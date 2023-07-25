Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), finansal piyasadaki dengeyi korumak ve iç piyasadaki enflasyonu kontrol altında tutmak amacıyla kredi kartları ve kredilere yönelik yeni adımlarını duyurdu. TCMB, kredi kartları ve kredili mevduat hesapları için bankalara faiz artışı yetkisi verdi. İç piyasa yanarken TCMB bir bardak su döktü!

Finansal Dengenin Sağlanması ve İhracatçılara Destek TCMB’nin Hedefinde

Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesapları için uygulanan aylık faiz oranı vergiler dahil 2,89’a yükseltildi. Ayrıca, kredi kartı gecikme faizi de 2,13’e yükseltildi. Bu karar, enflasyonun kontrolü ve iç piyasadaki finansal dengenin sağlanması için alındı.

İhracatçıların finansmana erişimini desteklemek ve ihracat desteğini artırmak amacıyla TCMB, reeskont kredilerinin günlük limitini 1,5 milyar TL’ye yükseltti. Bu kapsamda, reeskont kredisi kullanımında yüzde 30 ilave ihracat bedeli satış koşulu kaldırıldı. Bu hamlenin dövizdeki artış nedeniyle dara düşen ihracatçının kanayan yarasına bir nebze olsun merhem olması bekleniyor.

Piyasada dengenin kurulması ve finansal kaynakların daha verimli kullanılabilmesine olanak sağlamak amacıyla, taşıt kredilerindeki yüzde 3 olan büyüme sınırı yüzde 2’ye düşürüldü. Ancak ihtiyaç kredilerindeki büyüme sınırında herhangi bir değişiklik yapılmadığını görüyoruz.

TCMB tarafından yapılan açıklamada, deprem bölgesine yönelik krediler, ihracat, yatırım, tarım ve esnaf kredileri, kredileri sınırlandırıcı tedbirlerin dışında tutulacakları belirtildi. Ayrıca, kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi kapsamında TL ticari krediler için aylık büyüme sınırının yüzde 2,5 olarak belirlendiği bildirildi.

TCMB, bu adımlarla finansal piyasalardaki dengenin sağlanmasını ve ekonomik istikrarın korunmasını hedefliyor. Yapılan düzenlemelerin ekonomiye ve tüketicilere etkisi ilerleyen süreçlerde takip edilecek. Ancak uzmanlar, bu tür adımların piyasa koşullarına ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak değişebileceğini ve revize edilebileceğini vurguluyor.

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