TCL 20 SE İnceleme | Sinema Salonu Gibi Ekran ve Hi-Res Stereo Hoparlör! (Hem De Giriş Segmentinde)

TCL 10 Plus’ın geçtiğimiz yılki başarısının ardından şüphesiz ki bu yılın en çok merak edilen akıllı telefonlarından biri de TCL 20 SE olmuştu. Özellikle TCL’in yerli üretim ilk akıllı telefonu olmasıyla da dikkat çeken bu 20 SE, giriş segmentinin beklentilerini fazlasıyla karşılayabilecek düzeyde özelliklere sahip.

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TCL 20 SE, giriş segmentinde neler sunuyor?

TCL 20 SE, giriş segmentindeki rakiplerine karşı birçok artıya sahip. Zaten bu durumu, TCL 20 SE’nin kutu açılışını yaptığımızda da gözlemlemiştik. 10 Plus modeliyle gönüllerde taht kurmayı başaran marka, 20 SE modeliyle de benzer bir başarıyı yakalayabilir mi diye merak eden çok fazla kullanıcı var. Gelen yoğun talep üzerine bizler de zaten 20 SE modelini incelemeye aldık. Fakat bize kalırsa bu sefer TCL, çıkış fiyatını daha iyi belirlemeliydi. Çünkü 20 SE için belirlenen çıkış fiyatı bizim beklentilerimizin biraz üzerinde oldu. Yine de bizler fiyatın yine aşağı yönlü seyredeceğini tahmin ediyoruz.

64 GB dahili depolama ve 4 GB RAM ile sunulan cihaz yine giriş segmentinde bol diyebileceğimiz bir ROM değerine sahip çünkü bu segmentte genellikle 32 GB dahili depolama olduğunu gözlemliyoruz. Ayrıca cihazda Type-C girişi sunulması da bize kalırsa cihazın önemli artılarından biri olmuş. 3.5 mm kulaklık girişini burada TCL kullanıcıya sunmayı yine ihmal etmemiş. Fakat en dikkat çekici detay da ekran tarafında. 6.82 inç boyutunda devasa bir ekranla sunulan 20 SE, segmentinin en büyük ekranına sahip. Asıl ilginç olansa, bu ekranın 20.5 : 9 oranla sunulması. Sinematik ekran deneyimine yakın bir oran olan 20.5 : 9 ekran oranı, stereo hoparlörlerle de birleşince kullanıcılara gayet başarılı biz izleme deneyimi sunabiliyor. Ama şunu da belirtmeden de geçmeyelim ki; 20 SE modelinde sunulan ekran HD+. Maalesef bu noktada birçok kullanıcı ekran paneli HD+ yerine FHD+ olsaydı bu cihazı tercih etmeye daha istekli olabilirdi. Umarız TCL bu noktada kullanıcıların taleplerini de daha çok dikkate alır. Yine TCL’in NXT Vision özelliğiyle desteklenen bu ekran, 720p çözünürlüğe sahip olsa da, kolay kolay 1080p panelleri de aratmıyor.

İşlemci tarafında Snapdragon 460 yeterli olabiliyor mu?

Snapdragon 460’ın performansı kafalarda soru işareti yaratan unsurlardan biri. 2020 yılının başlarında Qualcomm tarafından giriş segmentine özel olarak üretilen bu işlemci, Snapdragon 662 kadar giriş segmentinde yüksek performans göstermese bile, MediaTek Helio P30 ve Helio P35 gibi işlemcilere nazaran çok daha iyi bir performans gösterebiliyor. Bu sayede giriş segmentindeki kullanıcının taleplerine çok daha iyi cevap verebiliyor. Ayrıca Snapdragon 460’ın sentetik testlerde aldığı puan da yine giriş segmenti için belirlediğimiz baraj puanların üzerinde kalıyor. Oyun performansı olarak da PUBG gibi zorlu oyunlarda bile, dengeli grafiklerde herhangi bir kasma veya takılma olmadığını gözlemleyebiliyoruz. Cihazın ağırlığının 206 gram olması ve çok da ağır hissettirmemesiyle de uzun süreli kullanımda sizi rahatsız etmeyeceğini söyleyebiliriz. Cihazın 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip olması da yine uzun süreli kullanımda bir avantaj olarak geri dönüyor. Bu pili şarj etmeniz için kutuda sunulan şarj aletiyse 10W.

Cihazın ilginç yanlarından biri de sol tarafında bir asistan tuşunun konumlandırılmış olması. Bu sayede sesli bir şekilde değil de doğrudan asistanınıza ulaşmak isterseniz bu tuşu tercih edebiliyorsunuz. Böylelikle asistana ulaşmak çok daha kolay hale geliyor. Diğer bir ilginç nokta da cihazın parmak izi okuyucusunun arka kapakta konumlandırılmış olması. Son 3 – 4 yıldır pek göremediğimiz arka kapak üzeri fiziksel parmak izi okuyucuyu TCL 20 SE’de yeniden görüyoruz. Burada bulunan parmak izi okuyucu gayet hızlı bir şekilde çalışabiliyor. Böylelikle cihazın kilidini hızlıca kaldırarak ana ekrana ulaşabiliyorsunuz.

Giriş segmentinde tersine şarj? Yok daha neler

Daha önce giriş segmentinde hiç görmediğimiz bir şekilde TCL 20 SE, tersine şarj özelliğine sahip. Böylelikle cihazın 5.000 mAh kapasiteli pilini adeta bir power bank gibi kullanabiliyoruz. Açıkçası bu özelliğin giriş segmentinde sunulmuş olması bizi şaşırttı. Fakat pil ömrü yönünden bu kadar avantajlı bir cihazın 10W hızlı şarja sahip olması bir dezavantaj olmuş çünkü cihazın şarjını fullemek istediğiniz zaman ciddi bir dolum süresiyle karşılaşıyorsunuz. Kısa süreli bir şekilde cihazı acil şarj edip dışarı çıkmanız gerektiği zaman maalesef bu noktada biraz yavaş kalıyor.

Cihazla ilgili genel düşüncemiz, fiyatın bir nebze da olsa azalması çok önemli olacak. Segmentine göre çok daha fazlasını sunmayı başaran TCL 20 SE, daha uygun fiyatla satılmaya başlanırsa giriş segmentinde çok tercih edilecektir.