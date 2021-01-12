Tablet/Notebook/Laptop
TCL, NXTPAPER ve TAB 10s tabletlerini duyurdu
TCL 20 5G ve TCL 20 SE’yi detaylandıran TCL, CES 2021’de şimdi de NXTPAPER ve TAB 10s tabletlerini tanıttı. Firma ayrıca bu yılın sonunda katlanabilir esnek bir ekran çıkarma söze de verdi.
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TCL NXTPAPER, NCVM-composite katman içeriyor
TCL, IFA 2020’de yeni nesil alternatif e-ink ekranını tanıtmıştı ve e-ink ekranların azaltılmış piksel yoğunluğu, düşük yenileme hızı gibi negatif özelliklerini ortadan kaldırdıklarını belirtmişti. Firmanın yeni e-ink teknolojisi %25 daha fazla kontrast ve LCD ekranlara göre %65 daha az güç tüketimi vadediyor.
NXTPAPER, 8,88 inç büyüklüğünde ve 1440×1080 çözünürlükte FHD+ IPS ekrana sahip. Bu modelde tipik LCD ekran yerine NCVM-composite katman kullanılıyor. Bu katman elektrik iletmeyen özel malzemeler içeriyor. TCL, bu teknolojinin temelde e-ink ekran gibi çalıştığını ancak tam renk ve çok daha fazla piksel yoğunluğu sunabildiğini belirtti. Tablet ayrıca TÜV Rheinland güvenlik ölçütlerine uygun, bu sayede gözler için daha az yorgunluk ve gerginliğe sebep oluyor.
Gücünü MediaTek MT8768E yongadan alan cihaz, 4GB RAM, 64 GB depolama ve microSD kart yuvasına sahip. Kamera tarafında ise 8 MP arka ve 5MP ön kamera mevcut. NXTPAPER tabletin kullanıcılara sunduğu diğer özellikler ise şöyle: 18 W ile şarj olabilen 5500 mAh pil, IP52 sertifikası, Wi-Fi 5GHz, 4G LTE, Bluetooth 5.0, ve Android 10 işletim sistemi.
NXTPAPER modelinin 4GB RAM ve 64 GB depolama sunan versiyonu Nisan 2021 de 349 Euro fiyatla satışa sunulacak.
TCL TAB 10s, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor
TAB 10s ise uygun fiyatıyla öne çıkan bir tablet. Cihaz 241 x 158.6 x 9.3 mm boyutlarında ve 488 gram ağırlığında. Bu nedenle NXTPAPER’dan büyük 2000×1920 çözünürlükte bir ekrana sahip. TAB 10s gücünü ise MediaTek MT8768 yongadan ve GE8320 GPU’dan almakta.
RAM ve depolama tarafında 3 GB RAM-32 GB depolama ve 4 GB RAM-64 GB depolama seçenekleri bulunuyor. Cihaz, 8 MP arka ve 5 MP ön kamerayla geliyor.
TAB 10s’in diğer özellikleri ise 18 W hızda şarj olabilen 8000 mAh pil, MicroSD yuvası, USB-C ve 3.5mm jack girişi, POGO pin konnektörleri (TCL T-Pen gibi aksesuarlar için), Wi-Fi 5GHz, Bluetooth 5.0, 4G bağlantı destekleri ve Android 10 işletim sistemi.
TAB 10s modelinin Wi-Fi versiyonu 199 Euro, 4G LTE versiyonu ise 249 Euro fiyattan satışa sunulacak.
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Donanım
AMD Ryzen 5000 laptop işlemcileri duyuruldu!
Ryzen işlemciler ile yükselişe geçen AMD, masaüstü pazarında Ryzen 5000 serisi ile üstünlüğü uzun zaman sonra ele geçirdi. Ayrıca, Ryzen 4000 serisinin başarısı ile laptop pazarında büyük ses getirdi. Şimdiyse, Zen 3 mimarili Ryzen 5000 serisi laptop işlemcilerini duyuran AMD, yükselişini sürdürmek istiyor.
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AMD Ryzen 5000 laptop işlemcileri neler sunuyor?
