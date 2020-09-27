TCL 10 Plus İnceleme | Tasarımıyla adeta bir amiral gemisi!

Bugün, geçtiğimiz günlerde ülkemizde TV pazarına da gireceğini açıklayan TCL’in, yeni akıllı telefonu TCL 10 Plus ile birlikteyiz.

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TCL 10 Plus, tasarımıyla rakiplerinin önüne geçiyor

TCL 10 Plus’ın en çok dikkat çeken özelliği, tasarımı. Yanlardan kıvrımlı ekranıyla çok şık bir tasarıma sahip ve eldeki hissiyatı da ayrıca size premium bir cihaz kullanıyormuşsunuz hissiyatı uyandırıyor. %88.7 ekran kasa oranı da çok başarılı. Kıvrımlı ekran yapısı sayesinde sağ ve sol tarafında çerçeve yokmuş gibi bir izlenim yaratmayı başarabiliyor. Ayrıca cihazın 19.5 : 9 ekran ölçüsüne sahip olması, cihazın biraz uzun olmasına sebep olsa da; elinize daha iyi oturmasını sağlıyor. Ön tarafta bir de ekran altından parmak izi okuyucumuz var fakat biraz yavaş çalıştığını itiraf etmek gerek. Üst tarafta ise 3.5 mm kulaklık girişimiz var.

TCL 10 Plus’ta, Qualcomm’un Snapdragon 665 işlemcisi mevcut. Cihaz bu yüzden tasarımının hakkını verebilecek şekilde parlak bir performans gösteremiyor. Gelelim kameralara. Arkada 4’lü bi kamera modülümüz var. Modülümüzde, 48 MP geniş açı (Sony IMX582 Exmor RS) + 8 Mp Ultra geniş açı + 2 Mp Makro + 2 Mp derinlik sensörü ve 2 ayrı noktada simetrik olarak konumlanmış LED flaşlar mevcut.

Ön tarafta damla çentikli 16 MP özçekim kamerası mevcut. Bu kameranın performansı benim beklentilerimi karşıladı. Bu kameranın, portre modunu da çok başarılı bulduğumu söylemem lazım.

TCL, akıllı telefon sektöründe emin adımlarla ilerliyor gibi görünüyor

Eğer kablosuz ses ürünleri kullanıyorsanız bu sizin için önemli olabilir. Kablosuz ses destekleri konusunda cihazda aptX desteği mevcut. aptX teknolojisinin günden güne daha da hayatımızın içine girmeye başladığı bu günlerde, akıllı telefon üreticileri, tıpkı TCL’in yaptığı gibi bu tip yüksek kaliteli kablosuz ses teknolojilerini cihazlarına entegre etmeliler bence. O yüzden TCL’e bu noktada artı puan veriyoruz.

Sonuç olarak, TV sektöründen gelip de akıllı telefon işlerine girmiş bir firmanın daha ilk serilerinde bu kadar başarılı bir arayüze ve güzel tasarımlı telefonlara sahip olması bizce çok hoş. Belki şu an, TCL gümbür gümbür geliyor diyemeyiz ama; kesinlikle gelecek vadediyor. Performans anlamında geride kalmış olsa bile biz TCL 10 Plus modelini gerçekten çok beğendik.

Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın! İyi seyirler!