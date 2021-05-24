Kripto Para
TBMM gündeminde Bitcoin vardı!
Geçtiğimiz yıl temmuz ayında TBMM bünyesinde kurulan TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, düzenlenen bir toplantıda sosyal medya mecraları hakkında konuştu. Toplantının gündeminde Bitcoin de bulunuyordu. TBMM ’de Bitcoin hakkında konuşuldu.
“Bir de Bitcoin meselesi var”
Her partiden yetkililerin bulunduğu TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, toplantıda çoğu sosyal medya platformunun Türkiye’de temsilcilik açmış olduklarını ve bu durumun sevindirici olduğundan bahsetti. Toplantıda ünlü Youtuberlar hakkında bile konuşuldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Bitcoin ve kripto para birimlerinin gündeminden de bahsederek şunları ifade etti:
Bir de Bitcoin meselesi var, zaten arkadaşlarımız da bahsetti, tekrar üzerinden geçmek gerekir mi bilmiyorum. Tabii, bizim baştan beri hep söylediğimiz bir tutumumuz var yani yasakçı bir bakış açısından çok dünyadaki standartları görüp doğru bir düzenleme yapılsın.
Adıgüzel, yasakçı bir bakış açısından ziyade dünyadaki gelişmelerin incelenip doğru bir düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyor.
Bilindiği gibi yakın zamanda Türkiye’de kripto paralara yönelik bazı düzenlemeler hayata geçirildi. Bunlardan biri 30 Nisan 2021 tarihinden beri kripto paraların ödemeler için kullanılamıyor olması. Bunun haricinde kripto para borsalarına, aracı finansal kuruluşlar aracılığıyla fon aktarımı yapmak da yasak. Kısa süre önce de Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan kripto paralara yönelik bir vergi çalışmasının yürütüldüğü ve çalışmaların sonuna gelindiği bilgisi gelmişti.
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Kripto Para
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan kripto para vergisi ile ilgili konuştu!
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, kripto paralara yönelik olan/olacak düzenlemeler ve vergilendirme ile ilgili konuştu. Pek çok yatırımcının merakla beklediği kapsamlı kripto para düzenlemesi ve kripto paralara yönelik olacak kripto para vergisi hakkında soruları yanıtladı.
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de kripto para birimlerine yönelik birtakım çalışmalar yürütülüyor. Kripto para birimleri ile ilgili şu ana dek hayata geçmiş olan resmi düzenlemeler, kripto para birimlerinin alışverişlerde kullanılamaması ve aracı finansal kuruluşların artık (Ininal, Papara) kripto para borsalarına fon aktarımı yapamayacak olmasıydı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, önceki zamanlarda da bu alana yönelik daha kapsamlı çalışmaların yapıldığını ve kısa süre içerisinde kamuoyu ile paylaşılacağını açıklamıştı. Herkesin merakla beklediği düzenleme ise vergilendirme konusu ile ilgiliydi. Bakan Elvan, kendisine yöneltilen kripto paralarla alakalı düzenleme çalışmaları hakkındaki sorulara şöyle yanıt verdi:
“…
Çalışma grubumuz öncelikle farklı ülke uygulamalarını inceledi. Üzerinde çalıştığımız alanlar ise kripto varlık ile çeşitlerinin tanımlanması, bu varlıkların ortaya çıkarılması, ihracı ve dağıtılması, alım satım yapan platformların uyması gereken ilke ve esasların belirlenmesi, varlık saklama hizmetinin hangi şartlarda kimler tarafından yapılabileceği, vergilendirme politikasının nasıl olacağı, hangi kripto varlık çeşidi için hangi kurumun düzenleme yapma ve yaptırım uygulama yetkisinin olacağı, özellikle suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanında bu alanın kullanılmasının engellenmesi gibi geniş bir alanı kapsıyor.”
Bakan Elvan, bu çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını yineledi. Vatandaşların yönetemeyecekleri riskler almamaları gerektiğini de sözlerine ekledi.
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Kripto Para
Uganda Finansal İstihbarat Kurumu’ndan merkezi hükümete kripto para düzenleme çağrısı!
Uganda yerel basınında çıkan haberlere göre Uganda Finansal İstihbarat Kurumu (FIA) Maliye Bakanlığı’ndan dijital para birimlerinin düzenlenebileceği yasal bir çerçeve oluşturmasını istiyor.
Uganda yerel medya kanalına göre teklif FIA Genel Direktörü Sydney Asubo tarafından sunuldu. Asubo ülkedeki kripto para operatörlerinin kayıtlarının tüm çabalara rağmen alınamadığını ve çoğunun yasadışı şekilde faaliyet gösteriklerini söyledi.
