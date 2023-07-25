Adana’nın Kozan ilçesinde 25 Temmuz saat 08.44’te 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yüzeye yakın gerçekleşmesi, etkisini geniş bir bölgede hissettirdi. 6 Şubat’ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından halk panik durumuna geçse de, olumsuz bir durumun yaşanmadığını söylemek mümkün. Uzmanlar ise bunun faydaki yük boşalması olduğunu söylüyor. AFAD başkanı Yunus Sezer de konu hakkında açıklama yapmış durumda.

Uzmanlar Fay Hattının Rahatladığını Belirtiyor, Yine de Hasarlı Yapılardan Uzak Durulmalı

Savrun fay hattının üzerinde meydana geldiği belirtilen depremle birlikte uzmanlar, fay hattının rahatladığını ifade ediyor. Ancak bölgede ağır hasarlı yapılardan uzak durulması gerektiğine dikkat çekiyorlar.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından verilen ilk bilgilere göre depremin büyüklüğü ve derinliği farklılık gösteriyor. Kandilli Rasathanesi’nin aktardığı bilgilere göre, deprem büyüklüğü 5.5, derinliği ise 3.7 km olarak belirlendi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 5.5 olarak verirken, derinliğini 11.27 km olarak raporladı. Bu farklılıkların depremle ilgili verilerin güncellenmesiyle ortadan kalkacağı düşünülüyor.

Kozan ilçesinde meydana gelen deprem, vatandaşlar arasında endişeye neden oldu. Depreme dair sosyal medyada birçok video ve görüntü paylaşımı yapıldı. Şiddetli sarsıntı anlarını gösteren bu görüntüler, depremin etkisini ve halkın deprem anında yaşadığı tedirginliği gözler önüne seriyor. Neyse ki, yetkililer tarafından yapılan açıklamalar olumsuz bir durum olmadığına işaret ediyor.

Adana Valisi Süleyman Elban da depreme ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Gelişmeleri takip ettiklerini söyleyen Elban, “Şu ana kadar 112 Acil İhbar hattına can ve mal kaybına ilişkin herhangi bir ihbar yapılmamıştır.” dedi.

Depremin ardından yetkililer, depremzedelere yardım ve destek sağlamak için harekete geçti. AFAD ve diğer ilgili kurumlar, bölgede yaşanan depremin etkilerini tespit etmek ve hasarın boyutunu belirlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Deprem anında yapılan paylaşımlar ve uzmanların açıklamaları, deprem bilincinin önemini bir kez daha vurguluyor. Deprem bölgelerinde yaşayan vatandaşlar, deprem öncesi ve sonrasında alınacak önlemler hakkında bilinçlenmeli ve yetkililerin uyarılarını dikkate almalı. Özellikle hasarlı binalardan uzak durulması, şu an yapılabilecek en doğru şeylerden biri.