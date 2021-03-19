TCL TAB 10 S Wi-Fi ve TAB 10 FHD 4G tabletler satışa çıkıyor!

TCL, fiyat performans dengesiyle öne çıkan TCL TAB 10S Wi-Fi ve TAB 10 FHD 4G tabletlerinin Türkiye’de satışa çıkacağını açıkladı.

İlginizi çekebilir: Among Us, yeni Airship haritasını yayınlayacak!

reklam

TCL TAB 10S Wi-Fi, uzaktan eğitim sürecine katkıda bulunmak için tasarlanmış

10.1 inç ekrana, sekiz çekirdekli işlemciye ve 8.000 mAh bataryaya sahip olan TCL TAB 10S Wi-Fi, 8 saat boyunca video oynatabiliyor ve 2 hafta boyunca bekleme modunda kalabiliyor. TAB 10S, bu özellikleri sayesinde uzaktan eğitim alan öğrenciler için biçilmiş kaftan. TCL’in satışa sunacağı yeni tabletler Wi-Fi üzerinden; öğrencilerin online derslere rahatlıkla katılabilmesini sağlıyor. Cihazdaki çift mikrofon, hoparlör sistemi ve ön kamera sayesinde öğrenciler net bir şekilde görülebiliyor ve duyulabiliyor. Ebeveynler de çocuklarının internette geçirdiği zamanı yönetmelerine yardımcı olacak önemli özelliklerden faydalanabiliyor. Cihazda, öğrencilerin ders çalışma ve dinlenme zamanını yönetme seçeneğinin yanı sıra; kullanılan üçüncü parti uygulamaları kontrol etme imkanı sunan seçenekler bulunuyor. TAB 10S, üçüncü parti ek aksesuarların yanı sıra da, doğal ve sorunsuz bir kağıt kalem deneyimi sunan; şık görünümlü ve ultra düşük bekleme süreli TCL Passive Pen’in kullanılabilmesi için POGO pin konektörlerine sahip.

TCL TAB 10S’in ekranı, iyileştirilmiş göz güvenliği için gün ışığında ve düşük ışıklı ortamlarda entegre parlaklık ve ton kontrolü üzerinden akıllı göz koruması sunuyor. Mavi ışık ve titreme yaratmayan ekran, kullanıcıyla arasındaki mesafe 25 santimetrenin altına indiğinde; durumu algılayarak tableti kendinizden uzaklaştırmanız için uyarıda bulunuyor. TCL TAB 10S Wi-Fi, 1.599 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

reklam

TCL TAB 10 FHD 4G, 10 inçlik FHD ekranla sunuluyor!

TAB 10 FHD 4G, 10 inçlik Gorilla Glass ekranı ve FHD görüntü kalitesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. 1920 x 1200 piksel çözünürlükteki TCL üretimli paneli sayesinde kullanıcılar, geniş bir ekranda yüksek çözünürlükle içerik tüketebiliyor. Ayrıca TÜV Rheinland sertifikasına sahip olan ekranın, göz koruma moduyla mavi ışığın zararlı etkileri azaltılabiliyor. Böylece kullanıcının göz sağlığı da korunmuş oluyor. TAB 10 FHD 4G, 4.5G ve Wi-Fi bağlantısı ile öğrencilerin online eğitimde her zaman her yerde bağlantıda kalmasını sağlıyor. 8 Çekirdekli işlemci de, yüksek performansı destekliyor.

TAB 10 FHD’nin 5 MP ön ve 5 MP arka kamerası görüntülü görüşmeler ve toplantılarda da kullanıcıya destek oluyor. Tabletin uzun kenarına hizalanan kamera sayesinde bu görüşmelerde simetrik konumlanan bir görüntü sağlanabiliyor. 64 GB ROM ve 3 GB RAM ile yüksek hafıza deneyimi sağlayan cihazın hafızası; Micro SD kart desteği ile 256 GB’a kadar artırılabiliyor. 5.500 mAh batarya kapasitesiyle de, 400 saate kadar bekleme süresi sunuyor. TCL TAB 10 FHD 4G, 1.799 TL’den piyasada yer alacak.

TCL Ülke Müdürü Serhan Tunca, konuyla ilgili şunları söyledi: “TCL markalı ilk tabletleri kullanıcılarımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. TCL markalı telefonlarımızdan sonra tabletlerle ürün portföyümüzü genişleterek tüketicilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir marka olarak pazardaki yerimizi güçlendireceğiz. Uzaktan eğitim ve evden çalışma ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirilmiş üst düzey tabletlerimiz TCL TAB 10 S WiFi ve TCL TAB 10 FHD 4G’yi kaliteden ödün vermeden, uygun fiyatlarla pazara sunuyoruz.”