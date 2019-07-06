Sizden Gelenler serimizin 31. bölümünde yine sizden gelen soruları yanıtladık.
Tatile kaç puan veriyoruz? Sizden Gelenler #31
- 0:56 Tatiller nasıl gidiyor? Deniz yosun değildir umarım. / Kamp hayatına uyum, deniz kumun tadını çıkartmak, gürültüden uzaklaşıp kamp hayatının tadını dibine kadar çıkartma, çadırda yaşam gibi konularda herkesin kamperlık puanı nedir?
- 8:40 Şuanki kullandığımız akıllı telefonların ömürlerini ne kadar görüyorsunuz? Kullanım olarak değil telefon alışkanlığının başka birinin geçmesi veya şu anki telefon formundan çıkması ne zaman olur?
- 9:53 Bir HWP çalışanı olmak için ne yapmak gerekiyor veya gereksinimler nelerdir? /HWP iş başvurusu nasıl yapılır?
- 11:08 Sizden boş boş ürün isteyenlere sövdüğünüz oldu mu?
- 13:50 Son Apple servis deneyimi videosunu izledim. Ersin Akman’ın Apple ile ilgili görüşlerinde değişiklik oldu mu? Samsung’dan sonra Apple hakkında bir kutup kayması yaşandı diyebilir miyiz? Ayrıca bu tatil fikri kimden çıktı?
- 17:43 Trump’ın Huawei uyguladığı yaptırımları ile firmanın fiyatlarında düşüş yaşanan ürünlerinde yaptırımın kalkması ile fiyat yükselmesi olur mu?
- 20:35 Youtube kanalı açmak ve içeriği geliştirebilmek için nelere dikkat etmek lazım? Çevrenizde bu konuda görüşlerini açıklayacak deneyimli insanlar var mı? Youtube başlangıcı için hangi kamera, mikrofon ve programların tavsiyesinde bulunursunuz?
- 25:02 Facebook’a bağlı şirketlerin sık sık sunucularında problem yaşamaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce de milyar dolarlık bir şirket için çok büyük bir problem değil mi?
- 28:35 Kardeşime yakın zaman içinde telefon alacağız. Tek elle rahat kullanabileceği bir telefon bakıyoruz ama aynı zamanda şarj konusunda da üzmesin istiyoruz. P20 konusunda ısrarcıyım tek el konusunda çekincelerim var. S10e aklına daha çok yatan bir telefon. Özellikle S10e batarya performansı konusunda bilgi verme imkanınız var mı?
- 33:50 Tamamen ekran olan hangi telefonu önerirsiniz? OnePlus 7Pro ve Mi9T arasındaki fiyat farkını hak ediyor mu?
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