TECNO Mobile, Tecno PHANTOM V Fold 5G adlı katlanabilir telefonunu Şubat ayında MWC 2023’te tanıtmıştı. Bugün ise Bollywood yıldızı ve Marka Elçisi Ayushmann Khurrana tarafından dün açıklanan telefonun üretimi, şirketin Noida tesisinde yılda 24 milyon adet üretim kapasitesine sahip olan fabrikada başladığı açıklandı. Ayrıca telefon ön siparişe sunuldu.

PHANTOM V Fold 5G, %90 ekran-gövde oranına sahip 7.85 inç 2K+ katlanabilir 10-120Hz LTPO AMOLED ekran ile 6.42 inç 1080p ikincil 120Hz 10-120Hz LTPO AMOLED ekranı bir arada sunuyor. Telefon, özel sabit eksenli döndürme ve kaydırma teknolojisine sahip havacılık sınıfı yenilikçi damla şekilli menteşeye, katlamayı neredeyse kesintisiz ve kırışmadan yapan kendi geliştirdiği ters çıtçıtlı yapıya sahip. Ayrıca, mikro kavisli ikincil ekranın ve arkasının tutmayı kolaylaştırdığı söyleniyor.

PHANTOM V Fold 5G, 12GB RAM ile Dimensity 9000+ yonga setinden gücünü alıyor. Telefon bölünmüş ekran, paralel pencereler, ekranlar arasında sürükleyip bırak ve katlanabilir bir ekran için daha optimize edilmiş HiOS Fold’u çalıştırıyor. Telefon, katlanabilir ekran için özelleştirilmiş 1000’den fazla uygulamaya sahip ve toplamda 2000’den fazla uygulamanın HiOS13 Fold için uyarlandığı söyleniyor.

PHANTOM V Fold 5G, 50MP arka kamera, 13MP ultra geniş kamera ve 50MP portre kamera ile birlikte geliyor. Ayrıca, dış ekranda 32MP kamera ve içte 16MP kamera bulunuyor. Telefonun özellikleri arasında Süper Gece Portresi, Gece Modu ve Süper Gece 4K video özellikleri yer alıyor.

İçindekiler TECNO PHANTOM V Fold 5G özellikleri

TECNO PHANTOM V Fold 5G özellikleri

7.65 inç büyüklüğünde 2296 x 2000 çözünürlüğünde 10-120Hz LTPO AMOLED katlanabilir ekran

6.42 inç büyüklüğünde 1080 x 2550 çözünürlüğünde 10-120Hz LTPO AMOLED dış ekran

3.2 GHz’e kadar Sekiz Çekirdekli MediaTek Dimensity 9000+ işlemci

Mali-G710 MC10 GPU

12GB LPDDR5X RAM

256GB UFS 3.1 depolama

HiOS 13 Katlamalı Android 13

Çift SIM (nano + nano)

1/1.3′′ sensörlü 50MP arka kamera, f/1.8 diyafram, f/2.2 diyaframlı 13MP ultra-120° geniş kamera, 50MP 2x portre telefoto kamera, 20x dijital zoom

32MP (dış) / 16MP (iç) ön kameralar

Ekran içi parmak izi sensörü

5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.3, GPS/GLONASS, USB Type-C, NFC

45W hızlı şarjlı 5000mAh kapasiteli batarya