Disney Plus yerli içerikler hakkında tepki çeken bir karar alarak Türkiye’den yerli içeriklerin alımını durdurmuştu. Atatürk dizisi gibi projelerle gündeme gelen Disney, ardından iptal kararı ile gündem olmuş ve Türkiye planları bir süreliğine belirsizliğe düşmüştü. Gazeteci Birsen Altuntaş tarafından ortaya atılan iddialara göre, Disney Plus yerli içerik alımına yeniden başlıyor.

İçindekiler Disney Plus Yerli İçerikler İçin Yeniden Atağa Geçiyor

Disney Plus Yerli İçerikler İçin Yeniden Atağa Geçiyor

Gelen son bilgilere göre, Disney Türkiye yöneticileri, son zamanlarda ülkenin önde gelen yapımcılarıyla bir araya gelmeye başladı. Şirketin CEO’su Bob Iger’ın Mayıs ayında yaptığı açıklamada, platformun yeniden kâra geçtiği belirtilmişti. Bu gelişme, Türkiye’deki yerli içeriklerin geleceği konusunda umut verici sinyaller veriyor.

Geçmişte yerli içerik alımını durduran Disney, şimdi Türkiye’de yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Disney Türkiye yöneticileri Cenk Soner, Mehmet İçağasıoğlu, Türkan Yurdam, Gülçin Çelik ve Naz Yiğit, ülkenin önde gelen dizi ve film yapımcılarıyla görüşmelerine başladı. Henüz net bir tarih açıklanmasa da 2025 itibariyle Disney Plus Türkiye’nin yeniden yatırımlara başlayacağı kulislerde konuşuluyor.

Disney Plus yerli içerikler için yeni reklam iş birliği modelleri geliştirmeyi planlıyor. Bu reklamlı model sayesinde finansal getiri sağlanarak yerli prodüksiyonların önü açılacak. Bu durum, Türkiye’deki yapımcılar için büyük bir fırsat anlamına geliyor.

İçerik ekibinde Türkan Yurdam, Gülçin Çelik ve Naz Yiğit’in görev alacağı belirtiliyor. Reklam iş birlikleriyle elde edilecek gelir, yerli içeriklerin üretimini destekleyecek ve böylece Disney Plus Türkiye, daha fazla yerli yapımı izleyicilere sunabilecek.

Disney’in yeniden kâra geçmesi, bu yeni stratejilerin hayata geçirilmesini mümkün kıldı. Bob Iger’ın Mayıs ayında yaptığı açıklamadan kısa süre sonra, Türkiye’deki yöneticilerinin yapımcılarla görüşmelere başlaması, Disney Plus yerli içerikler konusunda yeniden umut veriyor. Türkiye’nin zengin dizi ve film sektörü, bu yatırımlarla daha da güçlenecek gibi görünüyor.

Disney Plus’ın Türkiye’de yeniden yerli içeriklere yatırım yapma planları, ülkenin medya sektörü için önemli bir gelişme. Reklamlı modelin getireceği finansal destekle, yerli yapımların önü açılacak ve izleyicilere daha fazla yerli içerik sunulacak. Bu gelişmeler, Disney Plus yerli içerikler anahtar kelimesiyle arama yapan kullanıcılar için de büyük bir haber değeri taşıyor.

Ancak bu bilgilerin şu anda sadece spekülasyon düzeyinde olduğunu belirtelim. Henüz kesin bir açıklama gelmiş değil.

İlginizi Çekebilir: Avengers 5 ne zaman çıkacak? Doctor Strange açıkladı!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Disney Plus Türk dizi ve filmlerine yeniden yatırım yapmalı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!