Aksesuar
TCL S150, S200 ve S600 kablosuz kulaklıklar ülkemizde satışa sunuldu!
TCL, özellikleriyle öne çıkan üç yeni kablosuz kulak modeli TCL MoveAudio S150, TCL S200 ve TCL S600’ün Türkiye’de satışa çıktığını duyurdu. TCL MoveAudio’nun bu 3 yeni üyesi, kablosuz kulaklık pazarında kendilerine sağlam bir yer edinecek gibi gözüküyor. Gelin 3 kulaklığın da detaylarına bakalım.
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TCL MoveAudio S150 neler sunuyor?
13mm çapındaki hoparlörlere sahip olan TCL S150, IPX4 suya, sıçramalara ve tere karşı dayanıklılık sertifikasına sahip. Bu sayede, “spor yaparken terlersem kulaklığım için problem oluşturur mu” gibi endişelerin de önüne geçiliyor. TCL S150’nin iç yapısı da, pasif bir yalıtım sağlayarak; çevre gürültülerinin azaltılmasına katkı sunuyor. Ayrıca TCL’in akıllı kontrol özelliği de; kolay yoldan cihazınıza komut verebilmenizi sağlıyor.
Teknik özelliklere gelirsek de; çift taraflı Bluetooth 5.0 desteğine sahip olan S510; iki kulaklığın da iletişimini ayrı bağlantılarla sağlıyor. Bu sayede TCL, kulaklıklar arasındaki senkron problemlerinin önüne geçmeyi amaçlamış. TCL MoveAudio S150, tek kullanımda 3,5 saat, şarj kutusuyla da 20 saate varan batarya ömrü sunabiliyor. MoveAudio S150’nin satış fiyatıysa; 249 TL olarak belirlenmiş durumda.
TCL MoveAudio S200, orta segmentte iddialı
TCL MoveAudio S200 gerçek kablosuz kulaklıklarla; konfor ve tüm cihazlarla kolay bağlantı imkanı vadediyor. Kulaklıklar, dış gürültüyü ortadan kaldırmak; ve kullanıcının sesine odaklanmak için beamforming (hüzmeleme) teknolojisini kullanan dört dahili mikrofona sahip. Çift Bluetooth aktarımına sahip Bluetooth 5.0’ın düşük aktarım süresi sayesinde kullanıcılar film izlerken; ya da oyun oynarken senkron problemleri de yaşamıyor.
Elips tasarımı sayesinde konfor konusunda da bir artıya sahip olan S200, IP54 sertifikası sayesinde suya, toza ve tere karşı dayanıklı. Akıllı kullanım tespit özelliği sayesinde kulaklık takıldığında veya çıkarıldığında otomatik olarak müziği başlatıyor ya da durduruyor. TCL S200 True Wireless (TWS) kulaklıklar tek kullanımda 3.5 saate varan ve şarj kutusuyla birlikte kullanıldığında 23 saate varan batarya ömrü sunuyor. 499 TL’den satışa sunulan kulaklık, siyah ve beyaz olarak iki farklı renk seçeneğine sahip.
TCL MoveAudio S600, Aktif gürültü engelleyicisiyle (ANC) TCL’in amiral gemisi
TCL MoveAudio S600 gerçek kablosuz kulaklıklar (TWS); kullanıcıların kalabalık ve gürültülü ortamlarda bile rahatça ses alabilmek; ve seslerini iletebilmek için ihtiyaç duyduğu bütün donanıma sahip. Her iki kulaklıkta da ortam gürültüsünü azaltan dahili üç mikrofon sayesinde; çağrı yaptığınızda veya müzik dinlediğinizde dış ortamdan izole hale gelebiliyorsunuz. Bas sesler konusunda da iddialı olan MoveAudio S600; müzik dinlemeyi sevenler için yüksek kaliteli ses sunuyor.
