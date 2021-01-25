Akıllı Telefonlar
TCL 10 Plus modeline, Android 11 güncellemesi geldi!
TCL markasının, çok sevilen ve son zamanlarda çokça satmaya da başlayan TCL 10 Plus modeli, ülkemizde Android 11 güncellemesini aldı. Bu sayede 10 Plus kullanıcıları, cihazlarını Android 11’e güncelleyerek en yeni Android özelliklerinden yararlanmaya başlayabilecekler.
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TCL, 10 Plus modelindeki fiyat indirimiyle birçok kullanıcının dikkatini çekmeyi başardı
4.000 Türk Lirası fiyatla piyasaya sunulan TCL 10 Plus, ilk satışa çıktığı güne göre kıyasladığımızda; fiyat avantajı yakalamayı başardı. Bugün 2.500 TL bandında fiyatla bulunabilen 10 Plus, amiral gemisi düzeyindeki tasarımı ve HDR destekli AMOLED panelinin kalitesiyle rakiplerinden sıyrılabildi. TCL’in, dikkatleri üzerine çekebileceğini düşürdüğümüz bir diğer hamlesi de, 10 Plus modeline artık Android 11 desteğini sunmaya başlaması oldu. Android 11’le beraber 10 Plus kullanıcıları, en güncel Android işletim sistemi deneyimini yaşayabilecekler.
10 Plus, hangi özelliklere sahip
Kıvrımlı yapıda bir ekrana sahip olan 10 Plus’ın en iddialı olduğu yönü tasarımı. Cihaz, kıvrımlı yapıdaki AMOLED ekranıyla adeta bir amiral gemisi hissiyatı yaşatmayı başarıyor. İşlemci olarak da Snapdragon 665’e sahip olan 10 Plus, 6 GB Ram ile de giriş segmentinin beklentilerini karşılamayı başarıyor. 48 MP çözünürlüğündeki ana kamera da, düşük ışıkta gerçekleştirdiğiniz çekimleri bir yana koyarsak; başarılı işler çıkarabiliyor. Arkada bulunan 4’lü kamera modülü, alışkın olmadığımız bir dizilime sahip. Lenslerin yan yana dizildiği böyle farklı bir kamera dizilimi görmek de; birçok kullanıcıyı şaşırtacaktır diye tahmin ediyoruz. Ayrıca bu 4’lü modülde, herhangi bir kamera çıkıntısı da mevcut değil. Bu sayede herhangi bir takılma vs. yaşamadan daha ergonomik bir kullanım deneyimi yaşayabiliyorsunuz.
Akıllı Telefonlar
Sony Xperia Compact serisi geri dönüyor
Japon teknoloji devi Sony, 2018 yılından beri güncellemediği Xperia Compact serisini küllerinden doğurtacak. Galaxy S21’lerle ilgili sızıntılarıyla tanınan OnLeaks ekibinin paylaştığı bilgilere göre, bu yıl içerisinde yeni bir Xperia Compact akıllı telefonla karşılaşabiliriz.
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Akıllı telefon üreticileri genellikle amiral gemisi düzeyindeki telefonlarında en az 6 inç boyutunda ekranlar kullanıyorlar. Bu tipteki ekranlar büyük oldukları için özellikle video izlerken çok keyif verici, fakat her kullanıcı bu kadar büyük ekranlar istemiyor. İşte büyük ekran istemeyen kullanıcılara hitap edebilmek için de, üreticiler üst seviye özelliklerle donattıkları küçük ekranlı akıllı telefonlar geliştiriyorlar.
Bu küçük bilgiyi sizinle paylaşıyoruz, çünkü bu haberimize konu olan Sony Xperia Compact serisinin amacı tam da bu. İlk Xperia Compact serisi akıllı telefonunu 2014 yılında Xperia Compact Z1 adıyla piyasaya süren Sony, serinin son üyesi olan Xperia XZ2 Compact’ı 2018 yılında piyasaya sürmüştü. O tarihten beri yeni bir Xperia Compact akıllı telefon tanıtmayan şirket, yıllar boyu süren sessizliğini bozacak gibi görünüyor.
Xperia Compact serisinin yeni üyesi bu yıl tanıtılabilir
OnLeaks ekibi tarafından sızdırılan yeni raporlara göre, Sony çok yakında yepyeni bir Xperia Compact’la karşımızda olacak. Yeni Xperia Compact akıllı telefonun, ekranının 5 inç olacağı ve 140 x 68,9 x 8,9 ölçülerine sahip olacağı biliniyor. Ekibin paylaştığı görsellerden de anladığımız kadarıyla Sony’nin yeni telefonu çerçevesiz olmayacak, en azından çerçevesizlik gibi bir iddiası olmayacak diyebiliriz.
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Sony ayrıca, telefonda 8 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya ve 13 MP ana kameralı çift arka kamera kurulumuna yer verecek. Sol tarafında ses düğmesi, kamera düğmesi ve parmak izi sensörüyle tümleşik bir güç düğmesi bulunan yeni Xperia Compact akıllı telefonda, uzun zamandır görmeye alışık olmadığımız 3,5 mm kulaklık girişi de bulunacak.
