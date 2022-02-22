Kayıp Malezya Hava Yolları uçağının yeri bulundu mu?

Kayıp Malezya Hava Yolları uçağının (MH370) yeri ile ilgili yeni bir gelişme var. İngiliz uzay mühendisi Richard Godfrey, MH370’in Avustralya’nın Perth şehrinin 1.933 km batısında okyanusa çakıldığını ve ‘yedinci yay’ olarak bilinen bir hat boyunca suyun 4.000 m altında yattığını düşünüyor.

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Richard Godfrey, Weak Signal Propagation Reporter yöntemini kullandı

Boeing 777-200ER model uçak, Malezya Hava Yolları’nın 370 sefer sayılı uçuşunu gerçekleştirirken hava trafik kontrolörü ile temasını kaybetmişti. 239 kişiyi taşıyan Malezya Havayolları uçağı, 8 Mart 2014‘te Kuala Lumpur‘dan Pekin‘e hareket ettikten yaklaşık 38 dakika sonra iz bırakmadan ortadan kayboldu. Sonraki süreçte dört yıl süren uluslararası arama çalışmaları sırasında 200 milyon dolar harcandı ancak 120 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen kapsamlı arama çalışmalarına rağmen, Boeing 777’nin enkazı henüz bulunamadı.

Richard Godfrey, bu teorisine ulaşırken Weak Signal Propagation Reporter (zayıf sinyal yayılım raporlayıcısı) yöntemini kullandı. Bu sistem, Amatör Radyoculuk için tahsis edilmiş bantlarda da sinyallerin yayılma yollarını test etmek için kullanılıyor. Uzman, Hint Okyanusu üzerinde sinyallerin bozulduğu 160 noktayı saptadı. O gece bölgede en az bir saat uzaklıkta bulunan yalnızca bir uçağın daha olduğunu söylüyor. Sinyal bozukluklarının büyük olasılıkla MH370’ten kaynaklandığını iddia ediyor.

29 Temmuz 2015 tarihinde uçağa ait bir kanat parçası bulunmuştu. O tarihten bu yana ise toplamda 27 adet parça bulundu. Richard Godfrey’nın bu iddiaları üzerine Avustralya Ulaştırma Güvenliği Bürosu 5 yıl önce son verdiği araştırmalarına tekrar başladı. İlk olarak daha önceki çalışmalarda gözden kaçırılan bir unsur olup olmadığı araştırılıyor. Arama çalışmalarının tekrar başlayıp başlamayacağı konusu henüz netlik kazanmış değil.