Masaüstü Ryzen 5000 işlemciler ile uzun yılların ardından üstünlüğü ele geçiren ve Intel’e zor günler yaşatan AMD, başarısını dizüstü bilgisayarlara taşımak istiyor. Geçtiğimiz sene Ryzen 4000 serisi mobil işlemcilerle iyi işler başaran AMD, Zen 3 mimarisi üzerine şekillenen Ryzen 500o serisi mobil işlemciler ile laptop pazarındaki yükselişini sürdürmek istiyor.
CES 2021 kapsamında gerçekleştirilen sunumda tanıtılan en güçlü işlemci Ryzen 9 5980HX oldu. 8 çekirdek ve 16 izlekten oluşan işlemci 45W TDP değerine sahip. AMD’nin iddiasına göre Ryzen 9 5980HX, selefine göre tek çekirdekte %21, çok çekirdekte %17 daha güçlü. Baz çalışma frekansı 3.3 GHz olan işlemci, 4.8 GHz’e kadar çıkabiliyor.
Etkinlikte dikkat çeken diğer işlemci Ryzen 7 5800U oldu. Verimlilik odaklı olan, 8 çekirdek ve 16 izlekten oluşan işlemci 15W TDP değerine sahip. Baz çalışma frekansı 1.9 GHz olan ve 4.4 GHz’e çıkabilen Ryzen 7 5800U, selefine göre tek çekirdekte %16, çok çekirdekte %14 daha güçlü. Ayrıca etkinlikte, 2021 dizüstü bilgisayarlarında karşımıza çıkacak pek çok işlemci daha tanıtıldı.
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Haber
Microsoft, okullara özel Surface Pro 7 Plus tabletini tanıttı
CES 2021 etkinliğinde sahneye çıkan Microsoft, Surface Pro 7 Plus tabletini görücüye çıkardı. Microsoft’un yeni Surface cihazını bireysel olarak satın almak mümkün değil. Çünkü cihaz yalnızca işletmeler ve okullar tarafından talep üzerine kullanılabiliyor.
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Microsoft, bugün CES 2021’de düzenlediği sanal etkinlik esnasında Surface Pro serisinin yeni üyesini tanıttı. Yalnızca işletmeler ve okullar tarafından kullanılabilen Surface Pro 7 Plus, tasarım ve ekran bakımından Surface Pro 7 ile aynı hatlara sahip. En büyük farkıysa donanım tarafında ortaya koyan Microsoft, Surface Pro 7 Plus modelinde Intel’in en yeni 11. Nesil işlemcilerine, çıkarılabilir SSD’ye ve bağlantı olarak da LTE teknolojisine yer veriyor.
Surface Pro 7 Plus sayesinde Surface kullanıcılarının hayatına giren en önemli yenilik pil ömrü tarafında olacak. Hatırlayacak olursanız Surface Pro 7’de Microsoft kullanıcılara 10,5 saat pil ömrü vaat etmişti; Surface Pro 7+ ise 15 saate kadar pil ömrü vaat ediyor. 50.4 Wh’lık pil kapasitesi sayesinde bu 4,5 saatlik pil ömrü artışını sağlayabilen cihazın pil tarafındaki vaatlerini aynı zamanda kalbindeki Intel 11. Nesil CPU’lara da borçlu.
Microsoft Surface Pro 7 Plus böyle görünüyor
Microsoft Surface Pro 7Plus; Intel Core i3, Core i5 ve Core i7 olmak suretiyle üç farklı CPU seçeneğini bünyesinde bulunduran varyantlardan oluşacak. Intel Core i5 1135G7 CPU’lu varyantta isteğe bağlı olarak LTE desteği bulunuyorken, baz model olan Core i3’lü Surface Pro 7+’ta da varsayılan olarak 8 GB RAM ve 128 GB depolama seçenekleri olacak. Surface Pro 7+’ın üst seviye varyantı olan Core i7’li seçeneğinde de 32 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar SSD depolama seçeneği bulunacak.
