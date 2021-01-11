Akıllı Telefonlar
TCL 20 5G VE TCL 20 SE, CES 2021’de duyuruldu
Ülkemizde de uygun fiyatlı modelleriyle kullanıcıların beğenisini kazanan TCL, 20 SE, 20 5G, 20 Pro 5G, 20L, ve 20S isminde 5 adet akıllı telefon duyurdu. TCL 20 5G ve TCL 20 SE modellerinin teknik özellikleri belli. Yaz aylarında piyasaya sürüleceği tahmin edilen TCL 20 Pro 5G, TCL 20L, ve TCL 20S modellerinin sonraki aylarda detaylandırılması bekleniyor.
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TCL 20 5G VE TCL 20 SE modellerinin teknik detaylarına beraber bakalım
TCL 20 5G, Snapdragon 690 yongaseti ve 6 GB RAM ile gelecek ve firmanın en uygun fiyatlı 5G cihazı olması bekleniyor. Cihaz %91 ekran-gövde oranına sahip. Ayrıca Full HD+ çözünürlükte ve üzerinde 8 MP çözünürlükteki selfie kamerasını barındıran 6,67 inç’lik LCD delikli ekran ile geliyor. Parmak izi okuyucu entegreli güç tuşu ve ses ayar tuşları telefonun sağ tarafında bulunuyor.
TCL 20 5G’nin kamera yapısına gelecek olursak, arka sol tarafta konumlandırılmış 48 MP ana kamera, 118 derece FoV özellikli 8 MP ultra geniş açılı ikinci kamera ve 2 MP macro çekim kamerası bulunuyor. Telefon, enerjisini Qualcomm’s Quick Charge 4+ standardında 18 W hızlı şarj olabilen 4500 mAh kapasiteli bir pilden alacak. Cihaz bağlantı noktasında ise 5G’ye ek olarak Bluetooth 5.1 ve NFC’ye sahip.
TCL 20 5G, mavi ve siyah renk seçenekleriyle bu ayın sonunda İtalya’da 299 Euro fiyattan satışa sunulacak.
TCL 20 SE, ideal bir giriş seviyesi model olarak dikkat çekiyor. Model TCL 20 5G’den biraz daha büyük ve daha düşük özelliklere sahip. Cihazın damla çentik yapılı 6.82 inç HD+ LCD ekranı bulunuyor. Snapdragon 460 işlemciden gücünü alacak olan TCL 20 SE, kullanıcılara 4GB RAM ve 64/128 GB depolama kapasitesi sunuyor.
Kamera tarafında ise 48 MP ana kamera, 16 MP ikinci kamera, 5 MP geniş açılı ve 2 MP macro kamerası mevcut. Telefon enerjisini 18 W hızında şarj olabilen 5000 mAh pilden alıyor. Bağlantı noktasında Bluetooth 5.0 ve NFC mevcut. Güç ve ses ayar tuşları sağ tarafta, parmak izi okuyucu ise telefonun arka kısmında konumlandırılmış.
TCL 20 SE, siyah ve yeşil renk alternatifleriyle 149 Euro fiyatta ocak ayı sonunda satışa sunulacak.
TCL‘nin, bu modellerini önceki modellerinden alışık olduğumuz ve firmanın imza tasarımı olan yatay arka kamera yapısından vazgeçerek piyasadaki diğer birçok akıllı telefona benzer halde çıkarması da bir olumsuzluk olarak karşımıza çıkıyor.
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Akıllı Telefonlar
Honor V40 kanlı canlı görüntülendi !
Bütçe dostu akıllı telefon denilince akla gelen markalardan biri olan Honor, yakında V40 5G modeli ile tüketiciyle buluşacak. Bugün itibariyle cihazın canlı görüntüsü ortaya çıktı.
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Honor V40’da bizleri neler bekliyor ?
Honor V40, sol üst köşede çift özçekim kamerası sunan 80 derecelik, 6.72inç FHD+ AMOLED şelale ekran ile gelecek. Bu ekran 120Hz ekran yenileme hızına aynı zamanda 300Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip. Yeni model 10 bit renk desteği sunan bir ekranla çıkacak. Honor’un bu seneki işlemci tercihi ise orta-üst segmentin gözdesi Mediatek Dimensity 1000+ oluyor.
V40 kamera tarafında da iddialı
Honor’un yeni amiral gemisi Honor V40, düşük ışıkta oldukça iyi sonuçlar veren RYYB filtresine sahip 50 MP‘lik bir kamera ile geliyor. Huawei’nin de amiral gemisi cihazlarının kamerasında kullandığı bu filtre, Honor‘un hala Huawei‘den izler taşıdığının da bir göstergesi.