OnLeaks ekibinin paylaştığı raporlarda, telefonun işlemci, RAM miktarı, dahili hafızası, GPU gibi ayrıntılarıysa ne yazık ki belirtilmiyor. Belirtilmeyen bir başka önemli detay da, telefonun tanıtım tarihi. 2021 yılı içerisinde tanıtılacağı tahmin edilen telefon, ne zaman resmiyet kazanacak bakalım hep birlikte göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Vivo X51 5G modelinin DxOMark puanı belli oldu
Vivo X51 5G modelinin merakla beklenen DxOMark puanı belli oldu. Ülkemizde de satışı bulunan Vivo X51, sunduğu özelliklerin yanında kamera performansı ile de dikkat çekiyor.
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Vivo X51 modeli; 6,56 inç FHD+ 90 Hz AMOLED ekran, Snapdragon 765G işlemci, 33W hızlı şarj destekli 4.315 mAh pil, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bizleri karşılıyor. Ön kamerası 32 megapiksel olan telefonun arkasında ise 48 megapiksel ana + 13 megapiksel optik zoom + 8 megapiksel periscope telefoto lens ve 8 megapiksel ultra geniş açı kameraları yer alıyor.
DxOMark’ın detaylı incelemesinde Vivo X51 5G modeli; fotoğraf alanında 117, zoomda 67 ve video kısmında ise 102 puan aldı. Söz konusu akıllı telefonun ortalama skoru 114 puan olarak belirlendi.
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Vivo X51 5G modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.56 inç büyüklüğünde FHD+ (2,376 x 1,080 piksel) çözünürlük, 90 Hz AMOLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 765G
- RAM: 8 GB
- Depolama: 256 GB
- Ön Kamera: 32 MP
- Arka Kamera: 48 MP + 13 MP + 8 MP + 8 MP
- Batarya: 4,315 mAh (33 watt hızlı şarj desteği)
- Bağlantı: Wi-Fi 2.4G, 5G Wi-Fi MIMO, Bluetooth 5.1, GPS, OTG, NFC
- Boyutlar: 158.46 mm x 72.80 mm x 8.04 mm
- Ağırlık: 181,5 gram
- Fiyat: 8.999 TL
Vivo X51 5G modelinin genel olarak doğru pozlama yaptığını, ultra geniş açısı, gece çekimi performansları ve doğru cilt tonları yakalaması telefonun güzel ve güçlü yönleri olduğunu söylendi. Ancak telefonun dinamik aralık ve beyaz dengesindeki renk tonları iyileştirilmesi gereken alanlar olduğunu belirtildi.
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Akıllı Telefonlar
Android telefonlar, iPhonelardan iki kat hızlı değer kaybediyor!
BankMyCell, satın alma işleminden sonra akıllı telefon fiyatlarının düşme oranına ilişkin geleneksel yıllık raporunu yayınladı. Bu raporda, eski telefonların ek ücret karşılığı yeni telefonlar ile değiştirilmesi de değerlendirildi. Bununla birlikte Android telefonlar ve iPhonelar, değer bakımından yıllara göre kıyaslandı.
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Android telefonlar ve iPhone’lar yıllara göre yüzde kaç değer kaybediyor?
BankMyCell tarafından yayınlanan raporda, bir tablo üzerinden akıllı telefonların yıllar içinde kaybettiği değer gösteriliyor. Tabloya göre Android telefonlar, satın alındıktan sonra iPhonelardan iki kat daha hızlı değer kaybediyor. İlk 12 ayda, iPhone cihazlar %15 değer kaybederken Android cihazlar %30 değer kaybediyor. Bu değerler ilk 24 ayda iPhonelar için %35, Android cihazlar için ise %60‘a denk geliyor. Dört yıllık bazda ise iPhonelar %66 değer kaybederken Android cihazlar %80 değer kaybediyor.
Bireysel markalara bakıldığında HTC, Motorola ve Sony, ilk yıl fiyat indirimi oranında lider oldu. Bu üç şirket sırasıyla %53.08, %42.57 ve %39.51 oranlarında fiyat kaybına uğruyor. En yavaş fiyatı düşen cihazlar ise iPhone, LG ve Nokia cihazlar oluyor.
Amiral gemisi Apple ve Samsung cihazlarda ise fiyat düşüşü,
- Samsung Galaxy S20 (-34.78% 9 ay içinde), iPhone 11 (-12.84% 2020 yılı içinde)
- Samsung Galaxy S20 + (-30.59% 9 ay içinde), iPhone 11 Pro (-21.31% 2020 yılı içinde)
- Samsung-Galaxy S20 Ultra (-36.30% 9 ay içinde), iPhone 11 Pro Max (-15.96% 2020 yılı içinde)
olarak gerçekleşti.
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