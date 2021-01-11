TCL 20 5G VE TCL 20 SE, CES 2021’de duyuruldu

Ülkemizde de uygun fiyatlı modelleriyle kullanıcıların beğenisini kazanan TCL, 20 SE, 20 5G, 20 Pro 5G, 20L, ve 20S isminde 5 adet akıllı telefon duyurdu. TCL 20 5G ve TCL 20 SE modellerinin teknik özellikleri belli. Yaz aylarında piyasaya sürüleceği tahmin edilen TCL 20 Pro 5G, TCL 20L, ve TCL 20S modellerinin sonraki aylarda detaylandırılması bekleniyor.

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TCL 20 5G VE TCL 20 SE modellerinin teknik detaylarına beraber bakalım

TCL 20 5G, Snapdragon 690 yongaseti ve 6 GB RAM ile gelecek ve firmanın en uygun fiyatlı 5G cihazı olması bekleniyor. Cihaz %91 ekran-gövde oranına sahip. Ayrıca Full HD+ çözünürlükte ve üzerinde 8 MP çözünürlükteki selfie kamerasını barındıran 6,67 inç’lik LCD delikli ekran ile geliyor. Parmak izi okuyucu entegreli güç tuşu ve ses ayar tuşları telefonun sağ tarafında bulunuyor.

TCL 20 5G’nin kamera yapısına gelecek olursak, arka sol tarafta konumlandırılmış 48 MP ana kamera, 118 derece FoV özellikli 8 MP ultra geniş açılı ikinci kamera ve 2 MP macro çekim kamerası bulunuyor. Telefon, enerjisini Qualcomm’s Quick Charge 4+ standardında 18 W hızlı şarj olabilen 4500 mAh kapasiteli bir pilden alacak. Cihaz bağlantı noktasında ise 5G’ye ek olarak Bluetooth 5.1 ve NFC’ye sahip.

TCL 20 5G, mavi ve siyah renk seçenekleriyle bu ayın sonunda İtalya’da 299 Euro fiyattan satışa sunulacak.

TCL 20 SE, ideal bir giriş seviyesi model olarak dikkat çekiyor. Model TCL 20 5G’den biraz daha büyük ve daha düşük özelliklere sahip. Cihazın damla çentik yapılı 6.82 inç HD+ LCD ekranı bulunuyor. Snapdragon 460 işlemciden gücünü alacak olan TCL 20 SE, kullanıcılara 4GB RAM ve 64/128 GB depolama kapasitesi sunuyor.

Kamera tarafında ise 48 MP ana kamera, 16 MP ikinci kamera, 5 MP geniş açılı ve 2 MP macro kamerası mevcut. Telefon enerjisini 18 W hızında şarj olabilen 5000 mAh pilden alıyor. Bağlantı noktasında Bluetooth 5.0 ve NFC mevcut. Güç ve ses ayar tuşları sağ tarafta, parmak izi okuyucu ise telefonun arka kısmında konumlandırılmış.

TCL 20 SE, siyah ve yeşil renk alternatifleriyle 149 Euro fiyatta ocak ayı sonunda satışa sunulacak.

TCL‘nin, bu modellerini önceki modellerinden alışık olduğumuz ve firmanın imza tasarımı olan yatay arka kamera yapısından vazgeçerek piyasadaki diğer birçok akıllı telefona benzer halde çıkarması da bir olumsuzluk olarak karşımıza çıkıyor.

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