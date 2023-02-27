TCL, Mobil Dünya Kongresi’nde yeni bir Android tablet olan TCL NXTPAPER 11‘i tanıttı ve cihaz 2000 x 1200 piksel çözünürlüğe sahip 10.95 inç IPS LCD ekranla geliyor.

Tablet sekiz çekirdekli MediaTek Helio P60T mobil işlemci ile geliyor ve cihaz henüz açıklanmayan bir dizi RAM ve depolama seçeneği ile gelecek.

Cihazda ekstra depolama için bir microSD kart yuvası bulunacak ve Google’ın mobil işletim sisteminin en son sürümü olan Android 13 ile birlikte gelecek.

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Bu yeni Android tablet, önde tek bir kamera ve arkada tek bir kamera ile geliyor. Özçekim ve video görüşmeleri için 8 megapiksel ön kamera ve fotoğraf ve videolar için 8 megapiksel arka kamera yer alacak.

TCL NXTPAPER 11 tablet 8000 mAh bataryaya sahiptir ve 18W kablolu şarj ile birlikte gelen cihaz Koyu Gri ve Dijital Lavendar olmak üzere iki renk seçeneğine sahip olacaktır. Telefon 240 Avro’dan satışa sunulacak.

TCL ayrıca Helio P60T işlemci, 4GB RAM ve 128GB depolama alanı ve bir microSD kart yuvası ile gelen TCL Tab 11 adlı bir başka Android tableti de tanıttı.

Bu tablet 2000 x 1200 piksel çözünürlüğe sahip 10,95 inç IPS LCD ekrana sahip, ayrıca 8000 mAh pil ve 18W şarj var. Bu tablet Mayıs ayında piyasaya sürülecek ve fiyatları 180 dolardan başlayacak.