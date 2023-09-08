TECNO, Türkiye’deki akıllı telefon pazarına ilk katlanabilir ürününü de getirdi. Fold şeklinde katlanmasıyla büyük ekran deneyimini sunan telefon, Türkiye’de 39.999 TL’ den satışta. Biz de ofise gelen TECNO PHANTOM V Fold’u kutusundan çıkarıyoruz.
TECNO PHANTOM V Fold Teknik Özellikleri:
Açık: 159.4 x 140.4 x 6.9 mm
Kapalı: 159.4 x 72 x 14.2 mm
Ağırlık: 299 gram
İç Ekran: 7.85 inç LTPO AMOLED, 1 milyar renk, 120Hz, 1100 nit
Dış Ekran: 6.42 inç ŞTPO AMOLED 1 milyar renk, 120Hz, 1100 nit
İşlemci: Mediatek Dimensity 9000+
RAM/Depolama: 12GB/512GB
Kamera: 50 MP + 50 MP +13 MP
Ön Kamera: 13MP İç Ön Kamera + 32MP Ön Kamera
Ses: Stereo Hoparlör
Batarya: 5000 mAh
Şarj: 45W
Ağ Bağlantıları: WiFi 5, Bluteooth 5.2, NCF, 5G
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