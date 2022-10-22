Apple’ın baş tasarımcısı Evans Hankey şirketten ayrılıyor. Apple haberi Bloomberg’e doğruladı. Hankey’in yerine henüz bir atama yapılmadı, ancak Hankey’in altı ay daha görevinde kalacağı bildirildi.

Apple, Bloomberg‘e Hankey’in ayrıldığını doğruladı. Hankey’in şirketten neden ayrıldığı şuanlık belli değil. Baş tasarımcı bu hafta başında şirketten ayrıldığını duyurdu. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, önümüzdeki altı ay boyunca Apple’da çalışmaya devam edecek. Hankey’nin bundan sonra ne yapacağı henüz bilinmiyor.

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Hankey üç yıl önce Apple’ın ürün tasarım bölümünün başına geçti. Bu görevi 2015’ten 2017’ye kadar yürüten Richard Howarth’tan devraldı. Hankey, o sırada kendi tasarım firması LoveFrom’u kurmuş olan Jony Ive’ın ayrılmasından kısa bir süre sonra baş tasarımcı oldu. O zamana kadar Ive Apple’da 27 yıl çalışmış ve diğerlerinin yanı sıra 1998’de iMac, 2001’de iPod ve 2007’de iPhone’un tasarımlarında yer almıştı.

Hankey’in baş tasarımcı olduğu dönemde 12, 13 ve 14 numaralı iPhone modelleri ve Apple M1 işlemcili MacBook’lar piyasaya sürüldü. Baş tasarımcının cihazların tasarımları üzerinde ne kadar etkisi olduğu tam olarak belli değil. Aslında Apple’ın LoveFrom ile bir ortaklığı vardı ve şirketin ana müşterisiydi. Bu ortaklık bu yılın başlarında sona erdi.