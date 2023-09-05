TECNO, yakında piyasaya sürmeyi planladığı yeni bir katlanabilir telefon olan TECNO Phantom V Flip modelini duyuracak. Bu telefon, dikey olarak katlanabilen bir tasarıma sahiptir ve görünüşe göre kullanıcılarına bazı ilginç özellikler sunacak. Telefonun kasasına dair görsellerde, hızlı bildirimler, saat ve tarih gibi bilgileri gösteren dairesel bir ikincil ekranın olduğunu görüyoruz. Ayrıca çift kamera ve flaşın da bu bölgede bulunduğunu belirtmek önemlidir. Ses ve güç düğmeleri ise sağ tarafta konumlandırılacak.

Ekran özellikleri hakkında Google Play Console’dan elde edilen bilgilere göre, Phantom V Flip’in FHD+ 1080p çözünürlüğe ve 480 ppi çözünürlüğe sahip 6,75 inç ile 6,9 inç arasında bir 144Hz ekranla gelebileceği tahmin ediliyor. Telefonun işlemcisi ise MediaTek Dimensity 8050 5G çipi gibi görünüyor.

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Yazılım tarafında, cihaz Android 13 tabanlı HIOS sistemi üzerinde çalışacak. Kamera özellikleri de oldukça etkileyici; 64MP arka kamera ve 32MP ön kamera sunulacak. Ayrıca, 8GB RAM ve 256GB depolama alanı gibi yüksek kapasiteli özellikler, kullanıcılara geniş bir depolama ve yüksek performans sunacak. Telefonun gücünü ise 4000mAh pil ve 66W hızlı şarj özelliği sağlayacak.

TECNO, bu cihazı üç farklı renkte sunmayı planlıyor: siyah, beyaz ve mor. Ancak diğer teknik özellikler ve resmi lansman tarihi hakkında henüz daha fazla bilgi bulunmuyor.

Ayrıca, TECNO’nun IFA 2023 etkinliğinde PHANTOM Ultimate adlı katlanabilir ekranlı bir konsept telefonu da tanıttığını belirtmek önemli. Bu, TECNO’nun katlanabilir telefon teknolojisi alanında gelecekteki yenilikleri ve tasarımları hakkında bir ipucu olabilir.