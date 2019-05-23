Team Razer ve Evil Geniuses yeniden ortaklık kurdu

Razer, bugün dünya çapında hayran kitlesine sahip profesyonel ekiplerden biri olan Evil Geniuses ile yeni bir ortaklık yaptığını açıkladı.

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Turnuvalar Razer ürünleri ile donatılacak

Bu haber Evil Geniuses’ın Uluslararası 2019 turnuvasına hak kazanan Dota 2 takımının Team Razer’a geri döndüğünü müjdeliyor. EG Dota 2 takımı, yoğun turnuvanın son beş turunda ortalama ilk beş sırayı alan en tutarlı takım oldu. Evil Geniuses, gelecek iki yıl boyunca yapılacak tüm antrenmanlar ve turnuvalar için Razer’ın kulaklık, klavye, fare ve fare matları dahil olmak üzere, espor sınıfı çevre birimleri ile donatılacak.

Razer’deki Esports Küresel Direktörü David Tse, “Team Razer, Evil Geniuses ile en yüksek düzeyde ortak olmaktan gurur duyuyor” derken ekledi: “Her zaman tutku ve bağlılıklarından ilham alıyoruz ve ortaklığımızın en iyi teknoloji ve becerilerle destekleneceğinden eminiz.” EG Dota 2 takımı iki yıldız sporcuya da sahip: Artour “Arteezy” Babaev, yarım milyondan fazla canlı takipçisi olan Özbekistan doğumlu bir Kanadalı. Pakistanlı bir isim olan Syed Sumail “SumaiL” Hassan, Dota 2 Şampiyonası’nı kazanan en genç oyuncu 1 milyon dolarlık kazancı aştı.

EG’nin COD ekibi iki kez Call of Duty World Şampiyonu Jordan “JKap” Kaplan ve Bryan “Apathy” Zhelyazkov ikilisine sahip. İkili, art arda üç COD CGF’de yer alan iki oyuncu olarak bir rekora imza attı. Beş kişilik takımın bir diğer üyesi ise, bir COD Şampiyonası kazanan (2015, 18 yaşında) en genç oyuncu olan Call of Duty Dünya Şampiyonu, Dillon “Attach” Price.

EG’nin COO’su Phillip Aram, “Razer’ın yüksek performanslı oyun cihazları en üst seviyede yeni bir performans avantajı sunuyor. Razer, devam eden başarının tadını çıkarmak ve The International’da tekrar kazanmak için yarışmak adına mükemmel bir marka.” ifadelerini kullandı.