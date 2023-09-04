Gelen son raporlar, Tecno’nun yeni bir cihaz olan Tecno Phantom V Flip üzerinde çalıştığını gösteriyor. Bu cihaz, şirketin katlanabilir ekrana sahip ilk katlanabilir telefonu olacak. Cihazın Google Play Console veritabanında listelendiği göz önüne alındığında, yakın bir zamanda resmi olarak duyurulması muhtemel görünüyor. Önceki sızıntılar, Phantom V Flip’in görüntülerini paylaşan tüyo veren Paras Guglani tarafından doğrulandı.

Tecno Phantom V Flip’in sızdırılan görüntüsü, dairesel bir kamera modülünü ortaya koyuyor. Bu modülde iki kamera ve bir LED flaş ünitesi bulunuyor. Ayrıca, kamera halkasının içinde dairesel bir kapak ekranı bulunuyor. Görüntü aynı zamanda cihazın arka kısmının dokulu bir kabukla kaplandığını gösteriyor. Ancak, sızıntı Phantom V Flip’in teknik özellikleri hakkında herhangi bir bilgi içermiyor.

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Tecno Phantom V Flip’in teknik özellikleri hakkındaki söylentilere göre, cihaz FHD+ çözünürlüğe, 20,5:9 en boy oranına ve 144Hz yenileme hızına sahip 6,75 inç katlanabilir AMOLED bir ekrana sahip olacak. Dairesel kapak ekranının çözünürlüğünün 466 x 466 piksel olduğu belirtiliyor. Ayrıca, cihazın güvenlik için yan tarafa yerleştirilmiş bir parmak izi tarayıcısı bulunuyor.

Phantom V Flip’in ön kamerasının 32 megapiksel olduğu belirtiliyor. Arka kısmında ise 64 megapiksel birincil kamera ve 13 megapiksel ultra geniş açılı kamera bulunacak. Cihazın Android 13 ve HiOS 13 işletim sistemleriyle çalışması bekleniyor.

Cihazın MediaTek Dimensity 8050 işlemci tarafından desteklendiği ve 8 GB RAM ile 256 GB dahili depolama sunacağı söyleniyor. Ayrıca, 4.000mAh çift hücreli bir batarya taşıdığı ve 66W hızlı şarjı desteklediği belirtiliyor. Diğer özellikler arasında çift SIM, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, USB-C bağlantı noktası ve 14 5G bant desteği bulunuyor.