Yeni model, Xiaomi’ den izler taşıyor
Honor, mobil ekosistemde neredeyse en önemli donanım haline gelen kamera çözümünde bu defa fark yaratmadı. Çinli akılı telefon üreticinin kameralara yansıyan son sızıntısında, V40 modelinin kamera tasarımı gün yüzüne çıkmış oldu. Kamera sensörlerinin yapısı yakın zamanda tanıtılan Xiaomi Mi 10T modelini akıllara getirmedi değil. Üst kısımda büyükçe bir sensör, hemen altında ise üç kamera ve LED flaşı kare dizilimde görüyoruz.
Honor V40 5G 66w hızlı şarjı, Magic UI 4.0, HMS ve daha fazlasıyla 18 Ocak’ta Çin’de tanıtılacak.
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Akıllı Telefonlar
Huawei ekran altı kamera patenti ortaya çıktı
Huawei ekran altı kamera teknolojisi geliştiriyor. Yeni aldığı patentle bu durum doğrulandı. İşte detaylar…
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Huawei’den ekran altı kamera
Geçtiğimiz birkaç yılda, tam ekran tasarımına ulaşmak için çeşitli yaklaşımlar gördük. İlk çentikli ekranlardan mevcut delikli ekranlarına kadar hepsi gerçek tam ekran akıllı telefonlar değildi. Bu başlığı ZTE Axon 20‘ye verebilirdik ancak ekran altı kamera teknolojisinde bazı hatalar var.
Xiaomi ve diğer üreticilerin kendi ekran altı kamera teknolojileri üzerinde çalıştıklarını da biliyoruz. Büyük olasılıkla, bu yıl bunu çeşitli cihazlarda göreceğiz. Ancak Xiaomi‘nin yanı sıra henüz pes etmeyen Huawei de var. Bugün, internette sıcak tartışmalara neden olan yeni bir Huawei ekran altı kameranın bazı patent fotoğrafları sızdırıldı.
LetsGoDigital‘in raporlarına göre Huawei Technologies Co., Ltd. 7 ürün taslağını ve 2 render görüntüsünü kapsayan Mayıs 2020 yılında CNIPA (Çin Ulusal Fikri Mülkiyet Ofisi) için bir tasarım patent başvurusunda bulunmuştu. Bu patentler bugün 12 Ocak 2021‘de ortaya çıktı.
Cihazın ekranının dört taraftan kavisli bir tasarıma sahip olduğunu ve ön kameranın ekranın altına gizlendiğini görebiliyoruz.
Elbette en şaşırtıcı olan şey, Huawei‘nin tam ekran görüntülemeyi en üst düzeye çıkarmak için telefonun üst çerçevesine yenilikçi bir şekilde ikincil bir ekran eklemiş olmasıdır. Telefon sinyali, zaman ve güç gibi bilgileri gösteriyor.
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S21 serisinde kutuda şarj aleti ve kulaklık olmayacak
Samsung Galaxy S21 serisi ile kutudan şarj aleti ve kulaklığı çıkartıyor. Daha önce sadece söylenti olarak kalan olay, resmi basın görüntüleri ile onaylandı.
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Samsung ne planlıyor?
Güney Koreli elektronik şirketi Samsung, yeni üst düzey akıllı telefonları Galaxy S21, Galaxy S21 + ve Galaxy S21 Ultra’yı, beklendiği gibi şarj aleti olmadan kullanıcılarına sunacak. Bununla birlikte Samsung, gereksiz atık oluşumunu önlemek için Apple’ın yolunu takip ediyor. Apple gibi Samsung da kutuya dahil edilen şarj aletini kullanmayarak çevreyi koruduğunu, çünkü çoğu müşterinin daha önce piyasaya sürülen bir akıllı telefondan bir güç kaynağı ünitesine sahip olduğunu düşünüyor. İsterseniz Samsung, kendi şarj aletini internet sitesi üzerinden veya Samsung Shop’tan almanızı tavsiye ediyor.
Samsung’un basın görsellerinden de görülebileceği gibi, yeni telefonlar sadece bir USB Type-C kablosu, küçük bir hızlı başlangıç kılavuzu ve bir SIM çıkarma aracı ile birlikte gelecek. Daha önce kutuda olan kulaklıklarda artık çıkmayacak. Tabikii Samsung, S21 modelleriyle birlikte Galaxy Buds Pro ile piyasaya sunacak ve bu konudaki serzenişlere kulak vermiş olacak.
Kutudan çıkmayacak olan şarj aleti ve kulaklıklar Samsung’a bir avantajı da beraberinde getiriyor. Şirket kutuyu küçültebilir. Bu sayede , paketleme maliyetlerini düşürür ve bir palete daha fazla sevkiyat gerçekleştirebilir. Bu nedenle Samsung, tasarruf sağlayan bir atılım yaparak CO2 dengesi ve nakliye maliyetleri açısından avantajlar elde edecek.
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