Microsoft Surface Pro 7 Plus tabletin gövdesindeki ekran, Surface 7’nin ekranıyla birebir aynı. 12,3 inç boyutunda 2736 x 1824 PixelSense ekrana sahip olan cihazın bağlantı noktalarına baktığımızdaysa bir adet USB-C portu, USB-A portu ve 3,5 mm kulaklık girişi olduğunu görüyoruz.
Microsoft, Surface Pro 7 Plus’ı ilk etapta ABD’deki müşterileri için 15 Ocak’tan itibaren satışa sunmaya başlayacak. Sonraki günlerdeyse şirket Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Birleşik Krallık ve çok sayıda Avrupa ülkesinde de satışa sunacağını açıkladı.
Haber
HP Elite Folio tanıtıldı: Snapdragon işlemcili 2’si 1 Arada laptop!
CES 2021 etkinliği kapsamında hünerlerini sergileyen HP, Elite Folio isimli yeni 2’si 1 Arada dizüstü bilgisayar modelini tanıttı. Hem tablet hem de normal laptop olarak kullanılabilen cihaz, ekranını Gorilla Glas 5 teknolojisiyle muhafaza ediyor.
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CES 2021 etkinliğinde Elite Dragonfly G2, Dragonfly Max ve Envy14 gibi yepyeni dizüstü bilgisayar modellerini tanıtan HP, şov yapmaya doymuyor. ABD merkezli tüketici elektroniği şirketi, şimdi de Elite Folio olarak adlandırdığı yeni 2’si 1 Arada dizüstü bilgisayarını tanıttı. 2’si 1 Arada olması hasebiyle hem tablet hem de laptop olarak kullanılabilen HP Elite Folio, ARM tabanlı CPU ile geliyor.
Hatırlayacak olursanız HP, 2019 yılında Spectre Folio adlı benzer bir ürün tanıtmıştı. Onun tüm ayrıntılarına bu haberimizde girmeyeceğiz. Sadece, HP Elite Folio’yu hangi noktada konumlandırmamız gerektiğini anlamak adına küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. HP’nin 2019’da tanıttığı Spectre Folio modelinin hedef kitlesi ağırlıklı olarak eğlence tüketimi ve günlük kullanım senaryolarıyla haşır neşir olan insanlardı; yani “dizi izleyeyim, internette takılayım ama bunu yaparken de kanser olmayayım” diyenlere hitap ediyordu. İşte Elite Folio’nun amacının da bu olduğunu söyleyebiliriz.
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Karşınızda HP Elite Folio
HP Elite Folio ile Spectre Folio arasında önemli farklılıklar elbette var. Bu farklılıkların başında ekran deneyimi geliyor. Spectre Folio’nun 13.3 inç ekranı varken, Elite Folio’da ise 13.5 inç ekran bulunuyor. Spectre Folio’daki 13.3″ büyüklüğünde 16:9 ekrana nazaran Elite Folio, 3:2 oranlı ve inceltilmiş çerçeve tasarımıyla daha iyi ekran deneyimi sunuyor. Ayrıca Spectre Folio gerçek deri kaplamasına sahipken, HP Elite Folio ise “vegan deri” kullanıyor. Vegan derinin gerçek deri olmamakla birlikte plastikten daha kaliteli bir kaplama olduğunu ekleyelim.
HP Elite Folio, Qualcomm’un ARM tabanlı Snapdragon 8cx Gen 2 yonga setinden gücünü alıyor. Bu yonga setiyle beraber Qualcomm’un X20 ve X55 modemlerini de bünyesinde barındıran Elite Folio, LTE ve 5G teknolojisini kullanıcılarıyla tanıştırıyor. Depolama tarafında 16 GB’a kadar RAM ve 512 GB depolama seçeneğiyle karşımıza çıkan Elite Folio, iki adet USB-C 3.2 bağlantı noktası ve bir adet de kulaklık girişi barındırıyor. Bu arada HP’ye göre bu cihaz, normal kullanımda 24,5 saate kadar pil ömrü sunabiliyor. Ancak tabii ki bu süre kullanıcı deneyimine bağlı olarak değişecektir.
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