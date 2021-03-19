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TCL TAB 10 S Wi-Fi ve TAB 10 FHD 4G tabletler satışa çıkıyor!
TCL, fiyat performans dengesiyle öne çıkan TCL TAB 10S Wi-Fi ve TAB 10 FHD 4G tabletlerinin Türkiye’de satışa çıkacağını açıkladı.
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TCL TAB 10S Wi-Fi, uzaktan eğitim sürecine katkıda bulunmak için tasarlanmış
10.1 inç ekrana, sekiz çekirdekli işlemciye ve 8.000 mAh bataryaya sahip olan TCL TAB 10S Wi-Fi, 8 saat boyunca video oynatabiliyor ve 2 hafta boyunca bekleme modunda kalabiliyor. TAB 10S, bu özellikleri sayesinde uzaktan eğitim alan öğrenciler için biçilmiş kaftan. TCL’in satışa sunacağı yeni tabletler Wi-Fi üzerinden; öğrencilerin online derslere rahatlıkla katılabilmesini sağlıyor. Cihazdaki çift mikrofon, hoparlör sistemi ve ön kamera sayesinde öğrenciler net bir şekilde görülebiliyor ve duyulabiliyor. Ebeveynler de çocuklarının internette geçirdiği zamanı yönetmelerine yardımcı olacak önemli özelliklerden faydalanabiliyor. Cihazda, öğrencilerin ders çalışma ve dinlenme zamanını yönetme seçeneğinin yanı sıra; kullanılan üçüncü parti uygulamaları kontrol etme imkanı sunan seçenekler bulunuyor. TAB 10S, üçüncü parti ek aksesuarların yanı sıra da, doğal ve sorunsuz bir kağıt kalem deneyimi sunan; şık görünümlü ve ultra düşük bekleme süreli TCL Passive Pen’in kullanılabilmesi için POGO pin konektörlerine sahip.
TCL TAB 10S’in ekranı, iyileştirilmiş göz güvenliği için gün ışığında ve düşük ışıklı ortamlarda entegre parlaklık ve ton kontrolü üzerinden akıllı göz koruması sunuyor. Mavi ışık ve titreme yaratmayan ekran, kullanıcıyla arasındaki mesafe 25 santimetrenin altına indiğinde; durumu algılayarak tableti kendinizden uzaklaştırmanız için uyarıda bulunuyor. TCL TAB 10S Wi-Fi, 1.599 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak.
TCL TAB 10 FHD 4G, 10 inçlik FHD ekranla sunuluyor!
TAB 10 FHD 4G, 10 inçlik Gorilla Glass ekranı ve FHD görüntü kalitesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. 1920 x 1200 piksel çözünürlükteki TCL üretimli paneli sayesinde kullanıcılar, geniş bir ekranda yüksek çözünürlükle içerik tüketebiliyor. Ayrıca TÜV Rheinland sertifikasına sahip olan ekranın, göz koruma moduyla mavi ışığın zararlı etkileri azaltılabiliyor. Böylece kullanıcının göz sağlığı da korunmuş oluyor. TAB 10 FHD 4G, 4.5G ve Wi-Fi bağlantısı ile öğrencilerin online eğitimde her zaman her yerde bağlantıda kalmasını sağlıyor. 8 Çekirdekli işlemci de, yüksek performansı destekliyor.
TAB 10 FHD’nin 5 MP ön ve 5 MP arka kamerası görüntülü görüşmeler ve toplantılarda da kullanıcıya destek oluyor. Tabletin uzun kenarına hizalanan kamera sayesinde bu görüşmelerde simetrik konumlanan bir görüntü sağlanabiliyor. 64 GB ROM ve 3 GB RAM ile yüksek hafıza deneyimi sağlayan cihazın hafızası; Micro SD kart desteği ile 256 GB’a kadar artırılabiliyor. 5.500 mAh batarya kapasitesiyle de, 400 saate kadar bekleme süresi sunuyor. TCL TAB 10 FHD 4G, 1.799 TL’den piyasada yer alacak.
TCL Ülke Müdürü Serhan Tunca, konuyla ilgili şunları söyledi: “TCL markalı ilk tabletleri kullanıcılarımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. TCL markalı telefonlarımızdan sonra tabletlerle ürün portföyümüzü genişleterek tüketicilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir marka olarak pazardaki yerimizi güçlendireceğiz. Uzaktan eğitim ve evden çalışma ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirilmiş üst düzey tabletlerimiz TCL TAB 10 S WiFi ve TCL TAB 10 FHD 4G’yi kaliteden ödün vermeden, uygun fiyatlarla pazara sunuyoruz.”
