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2.399 TL’ye En İyisi TCL 10 Plus!
TCL 10 Plus, fiyat olarak gün itibariyle 2.399 TL’ye kadar geriledi. Durum böyle olunca TCL, kendisine rakip olması gereken birçok cihazın kat be kat önüne geçti.
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TCL 10 Plus mı, Poco M3 mü?
TCL’in 10 Plus modeli, HDR destekli AMOLED ekranı ve amiral gemisi düzeyindeki tasarımıyla çokça ilgi çekti. Poco M3 ise, birçok kullanıcının uygun fiyatla satışa sunulmasını beklediği bir alternatifti. Uygun fiyatla satılarak; giriş seviyesini domine etmesi beklenen Poco M3, maalesef gün itibariyle 2.700 TL’ye satılıyor. Fiyatı 4.000 TL’den 2.399 TL’ye kadar inen 10 Plus ise, Poco M3’ün üstlenmesi gereken misyonu üstüne aldı.
Bize kalırsa, fiyat bandını göz önüne aldığımız zaman 2.399 TL’ye satın alabileceğiniz en iyi cihaz 10 Plus. Cihaz, hem sunduğu özelliklerle hem de yakaladığı bu fiyat avantajıyla ;çoğu kişi tarafından tercih edilecek gibi gözüküyor. Tasarımı, geniş açılı kamerası, işletim sistemi ve genel kamera performansıyla çok başarılı bulduğumuz 10 Plus; şimdiden yılın flaş cihazlarından biri olacak diyebiliriz. Sizlerin de bu konuyla ilgili yorumlarınızı merak ediyoruz. Siz olsanız, TCL 10 Plus’ı mı tercih ederdiniz yoksa Poco M3’ü mü? Lütfen düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşın.
Nasıl Yapılır
Aktif Gürültü Engelleme (ANC) nedir? Ne işe yarar?
Aktif Gürültü Engelleme teknolojisi son dönemdeki kulaklıkların en önemli vurguladıkları özellik oldu. Peki ANC olarak kısaltılan bu özellik nedir? Ne işe yarar? Gerekli mi? Tüm bunların detaylarını göreceğiz.
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Aktif Gürültü Engelleme (ANC) nedir? Ne işe yarar?
Huawei FreeBuds ailesi bu konuda en iyi örneklerden biri. FreeBuds Pro, FreeBuds Studio, FreeBuds 3 ve FreeBuds 3i modelleri gürültü engelleme özelliği ile size sadece müzik keyfini yaşamanızı sağlıyor.
Aktif Gürültü Engelleme, Active Noise Cancellation ya da Active Noise Control kelimelerinden türetilen bir teknoloji olarak geçiyor. ANC olarak da gördüğümüz bu teknoloji, kulaklıkların dış sesleri engelleyerek sizin sadece müzik keyfini yaşamanız için geliştirildi. Dışarıdan gelen sesleri kulaklıklar üzerineki mikrofon ile tespit eden bu teknoloji, seslerin tam tersi frekansta olacak şekilde üreterek bir anti ses üretmiş oluyor. Böylece dış ses ile kulaklığın ürettiği sesler frekans bazında sıfırlanarak sizin sesleri duymanız engelleniyor.
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UZAYA BİR TÜRK GİDİYOR! | Türkiye Uzay Ajansı nedir? Milli Uzay Programı’nın tüm detayları!
Türkiye Uzay Ajansı resmen Milli Uzay Programı’na başladı. 10 maddeden oluşan Milli Uzay Programı, TUA’nın misyonu gibi tüm detaylara bu videoda bahsediyoruz.
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UZAYA BİR TÜRK GİDİYOR! | Türkiye Uzay Ajansı nedir? Milli Uzay Programı’nın tüm detayları!
TUA web sitesi; https://tua.gov.tr/tr
Milli Uzay Programı; https://cdn.tua.gov.tr/60227c3d5f551.pdf
TUA nedir?
Türkiye Uzay Ajansı 13 Aralık 2018 yılında 23 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Uzay ve havacılık bilimi ve teknolojilerine yönelik orta ve uzun vadeli amaçları, temel ilke ve yaklaşımları, hedef ve öncelikleri, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını belirlemek ve gereken uygulamaları yapmak için kurulmuş bir devlet kuruluşudur.
TUA Misyonu
Yeni Uzay Çağının gereklerine uygun şekilde, ülkemizin ve tüm insanlığın menfaatine olacak çalışmaları gerçekleştiren öncü ve lider kurum olmak.
TUA Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu Başkanı: Serdar Hüseyin Yıldırım
Prof. Dr. Cenk Şen
Prof. Dr. Yurdanur Tolunay
Dr. Ahmed Halid Akgiray
Prof. Dr. Sacid Özdemir
Prof. Dr. Lokman Kuzu
Dr. Murat İkinci
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SAMSUNG GALAXY S21 ULTRA OFİSTE! | En Çevreci 2. Kutu Açılışı!
Samsung Galaxy S21 Ultra kutu açılışı ile karşınızdayız. Samsung’un ürettiği en güçlü telefon olan Galaxy S21 Ultra’nın tasarımsal detaylarına ve özelliklerine göz atıyoruz. Telefonu kutu açılışı için getiren Psikoterapist Dr. Timur Harzadın’a teşekkürler.
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SAMSUNG GALAXY S21 ULTRA OFİSTE! | En Çevreci 2. Kutu Açılışı!
Samsung Galaxy S21 Ultra özellikleri;
165.1 x 75.6 x 8.9 mm
227 gram
Gorilla Glass Victus
6,8 inç AMOLED 1440 x 3200 piksel
Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1500 nit
Exynos 2100
Mali-G78 MP14
Android 11 – One UI 3
12 GB RAM
128 / 256 GB
108 MP, f/1.8, 24mm (ana), OIS
10 MP, f/4.9, 240mm (periskop), OIS, 10x optik zoom
10 MP, f/2.4, 70mm (telefoto), OIS, 3x optik zoom
12 MP, f/2.2, 13mm (ultra geniş)
40 MP, f/2.2, 26mm (ön)
Stereo hoparlör – Hi-Res
Wi-Fi 802.11 6e
Bluetooth 5.2
5000 mAh
25W Hızlı Şarj
15W Kablosuz Şarj
4.5W Ters Şarj
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