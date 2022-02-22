TCL MOVEAUDIO S600 İnceleme | Ne Duyacağına Karar Ver!

Bluetooth kulaklıklar , telefonlarımız, bilgisayarlarımız için artık bir tamamlayıcı görevi görüyor. Hal böyle olunca kulaklık seçerken biraz titiz davranıyor ve haklı olarak beklentilerimizi yüksek tutuyoruz. TCL, MOVEAUDIO S600 ile ben burdayım diyor.

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Kulaklığın diğer özellikleri ve diğer tüm detayları videomuzda sizlerle paylaştık.

TCL MOVEAUDIO S600 Özellikler

Renkler;

• Grafit Gri/İnci Beyaz/Ultra Mat Siyah İşletim Sistemi

• Android ve iOS Uyumlu

Tasarım;

• 55 Gr Ağırlık

• IP54 Sertifikası ile Toz ve Suya Dayanıklılık

• Plastik Malzeme

Boyutlar:

• Kulaklık: 38.5 mm X 22.5 mm X 24.5 mm

• Şarj Kutusu: 65 mm X 54.8 mm X 28.8 mm

Yazılım Özellikleri:

• 10 mm Dinamik Sürücü

• 100 ms gecikme süresi

• TCL Connect Uygulaması ile Kişiselleştime

• Her bir kulaklıkta 3’er tane olmak üzere 6 Adet Aktif Gürültü Engelleme Mikrofonu

• Hibrit Aktif Gürültü Engelleme

• Şeffaflık Modu

• Kablosuz Şarj Özelliği

• TCL Connect Uygulaması ile Özelleştirme

• Smart Wear özelliği sayesinde kulaklığın takıldığını anlar ve sesi oynatır

• Dokunmatik Kontrol

• Google Asistan özelliği ile Sesli Kontrol

Batarya Özellikleri;

• Şarj Kutusu:500 mAh

• Kulaklıklar 55 mAh

Dinleme Özellikleri:

• ANC Kapalı iken 8 saat ses çalma

• ANC Açık iken 6.2 saat ses çalma

• Şarj Süresi Ortalama 1.5 Saat

• ANC Kapalı iken Şarj Kutusu ve Kulaklıklarla Beraber 32 saate varan dinleme deneyimi sunuyor. (Şarjın tamamen dolmuş olması gerekli)

• ANC Açık iken Şarj kutusu ve kulaklıklarla beraber 24 saate varan dinleme deneyimi

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