Bluetooth 5.0 sayesinde herhangi bir gecikme olmadan tüm cihazlara kolayca bağlanabilen TCL MoveAaudio S600’de; “Smart Wear” adı verilen akıllı kullanım tespiti sayesinde kulaklık takıldığında müzik otomatik olarak devam ederken; kulaklık çıkarıldığında müzik otomatik olarak durduruluyor. Kullanımı daha da kolay hale getirmek için her kulaklıkta aktif gürültü engelleme özelliğini çalıştıran alanlar bulunuyor. Bu dokunmatik alanlar aynı zamanda müzik değiştirmek, aramaları cevaplamak, çalma listesini yönetmek; ve Google Sesli Asistanı çalıştırmak gibi birçok işlevde de kullanılabiliyor. Tek bir şarjla 8 saate varan, şarj kutusuyla da 32 saate varan batarya ömrü sunan bu kulaklıklar; hafif olmasının yanında ergonomik olarak tasarlanmış. Bu sayede TCL, uzun kullanımlarda kullanıcının kulaklarının rahat kalabilmesini amaçlamış. Kulaklıktaki IP54 sertifikası da; cihazın suya, toza ve tere karşı korunmasını sağlıyor.
799 TL’den başlayan fiyat etiketine sahip kulaklıklar; Grafit Grisi, Saf Mermer, Gümüş Krom ve Turkuaz Mavisi olmak üzere 4 ayrı renk seçeneğine sahip.
Aksesuar
3. nesil Apple Pencil geliyor!
“Bay White” olarak bilinen sızıntı kaynağı, 3. nesil Apple Pencil olduğunu ettiği iddia ettiği görüntüleri Twiter’da paylaştı.
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3. nesil Apple Pencil neler getirecek?
Sözde yeni Apple Pencil mevcut 2. nesil Apple Pencil ile çok benzer bir tasarımı paylaşıyor.
Güncellenen Apple Pencil, 2. versiyonda kullanılan mat beyaz kaplama yerine 1. nesil Apple Pencil ve AirPods’larda kullanılana çok benzeyen parlak bir yüzeye sahip gibi duruyor.
Diğer önemli farkı ise Apple Pencil’ın uç kısmı oluşturuyor. 1. ve 2. nesil Apple Pencil, kolayca değiştirilebilen küçük, vidalı uçlara sahipti. Güncellenen model ise Apple Pencil’ın kendisine vidalanan daha uzun daha büyük bir uca sahip. Yeni Apple Pencil’ın neden yeniden tasarlanmış bir uca sahip olabileceği bilinmiyor. Ancak muhtemelen bu, dahili tasarım değişikliklerinin bir göstergesi olacak.
New Apple Pencil pic.twitter.com/CWGQrkU2Yn
— Mr·White (@laobaiTD) March 3, 2021
Yeniden tasarlanan başlık, Apple Pencil’a yeni işlevlerin geleceğinin sinyallerini veriyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında Apple, kalemin bir renk sensörü aracılığıyla renkleri gerçek dünyadan iPad’e geçirmeye olanak tanıyan bir patent başvurusu da yapmıştı. Bu nedenle Apple’ın, iPad kaleminin kullanımını genişletmekle ilgilendiğini biliyoruz.
Sonuç olarak, yeni Apple Pencil tasarım değişikliklerinden ziyade aksesuarın yeteneklerine odaklanıldığını gösteriyor. Bununla birlikte, ek işlevler üzerine alınan patentler cihazın yeni bir versiyonunun çıkacağı yönündeki söylentileri güçlendiriyor.
“Bay White” daha önce, iPhone 12 mini’nin ekranını ve A14 yonga bileşenlerinin gerçek görüntülerini sızdırmıştı. Örgülü Lightning kablo ve siyah Apple Pencil renk seçeneği gibi diğer sızıntıları henüz kanıtlanmadı. Ancak “Bay White” genel olarak güvenilir bir geçmişe sahip.
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Akıllı Telefonlar
Apple, lightning bağlantı noktasını kaldırıyor!
