TBMM gündeminde Bitcoin vardı!

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında TBMM bünyesinde kurulan TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, düzenlenen bir toplantıda sosyal medya mecraları hakkında konuştu. Toplantının gündeminde Bitcoin de bulunuyordu. TBMM ’de Bitcoin hakkında konuşuldu.

“Bir de Bitcoin meselesi var”

Her partiden yetkililerin bulunduğu TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, toplantıda çoğu sosyal medya platformunun Türkiye’de temsilcilik açmış olduklarını ve bu durumun sevindirici olduğundan bahsetti. Toplantıda ünlü Youtuberlar hakkında bile konuşuldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Bitcoin ve kripto para birimlerinin gündeminden de bahsederek şunları ifade etti:

Bir de Bitcoin meselesi var, zaten arkadaşlarımız da bahsetti, tekrar üzerinden geçmek gerekir mi bilmiyorum. Tabii, bizim baştan beri hep söylediğimiz bir tutumumuz var yani yasakçı bir bakış açısından çok dünyadaki standartları görüp doğru bir düzenleme yapılsın.

Adıgüzel, yasakçı bir bakış açısından ziyade dünyadaki gelişmelerin incelenip doğru bir düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyor.

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Bilindiği gibi yakın zamanda Türkiye’de kripto paralara yönelik bazı düzenlemeler hayata geçirildi. Bunlardan biri 30 Nisan 2021 tarihinden beri kripto paraların ödemeler için kullanılamıyor olması. Bunun haricinde kripto para borsalarına, aracı finansal kuruluşlar aracılığıyla fon aktarımı yapmak da yasak. Kısa süre önce de Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan kripto paralara yönelik bir vergi çalışmasının yürütüldüğü ve çalışmaların sonuna gelindiği bilgisi gelmişti.