelim.

Bizler de Tecno’nun yeni canavarını merakla bekliyoruz. Galaxy Z Flip 4 ve Vivo X Flip gibi dikey katlanabilir telefon formatında olan Phantom V Yoga, bakalım bu modeller karşısında ne kadar başarılı olacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Tecno’nun yeni telefonu başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!