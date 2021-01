TCL 10 Plus modeline, Android 11 güncellemesi geldi!

TCL markasının, çok sevilen ve son zamanlarda çokça satmaya da başlayan TCL 10 Plus modeli, ülkemizde Android 11 güncellemesini aldı. Bu sayede 10 Plus kullanıcıları, cihazlarını Android 11’e güncelleyerek en yeni Android özelliklerinden yararlanmaya başlayabilecekler.

TCL, 10 Plus modelindeki fiyat indirimiyle birçok kullanıcının dikkatini çekmeyi başardı

4.000 Türk Lirası fiyatla piyasaya sunulan TCL 10 Plus, ilk satışa çıktığı güne göre kıyasladığımızda; fiyat avantajı yakalamayı başardı. Bugün 2.500 TL bandında fiyatla bulunabilen 10 Plus, amiral gemisi düzeyindeki tasarımı ve HDR destekli AMOLED panelinin kalitesiyle rakiplerinden sıyrılabildi. TCL’in, dikkatleri üzerine çekebileceğini düşürdüğümüz bir diğer hamlesi de, 10 Plus modeline artık Android 11 desteğini sunmaya başlaması oldu. Android 11’le beraber 10 Plus kullanıcıları, en güncel Android işletim sistemi deneyimini yaşayabilecekler.

10 Plus, hangi özelliklere sahip

Kıvrımlı yapıda bir ekrana sahip olan 10 Plus’ın en iddialı olduğu yönü tasarımı. Cihaz, kıvrımlı yapıdaki AMOLED ekranıyla adeta bir amiral gemisi hissiyatı yaşatmayı başarıyor. İşlemci olarak da Snapdragon 665’e sahip olan 10 Plus, 6 GB Ram ile de giriş segmentinin beklentilerini karşılamayı başarıyor. 48 MP çözünürlüğündeki ana kamera da, düşük ışıkta gerçekleştirdiğiniz çekimleri bir yana koyarsak; başarılı işler çıkarabiliyor. Arkada bulunan 4’lü kamera modülü, alışkın olmadığımız bir dizilime sahip. Lenslerin yan yana dizildiği böyle farklı bir kamera dizilimi görmek de; birçok kullanıcıyı şaşırtacaktır diye tahmin ediyoruz. Ayrıca bu 4’lü modülde, herhangi bir kamera çıkıntısı da mevcut değil. Bu sayede herhangi bir takılma vs. yaşamadan daha ergonomik bir kullanım deneyimi yaşayabiliyorsunuz.