TECNO‘nun yakında CAMON 20 serisinin lansmanıyla CAMON serisi akıllı telefonlarını yenilemesi bekleniyor. Bu seride Google Play Console’da listelenen ve bazı temel özellikleri ortaya koyan üç akıllı telefon ortaya çıktı.

Listelenen modeller TECNO CAMON 20 ve CAMON 20 Pro. Şaşırtıcı bir şekilde, CAMON 20 Pro’nun iki model numarası mevcut. Her üç model de ortası delikli bir ekrana, sağda güç ve ses kontrollerine ve ekranın etrafında tek tip çerçevelere sahip olacak.

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Listeye göre, her üç model de 8GB RAM, 2400 x 1080 piksel çözünürlüklü Full HD+ ekran, 480 DPI ekran yoğunluğu ve en yeni Android 13 yazılımına sahip olacak.

Üç cihaz arasındaki temel ayrım sadece üzerlerinde kullanılan işlemci. Serinin giriş seviyesi telefonu olan TECNO CAMON 20, esasen Helio G85 SoC olan MediaTek MT6769V tarafından desteklenmektedir. Bu, Mali-G52 GPU’ya sahip Sekiz Çekirdekli 12nm işlemci olan CAMON 19’da kullanılan işlemci ile ayn olacak.

Şaşırtıcı bir şekilde, TECNO-CK6n’yi temel alan CAMON 20 Pro, CAMON 20 akıllı telefon ile aynı yonga setine sahip. TECNO-CK7n model numarasına sahip CAMON 20 Pro ise Helio G2 SoC işlemci ile beraber gelecek.

Yaklaşan CAMON 20 serisi ile ilgili diğer detaylar bilinmiyor. Lansman hakkında daha fazla bilgi önümüzdeki haftalarda resmiyet kazanması bekleniyor.