Kripto para birimlerinin düzenleme kapsamına alınması konusunda dünya çapında bir çalışma ve kutuplaşma var. Kripto savunucuları, yeni varlık sınıfının geleneksel ödeme sistemlerindeki fazlalıklardan kurtularak kurtuluş sağladığına inanırken, hükümet dijital para birimlerinin yasadışı parasal hareket için bir kanala tabi olduğunu savunuyor. Kriptonun doğası gereği bu ikinci iddia, kripto para birimlerinin yüksek şifreleme ile tasarlandığına ve işlemlerin anonim olduğuna kanıt oluşturuyor. Bu özelliği ile kripto para birimleri tehlikeli olabilecekleri gibi aslında yüksek fayda da sağlıyor.
FIA Genel Direktörü Sydney Asubo şunları kaydediyor:
“Kripto varlıklar hizmet sağlayıcıları, artık terörizmin finansmanı ve kara para aklamaya karşı en savunmasız kategori 16’da yer alıyor. Geçen yıl onlara kayıt olmaları için bir ay verdik, ancak sadece birkaçı yanıt verdi.”
Bir dizi insan, dünya dışı yatırım getirileri sunduğunu iddia eden piramit ve kripto para şirketleri tarafından kandırıldı. FIA, yatırımcılara doğru koruma sağlayabilmek için kripto para hizmet sağlayıcıların doğru tanınmasının hayati önem taşıdığını öne sürüyor.
Kripto, dünyanın çeşitli ülkelerinden farklı oranlarda katı bir duruşla karşılaştı. Nijerya, Hindistan ve Çin, kripto faaliyetlerini yasaklamakla ilgili manşetlere çıkan birkaç ülke arasında yer alıyor. Çin’den gelen son hareket, kripto para birimi ekosisteminde şok dalgalarına yol açtı ve hafta sonu küresel piyasa değerinde büyük düşüşe neden oldu.
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Kripto Para
Elon Musk’tan Bitcoin ve Dogecoin ile ilgili yeni açıklamalar!
Geçtiğimiz haftalarda Bitcoin ve Dogecoin ile ilgili yaptığı açıklamalar ile kripto para piyasasını sallayan Elon Musk, piyasanın çöküşünde yatırımcılar tarafından ciddi şekilde suçlanmıştı. Bitcoin’in tükettiği enerji miktarını eleştiren ve Tesla’nın bundan dolayı artık BTC ile ödeme kabul etmeyeceğini açıklayan Musk, sert eleştiriler almıştı. Hatta yapılan bir araştırmaya göre geleneksel bankacılık sisteminin Bitcoin’den daha fazla enerji tükettiği ortaya konmuştu. Şimdi ünlü CEO’dan yeni açıklamalar geldi.
Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, Twitter hesabından yapmış olduğu bir paylaşım ile Kuzey Amerikalı Bitcoin madencileriyle görüştüğünü duyurdu. Yapmış olduğu paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
Spoke with North American Bitcoin miners. They committed to publish current & planned renewable usage & to ask miners WW to do so. Potentially promising.
— Elon Musk (@elonmusk) May 24, 2021
“Kuzey Amerikalı Bitcoin madencileriyle görüştüm. Mevcut ve planlanan yenilenebilir enerji kullanımını açıklamayı ve dünya çapındaki madencilerden de bunu yapmalarını isteyeceklerini taahhüt ettiler. Potansiyel olarak umut verici.”
Toplantıyı organize edenin kendisi olduğunu açıklayan Michael Saylor da görüşme ile alakalı ifadelerde bulundu:
Yesterday I was pleased to host a meeting between @elonmusk & the leading Bitcoin miners in North America. The miners have agreed to form the Bitcoin Mining Council to promote energy usage transparency & accelerate sustainability initiatives worldwide. https://t.co/EHgLZ9zvDK
— Michael Saylor (@michael_saylor) May 24, 2021
“Dün Elon Musk ile Kuzey Amerika’daki önde gelen Bitcoin madencileri arasındaki toplantıya ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duydum. Madenciler, enerji kullanımında şeffaflığı teşvik etmek ve dünya çapında sürdürülebilirlik konusunda girişimleri hızlandırmak için Bitcoin Madencilik Konseyi’ni kurmakta karar kıldılar.”
Yapılan açıklamaların ardından Bitcoin yönünü yukarı çevirdi. 36.000 dolar seviyelerinde olan BTC fiyatı 39.000 dolara kadar çıktı.
Elon Musk Bitcoin ile ilgili açıklamalarının ardından Dogecoin ile ilgili de bir paylaşım yaptı. Musk, Dogecoin’in geliştirilmesi adına Twitter’dan bir duyuruda bulundu. Takipçilerini Dogecoin’in geliştirilmesi için GitHub ve Reddit’te fikir paylaşmaya çağırdı.
If you’d like to help develop Doge, please submit ideas on GitHub & https://t.co/liAPQMFaQB @dogecoin_devs
— Elon Musk (@elonmusk) May 24, 2021
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