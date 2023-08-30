TCL, NXTPAPER akıllı telefon serisini tanıttı. Bu serinin içinde TCL 40 NXTPAPER ve TCL 40 NXTPAPER 5G gibi modeller bulunuyor. Bu telefonlar, dünyanın ilk kağıda benzer tam renkli görsel deneyim sunan akıllı telefonları olarak öne çıkıyor. TCL, kendi geliştirdiği NXTPAPER teknolojisiyle bu telefonlara tam renkli elektronik kağıt benzeri ekranlar entegre etmiş durumda. Bu akıllı telefonlar, göz konforunu ön planda tutarak TÜV tarafından düşük mavi ışık sertifikasına sahip olan özellikler sunuyor.

Ekran ayarları çevresel faktörlere göre otomatik olarak uyarlanarak parlama ve parmak izi gibi sorunları minimuma indirerek açık havada okumayı daha rahat hale getiriyor. Özel NXTPAPER kullanıcı arayüzü, kullanıcılara tam renkli veya siyah beyaz ekranlar arasında esnek bir seçim yapma imkanı sunarak özelleştirilebilirlik sağlıyor.

TCL 40 NXTPAPER, 6,78 inç boyutunda FHD+ çözünürlüğünde NXTPAPER ekrana, çift hoparlöre ve DTS tarafından desteklenen sürükleyici 3D patlama sesine sahip olarak etkileyici bir görsel ve işitsel deneyim sunuyor. Ayrıca 32MP selfie kamerası ve 5MP ultra geniş açılı kamera ile 2MP makro kameradan oluşan 50MP arka üçlü kamera sistemi bulunuyor.

Telefon, şık bir 7,89 mm kalınlığındaki tasarım, zarif 2D arka kapak, 256 GB depolama alanı ve 8 GB RAM gibi özelliklere sahip. Ayrıca sanal RAM ile ekstra 8 GB’a kadar genişletme olanağı sunuyor. Bu akıllı telefon, not almak için uyumlu bir T kalemiyle birlikte kutusundan çıkıyor.

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TCL 40 NXTPAPER 5G ise 6,6 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde NXTPAPER ekranıyla kağıt benzeri görüntüleme deneyimi sunan ve NXTPAPER kullanıcı arayüzünü destekliyor. Cihaz 256 GB depolama alanına ve 6 GB RAM’e sahiptir, ayrıca 6 GB sanal RAM ile genişletilebilme özelliğine sahip.

Bu telefon, üçlü arka kamera sistemine sahip. Bu sistemde 50MP birincil kamera, 2MP derinlik sensörü ve 2MP makro sensör yer alıyor. Ayrıca 8MP ön kamera da bulunuyor. AI kamera özellikleri sayesinde çekimler daha gelişmiş hale getirilirken, AI Renkli Video modu nesneleri siyah beyaz arka plana karşı renkli olarak öne çıkarıyor.

İçindekiler Fiyat

Fiyat

TCL 40 NXTPAPER – 199 Euro

TCL 40 NXTPAPER 5G – 249 Euro