TCL MoveTime MT42 Akıllı Çocuk Saati deneyimi ile karşınızdayız. Daha önce bazı videolarımıza da konuk olan İlkin Ertunç, ikinci sınıfa giden Beliz ile beraber MT42’yi deneyimlediler. Özellikle ebeveyn kontrolü ve çocukların eğlenebilmesi için geliştirilen bu saatin tüm detayları bir ebeveyn gözünden aktarılıyor.

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TCL MoveTime MT42 Akıllı Çocuk Saati | Ebeveyn anlatıyor (İlkin Ertunç)

Tasarımsal olarak çocukların rahat kullanabilmesi için hazırlanan saat, mavi ve pembe renkte karşımıza çıkıyor. 1.54 inç ekranı SL8521E işlemcisi, 512 MB bellek ve 4 GB depolama ile gelen saatte görüşmeler ve mesajlaşmalar için SIM kart girişi de yer alıyor.

850 mAh pil kapasitesine sahip olması sebebiyle tam dolu şarj ile uzun süre kesintisiz kullanım vadeder. Tam dolu batarya ile 1 haftaya kadar bekleme, 2 güne kadar kesintisiz çalışma avantajı sununuyor. 2 MP çözünürlüğe sahip olan kamera, hem görüntülü görüşme hem de fotoğraflar çekme sırasında hem size hem de çocuğunuza avantaj sağlar.

IP65 koruma koduna sahip olan uzun ömürlü bir kullanım sunan Alcatel akıllı saat, ani saç dökülmelerinin yanı sıra, tozdan da etkilenmeyecek şekilde tasarlanır. Bu sayede çocuklar rahatça oyunlar oynarken saat hakkında dikkatsiz davranabilirler.

Ebeveynler için uzaktan kontrol, konum takibi, anında görüntülü görüşme, güvenli alan oluşturma gibi birçok detaya sahip olan TCL MoveTime MT42’nin detaylarını direkt olarak İlkin’in düşünceleri ile videoda görebilirsiniz.

İyi seyirler…