Genel
Huawei-IPSOS araştırması, dizüstü bilgisayar tercihlerine ışık tutuyor
2021 yılının Ocak ayında, 16-59 yaş arası dizüstü bilgisayar kullanıcıları ve önümüzdeki 6 ay içinde dizüstü bilgisayar satın alma planı yapan kişiler üzerinden yapılan çalışmalar sonucunda; Huawei ve IPSOS araştırma şirketi Türkiye’deki dizüstü bilgisayar satın alma ve kullanım tercihlerini aydınlatan bir rapor yayınladı.
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Ülkemizdeki kullanıcılar, dizüstü bilgisayar tercihlerini ne yönde yapıyor?
HUAWEI ve IPSOS’un hazırladığı rapora göre, Türkiye’deki dizüstü bilgisayar kullanıcılarının üçte biri (%34) birincil dizüstü bilgisayarlarını 4 yıl önce satın aldı. 6 ay içinde satın alanlar ise sadece yüzde 8. Son 3 ayda dizüstü alanların oranı ise %4 olarak gözüküyor. Araştırmaya katılanların %66’sının dizüstü bilgisayarlarının 2 yıldan daha eski olduğu ortaya çıktı.
Dizüstü bilgisayar alanların çok büyük çoğunluğunun satın alma motivasyonu iş veya eğitim aracı olarak kullanmak olduğu ortaya çıkarken, kişisel belgelerin saklanması ve film izleme motivasyonunda son 4 yıla göre düşüş mevcut. Son 4 yılda dizüstü satın alanların öğrenmek veya çalışmak motivasyonuna sahip olanların oranı %68 oranından, son 1 yıl içinde %77’ye çıkmış durumda. Aynı dönem içerisinde, kişisel belgeler saklamak ve film izleme satın alma motivasyonları en çok düşüşün gözlemlendiği kalemler oldu. Her iki satın alma motivasyonu da %50’ler civarından yüzde 36 bandına düşmüş durumda. Oyun oynamak motivasyonu ise 4 yıllık dönemde değişmeden %33 oranını koruyarak, en sıklıkla karşılaşılan 8. satın alma motivasyonu oldu.
Çoğunlukla hangi segment tercih ediliyor?
Çoğu kişi birincil dizüstü bilgisayarını en düşük fiyat aralığından satın alırken, 1 yıl içinde dizüstü bilgisayar satın alanlar orta segmentten daha sık dizüstü satın aldığı da raporda ortaya çıkan veriler arasında.6.500 TL’den düşük fiyatlı giriş seviyesi dizüstü alanların oranı 4 yıl içerisinden %74’ten %55’e gerilemiş. Ayrıca bu düşüş, 6.500 – 9.500 TL bandındaki orta segment laptopsatın alımlarına artış olarak yansıdı. 4 yıl içerisinde bu segmentten satın alımlar yüzde 19’dan yüzde 38’e çıktı. Fiyat ve performans, marka seçiminin en popüler nedenleriydi. Son 4 yıl ile 1 yıl içinde dizüstü satın alanlar arasında bu konularda önemli bir fark gözlemlenmedi.
Dizüstü satın almayı düşünenlerin yaklaşık %40’ı önümüzdeki 6 ay içinde, yüzde 21’i önümüzdeki 3 ay içinde dizüstü satın almayı planlıyor. 1 yıl ve daha sonrasında dizüstü almayı düşünenlerin oranı ise %38. Yüzde 20’lik bir kesim ise henüz ne zaman dizüstü bilgisayar alacağına karar vermemiş durumda.Bu kitlenin yüzde 82’si ise, orta segment veya daha yüksek segmentten laptop satın almayı planlıyor. Yeni bir dizüstü bilgisayar satın almayı planlayanların yüzde 29’u 6.500 TL ve aşağısındaki fiyattan, %53’ü ise 6.500 – 9.500 TL fiyat aralığından yeni bir laptop almayı planlıyor. Henüz hangi fiyat segmentinden satın alım yapacağına karar vermemiş kesim ise sadece %2.
Araştırmaya göre, yüksek ürün kalitesi, yüksek performans, uzun pil ömrü ve üstün tasarım, Türkiye’de dizüstü bilgisayar satın almayı planlayanlar için en önemli faktörler.
