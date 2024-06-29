2023 yılında “Yılın Kişisi” seçilen ve başarılarıyla sık sık gündeme gelen Taylor Swift, geçtiğimiz yıl ne yazık ki müstehcen yapay zeka görüntüleri ile gündeme gelmişti. Dünyaca ünlü şarkıcı şu sıralar Eras adlı dünya turnesine devam ediyor. Turne kapsamında Londra’ya gelen ünlü şarkıcının favori kebapçısı ortaya çıktı. Taylor Swift tavuk döner delisi çıktı!

Taylor Swift Tavuk Döner Delisi Çıktı!

Kentish Delight adındaki dükkanın sahibi Ahmed Khan, “Taylor Swift buradan çok sipariş veriyor” diyerek pop yıldızının dükkanını sık sık tercih ettiğini belirtti. Dükkan sahibi Khan, “Sevgilisi Joe Alwyn, buranın en iyi kebapçı olduğunu biliyordu ve Taylor’a da göstermek istedi” dedi.

Pandemiden önce sevgilisi Joe Alwyn ile sık sık dükkana gelen şarkıcının favorisi siparişi ise ülkemizin marka yiyeceği olan tavuk döner. Ünlü şarkıcı genellikle salata ve ekstra sarımsak soslu tavuk döner sipariş ediyor. Taylor Swift tavuk dönere dayanamıyor.

Swift, bu kebapçıyı o kadar seviyor ki bir klibini burada çekmeyi tercih etti. Şarkıcı, Ed Sheeran ve Future ile birlikte seslendirdiği “End Game” (2017) şarkısının bazı sahnelerini bu dükkanda çekmiş. Taylor Swift’in kebapçı aşkı gerçekten başka bir boyuta ulaşmış durumda.

Şarkıcı sayesinde satışlarında patlama yaşayan dükkanın sahibi, Swift’in çok cömert olduğunu da ekledi. Dükkanın sahibi olan Ahmed Khan, şarkıcının kendisine VIP konser bileti teklif ettiğini ancak bu teklifi geri çevirdiğini söyledi. Khan, çok yoğun bir şekilde çalıştığı için konsere gidemeyeceğini belirtti.

Şarkıcıdan övgü dolu sözlerle bahseden Khan, “Ünlü biri gibi davranmıyor. Çok mütevazı, herkesle sohbet ediyor” dedi. Taylor Swift’in bu samimi tavırları, hem dükkan sahibinin hem de Londra’daki kebap severlerin gönlünü kazanmış durumda.

Türk yemekleri dünya genelinde en sevilen yemekler olmaya devam ediyor. Daha önce de tavuk döner dünyada en sevilen yemekler listesi gibi listelerde boy göstermişti. Taylor Swift tavuk döner sevgisi de yemeklerimizin dünyada bir marka haline geldiğini gösteriyor.

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