Bugün ortaya çıkan yeni bir sızıntıya göre Apple, lightning bağlantı noktasını kaldıracak. Ancak yine de USB-C’ye geçiş yapmayacak. Apple‘ın bu konuyla ilgili aldığı yeni patent de günün erken saatlerinde ortaya çıktı. ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından yayınlanan yeni patent, üç pinli MagSafe cihazının ana hatlarını gösteriyor. Ayrıca yuvarlak ve düz olmak üzere iki farklı pin tasarımı da patent fotoğraflarında yer alıyor.
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Apple, yeni aldığı patent ile neyi hedefliyor?
Patent görüntüleri, yeni bağlantı noktasının bir iPhone için geliştirildiğini gösteriyor. Görsellerde, şarj bağlantı noktasına sahip bir iPhone‘un altı gösterildiği için yeni nesil iPhonelarda bağlantı noktasının bulunmaya devam edeceğini görüyoruz. Bu bağlantı noktası, cihaza kolay takılması için mıknatıslara sahip olacak. Bunun, mevcut lightning girişine göre yeni patentin önemli bir avantajı olduğunu söyleyebiliriz. Yeni patent, manyetik MagSafe şarj cihazının iPhone’u şarj etmek için cihazın altına eklendiğini gösteriyor.
Tianfeng International analisti Ming-Chi Kuo, yeni nesil iPhonelarda USB-C konektörünün bulunmayacağını belirtiyor. Bununla birlikte, bütün Android üreticilerinin USB-C’ye geçtiği günlerden bu yana bu alanda bir adım atılmaması Kuo’nun tezini destekliyor. Apple‘ın USB-C’ye geçmeme sebebi, bu bağlantı noktasının su ve toza karşı dayanıklılığı azalttığını düşünmesi. Ayrıca şirketin MagSafe manyetik şarja geçme gibi bir planı da mevcut. Bu nedenle, önümüzdeki süreçte iPhone’larda USB-C veya lightning yerine manyetik şarj görme ihtimalimiz oldukça yüksek.
Aksesuar
HP, HyperX markasını satın aldığını açıkladı!
Özellikle oyun tutkunlarının yakından tanıdığı çevre birimleri markası HyperX, bugün flaş bir gelişmeyle gündeme geldi. Kingston’ın sahibi olduğu ve pek çok alanda ürünler geliştiren markanın HP tarafından satın alındığı açıklandı!
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Kingston, oyunculara yönelik HyperX markasını HP’ye satıyor!
HP tarafından yapılan açıklamada, HyperX’in oyun çevre biriminin satışı için Kingston ile anlaşma sağlandığı ifade ediliyor. 425 milyon dolar tutarındaki anlaşma kapsamında markanın kulaklık, klavye, mouse ve oyuncu aksesuarları HP’nin olacak. Dolayısıyla HyperX markasını taşıyan DRAM bellek ve SSD serileri bu anlaşmaya dahil değil. Düzenleyici kurumların onay vermesinin ardından satış işleminin yılın ikinci çeyreğinde tamamlanacağı belirtiliyor.
HP CEO’su Enrique Lores, HyperX’in bünyelerine katılmasının yeni bir başlangıç anlamına geldiğini söyledi. Bu anlaşmanın tüketici grubundaki etkinliklerini arttıracağını belirten Lores, HyperX’in oyuncu alanındaki deneyiminden faydalanacaklarını sözlerine ekledi. Kingston’ın kurucularından John Tu ise anlaşmanın HyperX için daha parlak bir gelecek oluşturacağını ifade etti.
Bilindiği üzere HP’nin bünyesinde oyunculara yönelik OMEN serisi de yer alıyor. Dolayısıyla OMEN ve HyperX arasında yakın zamanda bir iş birliği görebiliriz. Bununla beraber oyuncu donanımı alanında ASUS, Steelseries, Logitech, Corsair ve Razer gibi markaların yer aldığı büyük bir rekabet mevcut. Son olarak HyperX’in geçtiğimiz ay pek çok yeni oyuncu ekipmanı duyurduğunu da belirtelim.
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Yazan: Metin Murat, 2 hafta önce
TCL S150, S200 ve S600 kablosuz kulaklıklar ülkemizde satışa sunuldu!
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