Haber
Bilgisayar satışlarındaki artış trendi 2021’de sürecek
Dünya genelinde hayatı durduran COVID-19 pandemisi, bilgisayar pazarında ise tam tersi bir etki yarattı. Geçtiğimiz yıl küresel ölçekte satışlar rekor kırarken, 2021’de artış trendinin süreceği tahmin ediliyor.
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Canalys: Küresel bilgisayar pazarı 2021’de %8 büyüyecek
Uzaktan eğitim ve çalışma faktörleri, COVID-19 pandemisinin hayatımıza kazandırdığı en büyük yenilik oldu. Bu nedenle geçtiğimiz yıl bilgisayar pazarında yaklaşık %40 oranında büyüme kaydedildiği belirtiliyor. Araştırma şirketi Canalys’in raporuna göre bu büyüme durumu bir süre daha devam edecek. Canalys analistleri, içinde bulunduğumuz çeyrekte 2020’nin aynı dönemine göre %54’lük artış yaşanacağını öngörüyor. Pandeminin etkisinin hafifleyeceği ikinci çeyrekte beklenen büyüme oranı %7’ye gerilerken, yıl sonunda ise toplam büyümenin %8.4 olacağı ifade ediliyor.
Masaüstü, dizüstü ve tablet bilgisayarları kapsayan raporun detayında ise sayısal tahminler yer alıyor. Buna göre, bilgisayar pazarı 2022 sonunda 500 milyon satış barajını geride bırakacak. Ayrıca 2021-2025 yılları arasındaki sevkiyatların yıllık %3.5 artacağı beklentisi mevcut. Yani pandemi döneminde adeta patlama yapan PC satışlarının bir süre sonra durulacağı tahmin ediliyor.
Canalys analisti Ishan Dutt da özellikle Chromebook ve tablet pazarındaki artışın genel duruma etkisine dikkat çekiyor. Chromebook satışlarının geçtiğimiz yıl %117 artmasına vurgu yapan Dutt, özellikle bu tarz bilgisayarların eğitim alanında rağbet görmeye devam edeceğini belirtiyor. Son olarak pek çok bilgisayar üreticisinin yeni Chromebook ürünleri duyurma hazırlığında olduğunu belirtelim.
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Ekran Kartı
Oyuncu laptopları RTX 3080 gibi stok sorunu yaşayabilir
Özellikle kripto para madenciliği yapanların neden olduğu ekran kartı stok sorunlarının laptoplara da taşması muhtemel. Öyle ki firma RTX 3060 ve gelecek RTX 3080 Ti kartlarından kısmalar yapsa da; laptop varyantlarındaki kartlarda düzenlemeye gidilmedi. Dolayısıyla kripto para madencileri artık RTX 3000 serisine sahip oyuncu laptopları da satın almaya başladılar.
Bu arada eğer bir bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 882-4.410TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için sürekli güncellenen bu ürün listesine bakabilirsiniz.
Digitimes tarafından gelen bilgilere göre bu kısıtlamalardan doğan laptop satın almaları; özellikle Çin, Tayvan ve Güney Kore madencileri tarafından çokça yapılıyor. Bununla beraber laptop cihazların masaüstüyle fiyat farkının azalmasının da bunda etkisi olduğu bildiriliyor. Hatta gelen rapora göre bazı madenciler üreticilerle RTX 30 serisi kartlarla birlikte daha düşük bütçeli diğer donanımları kullanarak oyuncu laptopları üretmeleri konusunda anlaşma bile sağlayıp bu maliyeti daha da düşürmenin peşinde.
Digitimes’a göre 2021 yılındaki dizüstü satışlarının salgının kontrole girmesiyle birlikte zamanla azalması gerekiyordu. Ancak site kaynaklarının söylediğine göre kripto para için olan talep bu satışların yüksek kalmasını sağlayabilecek seviyede.
Yine de buna rağmen laptopların şu anda ekran kartlarıyla aynı durumda olmadıklarını söyleyebiliriz gibi. İnternet üzerinden RTX 3080 ve RX 6800 kartlarına ulaşmak şimdilik zor olsa da; RTX 30 serisi kartlara sahip laptop stok sayısı ise oldukça normal gözüküyor.
Tabii ki bunun ne kadar süreceğini söylememiz de zor. Ülkemiz için bu durumun biraz daha az muhtemel olduğunu söyleyebilsek de yine de RTX 30 serisi laptop stoklarında değişim görmemiz ihtimal dahilinde.
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