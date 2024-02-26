TCL, bugün MWC 2024’te TCL 50 serisinin daha fazla özellikle genişletilmesini, insan gözü için optimize edilmiş yeni NXTPAPER ürünlerini ve daha fazla bağlantılı cihaz da dahil olmak üzere bir dizi yenilikçi cihazını duyurdu. TCL’in geliştirilmiş ürün yelpazesi, şirketin teknolojiyi daha insan odaklı hale getirme ve gelişmiş 5G hızlarını çeşitli pazarlarda farklı fiyatlardan erişilebilir kılma konusundaki kararlılığını yansıtan çok çeşitli 5G ve NXTPAPER modellerini kapsıyor.

Yeni akıllı telefon serisi, kısa süre önce Mobil Cihazlar için CES 2024 İnovasyon Ödülü’nü alan ve şu anda Avrupa’da TCL NXTPAPER 40 5G ile birlikte satışa sunulan TCL 40 NXTPAPER akıllı telefonu içeren TCL mobil serisinin başarısı üzerine inşa edildi. EMEA pazarına yönelik ürünlerini genişleten TCL, dört model daha sunuyor: TCL 50 5G, TCL 50 SE, TCL 505 ve TCL 501. Bu akıllı telefonlar, TCL’in bilinen performans ve değerini arayan kullanıcılara hitap ederek, yüksek hızlı internet özellikleriyle mobil deneyimi geliştirmek üzere tasarlandı.

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TCL 50 5G, 50 SE ve 505; keskin, düz bir estetiğe sahip yeni bir tasarım dilini paylaşıyor ve 90Hz yüksek yenileme hızıyla sürükleyici görüntüleme deneyimleri sunan NXTVISION teknolojisi ile geliştirilmiş büyük ekranlarla donatıldılar. Bu modeller aynı zamanda büyük bataryalara ve RAM genişletme yeteneklerine sahip olup, akıllı telefonların en önemli özelliklerini geliştiriyor.

TCL 50 5G, TCL 50 SE ve TCL 505 ayrıca hem GPU hem de CPU tarafında yazılım ve donanım koordinasyonunu geliştiren ve güç tüketimini yüzde 17’ye kadar azaltırken görüntü işleme performansını yüzde 30 artıran TCL NXTURBO ile birlikte geliyor. Akıllı şarj özellikleri bu üç modelde de mevcut olup cihazların daha verimli bir şekilde çalışmasını sağlayarak genel kullanıcı deneyimini geliştiriyor. Ayrıca etkileyici Dijital Sinema Sistemleri DTS 3D sesinin TCL 50 5G ile TCL 50 SE’ye dâhil edilmesi ve TCL 505 için Stereo Çift Hoparlörlerin kullanılması kullanıcılar için her şeyi kapsayan bir medya deneyimi sunuyor.

En yüksek performans için en yeni MediaTek Dimensity 6100+ yonga seti tarafından desteklenen ve gelişmiş kullanıcı deneyimi için en yeni Android 14 işletim sistemini çalıştıran TCL 50 5G, iş ve eğlenceyi her ana sığdıranlara yönelik öne çıkan akıllı telefonlar. Google™ tarafından Android Enterprise Recommended cihazı olarak onaylanan bu cihaz, 6,6″ 90Hz ekranını 5G bağlantısı ve 128GB+8GB (4GB+4GB RAM Genişletme) geniş belleği ile dengeleyerek tüm gün ve her zaman yüksek verimlilik sağlıyor.

Artık kesintisiz bağlantı için eSIM desteği ile de geliştirilen 50 5G, yeni güvenilirlik ve gelişmiş iletişim teknolojisi standartlarını belirliyor. DTS 3D ses ile güçlendirilmiş simetrik hoparlörler, 50MP AI HYBRID kamera ve uzun ömürlü 5010mAh batarya, eğlence ve bağlanabilirliğin her zaman kullanılabilir olmasını sağlıyor. Bu akıllı telefon, güvenilir ve çok yönlü bir ortak arayan hareket halindeki bireyler için tasarlandı.

Eğlence severler için bir adeta rüya gibi bir cihaz olan TCL 50 SE, aynı zamanda Google™ tarafından Android Enterprise Recommended cihazı olarak onaylandı. Geniş 6.8″ FHD+ ekranı, 50MP+2MP Hibrit kamerası ve DTS 3D sesi ile her şeyi kapsayan bir medya deneyimi sunuyor. MediaTek Helio G88, 6GB + 6GB RAM genişletme ve daha fazla alan için genişletilebilir 256GB’lık devasa bir depolama alanı ile güçlendirilen bu cihaz hem çoklu görev yapanlar hem de film meraklıları için bir güç merkezi. Uzun ömürlü 5010mAh batarya ve 33W ultra hızlı şarj, kullanıcının bir prize bağlı olarak daha az zaman harcaması ve içeriğin tadını çıkarması için daha fazla zaman ayırması anlamına geliyor.

Sürükleyici eğlence için 505, geniş 6,75″ HD+ ekranı ve akıcı gezinme için 90Hz yenileme hızı ile izleme deneyimini yükseltiyor. Canlı renkler ve kontrast için sürükleyici Stereo Çift Hoparlörler ve NXTVISION teknolojisi ile güçlendirilen cihaz içeriklere hayat veriyor. 5010mAh bataryası, 128GB’a kadar depolama alanı ve 50MP çift kamerası gün boyu performans ve yaratıcılık için özgürlük sunuyor.

TCL 501, 6.0″ ekranı ile sürükleyici ve daha akıcı bir görüntüleme deneyimi sağlayan ve gün boyunca güvenilir kullanım için sekiz çekirdekli işlemci, 3000mAh batarya ve 32GB + 2GB depolama alanına sahip temel bir akıllı telefon olarak tasarlandı.

TCL’in MWC 2024’teki serisinde, göz konforu için tasarlanmış gelişmiş NXTPAPER 3.0 ekran teknolojisini sergileyen 50 XL NXTPAPER 5G ve TCL 50 XE NXTPAPER 5G gibi ABD pazarı için çığır açan modeller de yer alıyor. Seride ayrıca TCL 50 LE’nin yanı sıra 50 XL 5G ve 50 XE 5G de bulunuyor.

Çeşitli modellerden oluşan “50 Serisi”, TCL’in inovasyon ve teknoloji vizyonunu güçlendirerek, en yeni ve insan odaklı özellikleri geniş bir kitleye ulaştırıyor. TCL ürün yelpazesini genişletirken, ileri teknoloji ve kullanıcı odaklı tasarım sunma vaadine sadık kalarak üstün ekran ve bağlantı deneyimlerini herkes için erişilebilir kılıyor.