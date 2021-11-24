TCL, CES 2022 İnovasyon Ödülleri’nde 2 Ödül Birden Aldı

En yenilikçi ürünlerini Bilkom güvencesi ile Türk kullanıcılarıyla buluşturan dünyanın en büyük TV üreticilerinden TCL, CES 2022 İnovasyon Ödülleri’nden iki adet “En İyi İnovasyon” ödülüyle döndü.

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Küresel TV sektörü ve tüketici elektroniği pazarının etkili üreticilerinden TCL , her yıl Consumer Technology Association (CTA)® tarafından düzenlenen ve yılın en iyi ürünlerini ödüllendiren prestijli CES 2022® İnovasyon Ödülleri’nde iki önemli ödüle layık görüldü. TCL’nin 8K OD Zero Mini LED TV’si X9 (X925 PRO) “Yüksek Performanslı Ses ve Görüntü”, yenilikçi robot süpürge modeli Sweeva 6500 ise “Ev Aletleri” kategorisinde “En İyi İnovasyon” ödüllerinin sahibi oldu.

TCL Electronics CEO’su Shaoyong Zhang, “İki ürünümüz ile CES® 2022 İnovasyon Ödülleri’nde ödül kazandığımız için son derece gururluyuz. Bu ödülleri bize layık gördüğü için de Tüketici Teknolojileri Derneği’ne (CTA)® müteşekkiriz. Elde ettiğimiz başarı, inovasyonda sınırların ötesine geçme ve büyüklüğe ilham verme konusundaki gayretlerimizin bir kanıtıdır. TCL olarak her zaman için hedefimiz, en yeni ve en iyi teknolojileri tüketiciyle ilk buluşturan ilk marka olmak. Önümüzdeki ocak ayında CES 2022’de sektörle buluşmayı dört gözle bekliyoruz” dedi.

TCL’nin CES ödüllü ürünleri benzersiz teknolojileri ile dikkat çekiyor

TCL’nin yeni nesil Mini LED arka aydınlatmalı OD Zero™ ekran teknolojisine sahip ilk TV’si X9 (X925 PRO), 85 inçlik 8K çözünürlüklü ekranı sayesinde sunduğu görüntü performansı ve kişiselleştirilmiş Google TV™ deneyimiyle öne çıkarken, güçlü ses sistemi ve zarif tasarımı ile de dikkat çekiyor. CES’ten ödülle dönen TCL’nin amiral gemisi ürünlerinden Sweeva 6500 robot süpürge ise, tüm evinizi haritalamak ve dar alanları temizleyebilmek için LiDAR navigasyon teknolojisini kullanıyor. Aynı zamanda UVC LED teknolojisine sahip cihaz, süpürürken zemininizi sterilize ederek, bakteri ve virüsleri öldürüyor. Ödüllü Sweeva 6.500 robot süpürge, çok yakında Bilkom güvencesi ile Türkiye’de satışa sunulacak.