Bu videoda TECNO CAMON 20 Pro 5G ile oyun testi yapıyoruz. TECNO CAMON 20 Pro 5G içerisindeki MediaTek Dimensity 8050 işlemcisinden gücünü alıyor. Bulunduğu segmente göre güçlü bir işlemci olan Dimensity 8050, oyunlarda yüksek grafiklere ve fps değerlerine çıkabiliyor. Peki bu değerlerde oyun oynandığı zaman ne kadar batarya harcıyor ve ne kadar ısınıyor? Bu soruların cevaplarını bu videoda yanıtlıyoruz.

Bu videoda TECNO CAMON 20 Pro 5G ile PUBG’yi Akıcı/Aşırı (60fps) ayarlarda, eFootball 2024’ü ise Yüksek grafikler ve 60fps modunda oynuyoruz. Siz de bu ayarlarda oynayarak kendi testlerinizi yapabilirsiniz. Peki siz TECNO CAMON 20 Pro 5G’nin oyun performansı, sıcaklık değerleri ve batarya düşüşleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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