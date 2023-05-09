Tecno, dört telefondan oluşan yeni Camon 20 akıllı telefon serisini duyurdu. Seride Camon 20, Camon 20 Pro, Camon 20 Pro 5G ve Camon 20 Premiere yer alıyor, ancak biz bu makalede ilk üçüne odaklanacağız. Üç telefon, yonga setleri dışında özelliklerinin çoğunu paylaşıyor. İşte detaylar.

Tasarım ve Ekran

Camon 20, Camon 20 Pro ve Camon 20 Pro 5G, 120Hz 6,67 inç AMOLED ekranı paylaşıyor, ancak sadece Pro telefonlar ekranın altında optik parmak izi sensörüne sahipken, vanilya modeli yana monte edilmiş bir sensörle kalıyor.

Özellikler ve Yazılım

Tecno Camon 20 Pro 5G, MediaTek’in geçen yılki Dimensity 13oo’nun yeniden modellemesi olan Dimensity 8050 işlemciye sahip ilk telefonlardan biri. Camon 20 Pro’nun 4G versiyonu Helio G99 çipe sahipken, standart Camon 20’de Helio G85 işlemci bulunuyor. Her üçü de 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip. Yazılım olarak, telefonlar Tecno’nun HIOS 13’ü ile Android 13’ü getiriyor.

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Kameralar

Her üç modelde de 64MP ana kameraya arka tarafta 2MP makro atıcı eşlik ediyor. Pro 5G varyantı, ana lensinde Optik Görüntü Sabitleme (OIS) ve 2MP derinlik sensörü içermesiyle öne çıkıyor. Diğer iki model ise üçüncü lensleri için QVGA modülleri içeriyor. Ön tarafta, her üç telefon da 32MP selfie kamerası ile donatılmış.

Batarya ve Fiyatlandırma

Pil kapasitesi açısından telefonlar 5.000 mAh pillerle çalışıyor ve 33W şarjı destekliyor. Fiyatlandırma ve kullanılabilirlik detayları henüz açıklanmadı.

Teknik Özellikler

Yonga seti: MediaTek Dimensity 8050 (Pro 5G), Helio G99 (Pro), Helio G85 (standart)

İşlemci: Sekiz çekirdekli (1×3.0 GHz Cortex-A78 & 3×2.6 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55)

GPU: Mali G77 MC9

İşletim Sistemi: Android 13, HIOS 13

1080 x 2400 piksel çözünürlüklü, 120Hz yenileme hızına sahip 6,67″ AMOLED

RAM: 8 GB

Dahili: 256 GB

Kart yuvası: Hayır

Kamera: Arka (Üçlü): 64 MP, f/1.7, (geniş), 1/1.7″, 0.8µm, PDAF (OIS yalnızca Pro 5G modelinde)

2 MP, f/2,4, (makro)

2 MP, f/2.4, (derinlik)

Kamera: Arka (Üçlü): 64 MP, f/1.7, (geniş), 1/1.7″, 0.8µm, PDAF (OIS yalnızca Pro 5G modelinde) 2 MP, f/2,4, (makro) 2 MP, f/2.4, (derinlik) Ön: 32 MP, f/2.5, 24mm (geniş), 1/2.8″, 0.8µm

Renkler: Predawn Black, Serenity Blue, Glacier Glow

Pil: 5.000 mAh, 33W hızlı şarj