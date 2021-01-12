TCL, NXTPAPER ve TAB 10s tabletlerini duyurdu

TCL 20 5G ve TCL 20 SE’yi detaylandıran TCL, CES 2021’de şimdi de NXTPAPER ve TAB 10s tabletlerini tanıttı. Firma ayrıca bu yılın sonunda katlanabilir esnek bir ekran çıkarma söze de verdi.

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TCL NXTPAPER, NCVM-composite katman içeriyor

TCL, IFA 2020’de yeni nesil alternatif e-ink ekranını tanıtmıştı ve e-ink ekranların azaltılmış piksel yoğunluğu, düşük yenileme hızı gibi negatif özelliklerini ortadan kaldırdıklarını belirtmişti. Firmanın yeni e-ink teknolojisi %25 daha fazla kontrast ve LCD ekranlara göre %65 daha az güç tüketimi vadediyor.

NXTPAPER, 8,88 inç büyüklüğünde ve 1440×1080 çözünürlükte FHD+ IPS ekrana sahip. Bu modelde tipik LCD ekran yerine NCVM-composite katman kullanılıyor. Bu katman elektrik iletmeyen özel malzemeler içeriyor. TCL, bu teknolojinin temelde e-ink ekran gibi çalıştığını ancak tam renk ve çok daha fazla piksel yoğunluğu sunabildiğini belirtti. Tablet ayrıca TÜV Rheinland güvenlik ölçütlerine uygun, bu sayede gözler için daha az yorgunluk ve gerginliğe sebep oluyor.

Gücünü MediaTek MT8768E yongadan alan cihaz, 4GB RAM, 64 GB depolama ve microSD kart yuvasına sahip. Kamera tarafında ise 8 MP arka ve 5MP ön kamera mevcut. NXTPAPER tabletin kullanıcılara sunduğu diğer özellikler ise şöyle: 18 W ile şarj olabilen 5500 mAh pil, IP52 sertifikası, Wi-Fi 5GHz, 4G LTE, Bluetooth 5.0, ve Android 10 işletim sistemi.

NXTPAPER modelinin 4GB RAM ve 64 GB depolama sunan versiyonu Nisan 2021 de 349 Euro fiyatla satışa sunulacak.

TCL TAB 10s, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor

TAB 10s ise uygun fiyatıyla öne çıkan bir tablet. Cihaz 241 x 158.6 x 9.3 mm boyutlarında ve 488 gram ağırlığında. Bu nedenle NXTPAPER’dan büyük 2000×1920 çözünürlükte bir ekrana sahip. TAB 10s gücünü ise MediaTek MT8768 yongadan ve GE8320 GPU’dan almakta.

RAM ve depolama tarafında 3 GB RAM-32 GB depolama ve 4 GB RAM-64 GB depolama seçenekleri bulunuyor. Cihaz, 8 MP arka ve 5 MP ön kamerayla geliyor.

TAB 10s’in diğer özellikleri ise 18 W hızda şarj olabilen 8000 mAh pil, MicroSD yuvası, USB-C ve 3.5mm jack girişi, POGO pin konnektörleri (TCL T-Pen gibi aksesuarlar için), Wi-Fi 5GHz, Bluetooth 5.0, 4G bağlantı destekleri ve Android 10 işletim sistemi.

TAB 10s modelinin Wi-Fi versiyonu 199 Euro, 4G LTE versiyonu ise 249 Euro fiyattan satışa sunulacak.

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