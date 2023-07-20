Türk Dil Kurumu (TDK), Güncel Türkçe Sözlük’ünün 12. baskısını yayımlayarak pek çok kelimenin resmi yazım şeklini güncelledi. Bu güncellemeyle birlikte günlük hayatta yaygın olarak kullanılan bazı kelimelerin halk arasındaki yazım şekilleri artık resmi olarak kabul edildi. İşte bildiğiniz tüm yazım hatalarını unutturacak TDK güncellemesi!

TDK Yazım Hatalarına Ayak Uyduracak Şekilde Güncellendi!

Yapılan son değişikliklere göre, önceden hatalı olarak değerlendirilen bazı kullanım şekilleri artık doğru kabul edilecek. Örneğin, “unvan” kelimesinin yazımında yapılan “ünvan” hatası artık doğru kabul edilecek. Ayrıca, Doğubeyazıt ilçesi “Doğubayazıt” olarak yazılacak.

Bu güncellemeyle birlikte diğer kelimelerin yazımlarında da değişiklikler yapıldı. Örneğin, “Marmara Ereğlisi” yerine “Marmaraereğlisi,” “Sultan efendi” yerine “Sultanefendi,” “yürük” yerine “Yörük,” “çiğ börek” yerine “çi börek” gibi yazım değişiklikleri yapıldı.

Güncellenen Güncel Türkçe Sözlükte toplamda 132 bin 334 kelime, terim, deyim ve anlam yer alıyor. Ayrıca, tüm bu söz varlıklarının doğru kullanımını gösteren 45 bin 372 örnek cümle de yer alıyor. Sözlüğün toplamdaki metin uzunluğu ise 756 bin 396 kelime.

Güncel Türkçe Sözlük, Türkçe’nin gelişimine katkıda bulunmak ve dilimizi doğru kullanmayı teşvik etmek amacıyla sürekli güncellenmeye devam ediyor. Sözlüğün resmi sayfasına giderek tüm güncellemeleri gözlemlemek mümkün.

İşte Yazım Şekli Değişen Tüm Kelimeler:

akzambak > ak zambak

akça armudu > akçaarmut

boy bos > boy pos

çiğ börek > çi börek

Doğubeyazıt > Doğubayazıt

hasıraltı > hasır altı

horon vurmak > horon tepmek

kayyum > kayyım

kümeden düşmek > küme düşmek

Marmara Ereğlisi > Marmaraereğlisi

Sultan efendi > Sultanefendi

pilili > pileli

yakan top > yakantop

yeşilzeytin > yeşil zeytin

yeşilsoğan > yeşil soğan

yeşilbiber > yeşil biber

yürük > Yörük

Smoothie – Karsanbaç

First lady – Başbayan

SMS – Kısa bilgi

Petrol – Yer yağı

Jülyen – Şerit doğrama

Store perde – Sarma perde

Navigasyon – Yolbul

Aspiratör – Emmeç

Self-servis – Seçal

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yazımı değişen sözcüklerden ilginizi çeken oldu mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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