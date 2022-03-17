TECNO CAMON 18P, sarsıntı önleyici lens ve kamerasıyla akıllı telefonlar arasında dikkat çekiyor. Yeni TECNO CAMON 18P, Gece Portre Videosu, Portre Videosu Bokeh gibi teknolojilerini 30X Hibrit Zoom, 2K Çözünürlük gibi yakınlaştırma ve profesyonel görüntüleme özellikleriyle buluşturuyor. 120 Hz yenileme hızına sahip IPS LCD ekranlı telefon, MediaTek Helio G96 yongasıyla güçlendirilen, yeniden tasarlanmış HiOS 8.0 ara yüzüyle desteklenen TECNO CAMON 18P, teknolojinin sunabileceği en iyi fotoğrafları ve videoları sağlamak için tüketicilerle buluşuyor.

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50 mm Pro Portre Kamera, 48 MP Kamera

Yoğun video titremesi ve bulanık görüntü sorununu ortadan kaldırmak için 48 MP EIS Kamera ile donatılan TECNO CAMON 18P, video çekimini sabit hale getiriyor. Üstelik “Film Ustası” özelliğiyle, daha kaliteli videolar oluşturulabilmesi için profesyonel filtre, geçiş, müzik ve diğer özel efektlere ek ön ve arka kamera geçişleri de sağlıyor. TECNO CAMON 18P’nin arka kamerası üç mercekten oluşan bir tasarım felsefesini takip ediyor. 48 MP ana kamera, 2 MP Derinlik Kamerası ve 13 MP portre kamerası ile “Özelleştirilmiş Güzellik” filtre imkânı sunuyor ve 6 farklı efekt uygulaması bulunuyor. 16 MB Çift Flaşlı ön kamera ve 2X optik zoom özellikli 50 mm Pro Portre Kamera ile yüzün üç boyutlu hissini daha doğru şekilde vurgulamak mümkün oluyor. Ekstra parlaklık sağlayan Gece Portre Videosu ve parlaklığı artırmak için gece algoritmasını otomatik etkinleştiren Süper Gece Fotoğraf moduyla TECNO CAMON 18P, gece çekimlerini daha da belirgin hale getiriyor.

MediaTek Helio G96 Yonga Seti ve 33W Hızlı Şarj

Sekiz çekirdekli MediaTek Helio G96 CPU, 8 GB RAM ve 128 GB ROM depolamayla gelen TECNO CAMON 18P, çoklu görev becerisine sahip ve çok sayıda uygulamanın sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Bu işlem gücünün 5000 mAh pil ile birleşimi, kullanıcı deneyimini kapsamlı bir şekilde geliştirerek fotoğraf ve video çekme, internet ve oyun yeteneklerine sahip bir sistem ortaya çıkarıyor. Güvenli Hızlı Şarj Sistemleri için TÜV Rheinland sertifikalarına sahip TECNO CAMON 18P, 33W Flaş Şarjı desteklerken, 30 dakikada %70 şarj ve 45 dakikada tam şarj olabiliyor. Parlak mat ve parmak izi bırakmayan bir tasarıma sahip olan TECNO CAMON 18P, 3V Lens dokusuyla yüzeyindeki parmak izi sorununu çözerken ipeksi, pürüzsüz bir dokunuş sağlıyor. Cihaz üç renk alternatifiyle sunuluyor: Alacakaranlık Grisi, Seramik Beyazı ve İris Moru.

Memory Fusion Özelliğiyle Daha Fazla RAM

Memory Fusion teknolojisi, kullanılmayan salt okunur bellekten (ROM) yararlanmak ve bunları RAM işlemlerine aktarmak için tasarlanmış. Örneğin, Memory Fusion ile standart bir 8GB + 128GB akıllı telefon, 13GB + 128GB’a kadar genişletilmiş dahili RAM ile güçlendirilebilir. Memory Fusion Teknolojisi, RAM’e daha fazla depolama ayırarak bir cihazın çoklu görev kapasitesini geliştirir, arka planda aynı anda çalışan uygulamalar arasında sorunsuz geçişe olanak tanır ve daha sürdürülebilir performans ve daha uzun pil ömrü için telefonun sistemlerini dengeler.

TECNO CAMON 18P Teknik Özellikleri:

Boyut: 168,9 x 76,7 x 8,8 mm

Ekran: IPS LCD, 120Hz, 550 nits (typ)

İşlemci: Mediatek Helio G96 (12 nm)

Bellek: 128GB ROM- 8GB RAM

Arka Kamera: Üçlü 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF

13 MP, 45mm (telephoto), PDAF, 1.7x optical zoom

2 MP, f/2.4, (depth) Quad-LED Flaş, panorama, HDR

Video: [email protected]

Ön Kamera: 16 MP, (geniş) Dual-LED, Çift Flaş

Batarya: Li-Po 5000 mAh, (Çıkarılamaz)

Şarj: 33 Watt, Hızlı Şarj

Bağlantı: WLAN, Bluetooth, A-GPS, NFC