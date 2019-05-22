Rixty ve Game Sultan artık Razer Gold oldu!

Razer, bugün popüler oyun servisleri Rixty ve Game Sultan’ın Razer Gold olarak yeniden markalaştığını duyurdu. Razer, her iki hizmetin de ana şirketini 2018’de satın almıştı.

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Oyuncular için en geniş sana para sistemi

Bu işlemden faydalanmak için Rixty ve Game Sultan servislerini kullanan oyuncular hesaplarını Razer Gold’a yükseltmesi gerekiyor. Bakiyelerini transfer eden oyuncular bu şekildedünya çapındaki milyonlarca Razer Gold müşterisine halihazırda mevcut olan daha geniş avantajlardan yararlanabilecekler.

Bu birleşim ile Razer Gold, Rixty ve Game Sultan’ın faaliyet gösterdiği ABD, Kanada, Latin Amerika, Türkiye ile Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’nın diğer bölgelerinde hızlı yayılımına devam ediyor. Oyuncular için dünyanın en büyük sanal kredi sistemi olan Razer Gold, oyuncuların birçok pazarda karşılaştıkları; ödemeler için kredi kartlarına sahip olmama veya oyunlarda birden fazla ve güvenli olmayan ödeme sistemi gibi sorunların üstesinden geliyor.

Tek bir Razer Gold hesabıyla, oyuncular en yeni PC ve mobil oyun başlıklarından oluşan geniş kütüphanesinden kolayca Blizzard, Tencent, NetEase, Wargaming ve daha fazla yayıncının 2 binden fazla oyun ve oyun içi ürününü satın alabilirler. Razer ödemeleri sunan popüler oyunlardan bazıları şunlardır: PUBG Mobile, Crossfire, World of Warcraft, DOTA 2 ve Fortnite. Razer Gold’un, çevrimiçi web sitesinden marketlere kadar hediye kartları ile 1 milyondan fazla satış noktasından temin edilebilir.

Kendine has özellikleri ve ödülleri

Oyuncular, Razer Gold’a özel benzersiz ve nadir oyun içi eşyalardan veya oyun başlıklarında indirimlerden faydalanabiliyor.

Razer Gold kullanıcıları aynı zamanda Razer Silver olarak bilinen sadakat ödülleri sisteminin avantajlarından da yararlanırlar. Oyuncular oyun ile ilgil satın alımlarda veya Razer ortaklarıyla başka faaliyetlerde bulunduklarında ödemeleri Razer Gold ile yaptıklarında Razer Silver kazanırlar. Razer Silver; indirimler, dijital ödüller veya Razer ürünleri gibi ödülleri almak için kullanılabilir.

Rixty ve Game Sultan hesaplarını Razer Gold’a nasıl yükseltebilirim?

Rixty ve Game Sultan kullanıcılarının cüzdanlarını Razer Gold’a yükseltmek için birkaç kolay adım atması gerekiyor. Bu işlemler sonrasında kullanıcıların bakiyeleri devredilecek ve onlar da Razer Gold avantajlarından yararlanabilecekler.