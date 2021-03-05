TCL S150, S200 ve S600 kablosuz kulaklıklar ülkemizde satışa sunuldu!

TCL, özellikleriyle öne çıkan üç yeni kablosuz kulak modeli TCL MoveAudio S150, TCL S200 ve TCL S600’ün Türkiye’de satışa çıktığını duyurdu. TCL MoveAudio’nun bu 3 yeni üyesi, kablosuz kulaklık pazarında kendilerine sağlam bir yer edinecek gibi gözüküyor. Gelin 3 kulaklığın da detaylarına bakalım.

İlginizi çekebilir: 2.399 TL’ye En İyisi TCL 10 Plus!

reklam

TCL MoveAudio S150 neler sunuyor?

13mm çapındaki hoparlörlere sahip olan TCL S150, IPX4 suya, sıçramalara ve tere karşı dayanıklılık sertifikasına sahip. Bu sayede, “spor yaparken terlersem kulaklığım için problem oluşturur mu” gibi endişelerin de önüne geçiliyor. TCL S150’nin iç yapısı da, pasif bir yalıtım sağlayarak; çevre gürültülerinin azaltılmasına katkı sunuyor. Ayrıca TCL’in akıllı kontrol özelliği de; kolay yoldan cihazınıza komut verebilmenizi sağlıyor.

reklam

Teknik özelliklere gelirsek de; çift taraflı Bluetooth 5.0 desteğine sahip olan S510; iki kulaklığın da iletişimini ayrı bağlantılarla sağlıyor. Bu sayede TCL, kulaklıklar arasındaki senkron problemlerinin önüne geçmeyi amaçlamış. TCL MoveAudio S150, tek kullanımda 3,5 saat, şarj kutusuyla da 20 saate varan batarya ömrü sunabiliyor. MoveAudio S150’nin satış fiyatıysa; 249 TL olarak belirlenmiş durumda.

TCL MoveAudio S200, orta segmentte iddialı

TCL MoveAudio S200 gerçek kablosuz kulaklıklarla; konfor ve tüm cihazlarla kolay bağlantı imkanı vadediyor. Kulaklıklar, dış gürültüyü ortadan kaldırmak; ve kullanıcının sesine odaklanmak için beamforming (hüzmeleme) teknolojisini kullanan dört dahili mikrofona sahip. Çift Bluetooth aktarımına sahip Bluetooth 5.0’ın düşük aktarım süresi sayesinde kullanıcılar film izlerken; ya da oyun oynarken senkron problemleri de yaşamıyor.

Elips tasarımı sayesinde konfor konusunda da bir artıya sahip olan S200, IP54 sertifikası sayesinde suya, toza ve tere karşı dayanıklı. Akıllı kullanım tespit özelliği sayesinde kulaklık takıldığında veya çıkarıldığında otomatik olarak müziği başlatıyor ya da durduruyor. TCL S200 True Wireless (TWS) kulaklıklar tek kullanımda 3.5 saate varan ve şarj kutusuyla birlikte kullanıldığında 23 saate varan batarya ömrü sunuyor. 499 TL’den satışa sunulan kulaklık, siyah ve beyaz olarak iki farklı renk seçeneğine sahip.

TCL MoveAudio S600, Aktif gürültü engelleyicisiyle (ANC) TCL’in amiral gemisi

TCL MoveAudio S600 gerçek kablosuz kulaklıklar (TWS); kullanıcıların kalabalık ve gürültülü ortamlarda bile rahatça ses alabilmek; ve seslerini iletebilmek için ihtiyaç duyduğu bütün donanıma sahip. Her iki kulaklıkta da ortam gürültüsünü azaltan dahili üç mikrofon sayesinde; çağrı yaptığınızda veya müzik dinlediğinizde dış ortamdan izole hale gelebiliyorsunuz. Bas sesler konusunda da iddialı olan MoveAudio S600; müzik dinlemeyi sevenler için yüksek kaliteli ses sunuyor.

Bluetooth 5.0 sayesinde herhangi bir gecikme olmadan tüm cihazlara kolayca bağlanabilen TCL MoveAaudio S600’de; “Smart Wear” adı verilen akıllı kullanım tespiti sayesinde kulaklık takıldığında müzik otomatik olarak devam ederken; kulaklık çıkarıldığında müzik otomatik olarak durduruluyor. Kullanımı daha da kolay hale getirmek için her kulaklıkta aktif gürültü engelleme özelliğini çalıştıran alanlar bulunuyor. Bu dokunmatik alanlar aynı zamanda müzik değiştirmek, aramaları cevaplamak, çalma listesini yönetmek; ve Google Sesli Asistanı çalıştırmak gibi birçok işlevde de kullanılabiliyor. Tek bir şarjla 8 saate varan, şarj kutusuyla da 32 saate varan batarya ömrü sunan bu kulaklıklar; hafif olmasının yanında ergonomik olarak tasarlanmış. Bu sayede TCL, uzun kullanımlarda kullanıcının kulaklarının rahat kalabilmesini amaçlamış. Kulaklıktaki IP54 sertifikası da; cihazın suya, toza ve tere karşı korunmasını sağlıyor.

799 TL’den başlayan fiyat etiketine sahip kulaklıklar; Grafit Grisi, Saf Mermer, Gümüş Krom ve Turkuaz Mavisi olmak üzere 4 ayrı renk seçeneğine sahip.