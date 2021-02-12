2.399 TL’ye En İyisi TCL 10 Plus!

TCL 10 Plus, fiyat olarak gün itibariyle 2.399 TL’ye kadar geriledi. Durum böyle olunca TCL, kendisine rakip olması gereken birçok cihazın kat be kat önüne geçti.

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TCL 10 Plus mı, Poco M3 mü?

TCL’in 10 Plus modeli, HDR destekli AMOLED ekranı ve amiral gemisi düzeyindeki tasarımıyla çokça ilgi çekti. Poco M3 ise, birçok kullanıcının uygun fiyatla satışa sunulmasını beklediği bir alternatifti. Uygun fiyatla satılarak; giriş seviyesini domine etmesi beklenen Poco M3, maalesef gün itibariyle 2.700 TL’ye satılıyor. Fiyatı 4.000 TL’den 2.399 TL’ye kadar inen 10 Plus ise, Poco M3’ün üstlenmesi gereken misyonu üstüne aldı.

Bize kalırsa, fiyat bandını göz önüne aldığımız zaman 2.399 TL’ye satın alabileceğiniz en iyi cihaz 10 Plus. Cihaz, hem sunduğu özelliklerle hem de yakaladığı bu fiyat avantajıyla ;çoğu kişi tarafından tercih edilecek gibi gözüküyor. Tasarımı, geniş açılı kamerası, işletim sistemi ve genel kamera performansıyla çok başarılı bulduğumuz 10 Plus; şimdiden yılın flaş cihazlarından biri olacak diyebiliriz. Sizlerin de bu konuyla ilgili yorumlarınızı merak ediyoruz. Siz olsanız, TCL 10 Plus’ı mı tercih ederdiniz yoksa Poco M3’ü mü? Lütfen düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşın.