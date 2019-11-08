Video
TCL Plex lansması – Şirket neler anlattı?
Cuma Raporu
Cuma Raporu #75: Mi Note 10, Microsoft deneyi ve dahası!
Cuma Raporu #75 videomuzda, haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
Cuma Raporu #75 haberleri zaman çizelgesi
00:50 Xiaomi Mi Note 10 tanıtıldı
05:04 Microsoft’un 4 gün çalışma deneyi
07:20 Baz istasyonları üzerine kapsamlı araştırma
10:53 Spotify zamlandı
14:13 Hepsiburada Apple’ın yetkili e-ticaret platformu oldu
16:41 Bazı Samsung TV’lerinden Netflix uygulaması kalkıyor
Genel
TCL Plex lansmanını değerlendirdik, fiyatı yorumladık! (VIDEO)
TCL Plex lansmanından sonra, hem etkinliği hem de yeni akıllı telefonla ilgili düşüncelerimizi paylaştık.
TCL Plex neler sunuyor?
Cihaz beyaz ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile geliyor. Ön taraftan baktığımızda “delik” tasarımını kullanan telefonda, tam ekran yapı sadece sol üst köşede yer alan ön kamera ile bozuluyor. Arka tarafında ise üçlü arka kamera sistemini ve hemen altında parmak izi sensörünü görüyoruz.
6.53 inç boyutlu ekranda IPS LCD panel kullanan telefon, Full HD+ çözünürlük sunuyor. Şirketin lansmanda aktardığı bilgilere göre telefonda görüntü iyileştirmesinde görev alan bir görüntü motoru da yer alıyor. Gücünü Snapdragon 675 işlemcisinden alan TCL Plex modelinde 6 GB RAM ve 128 GB depolama yer alıyor.
Ana kamerası F/1.8 diyaftam değerine sahip 48 MP olan cihazda ayrıca 16 MP geniş açı ve 2 MP derinlik algılayıcısı da bulunuyor. Ön tarafta ise 24 MP’lik bir selfie kamerası mevcut. Son olarak 3820 mAh batarya kapasitesiyle gelen telefonda 18W hızlı şarj desteği de bulunuyor.
Video
TCL Plex ön inceleme – 3500 TL’ye neler sunuyor?
TCL Plex ön inceleme videomuzda, bugün Türkiye lansmanı yapılan telefonun özelliklerine yakından bakıyoruz. Bakalım cihaz kullanıcılara neler sunuyor?
TCL Plex ön inceleme
Cihaz beyaz ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile geliyor. Ön taraftan baktığımızda “delik” tasarımını kullanan telefonda, tam ekran yapı sadece sol üst köşede yer alan ön kamera ile bozuluyor. Arka tarafında ise üçlü arka kamera sistemini ve hemen altında parmak izi sensörünü görüyoruz.
6.53 inç boyutlu ekranda IPS LCD panel kullanan telefon, Full HD+ çözünürlük sunuyor. Şirketin lansmanda aktardığı bilgilere göre telefonda görüntü iyileştirmesinde görev alan bir görüntü motoru da yer alıyor. Gücünü Snapdragon 675 işlemcisinden alan TCL Plex modelinde 6 GB RAM ve 128 GB depolama yer alıyor.
Ana kamerası F/1.8 diyaftam değerine sahip 48 MP olan cihazda ayrıca 16 MP geniş açı ve 2 MP derinlik algılayıcısı da bulunuyor. Ön tarafta ise 24 MP’lik bir selfie kamerası mevcut. Son olarak 3820 mAh batarya kapasitesiyle gelen telefonda 18W hızlı şarj desteği de bulunuyor.