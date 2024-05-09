Ankara Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesinde düzenlenen etkinlikle TARLA Elektron Hızlandırıcısı devreye alındı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla gerçekleştirilen TARLA Elektron Hızlandırıcısı Devreye Alma Töreni’nde, bu teknolojinin birçok bilimsel alanlarda araştırmaları ileriye taşıyacağı vurgulandı. Türkiye bilim atılımı yapıyor.

İçindekiler Ankara Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesinde TARLA Elektron Hızlandırıcısı Devreye Alındı

Ankara Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesinde TARLA Elektron Hızlandırıcısı Devreye Alındı

Bakan Kacır’ın yaptığı açıklamalara göre Türkiye, bu adımla beraber bu cihaza sahip dünyadaki dört ülkeden biri konumunda olacak. Bakan ayrıca araştırma altyapılarına yapılan 2,3 milyar liralık ödeneğin, ülkedeki bilgiyi üretme ve uygulamaya geçirme kapasitesini artıracağını ve yüksek katma değerli ürün ve hizmetleri destekleyeceğini ifade etti.

Kacır, araştırma altyapılarının bilim temelli kalkınma için önemli olduğunu vurgulayarak, kamu kaynaklarıyla desteklenen ulusal araştırma altyapılarının teknoloji ve insan kaynağı geliştirme performanslarını yakından takip ettiklerini söyledi. Özellikle, ticarileşme potansiyeli olan bilgi üretimine odaklanacaklarını belirtti.

Açılışta yapılan altyapı çalışmalarına da değinen Kacır, TARLA’nın ışık hızında elektron üretimi gibi konularda önemli atılımlara öncülük edebileceğini dile getirdi. Devletin TARLA’ya bugüne kadar 35 milyon avro kaynak tahsis ettiğini ve süper iletken hızlandırma teknolojisi sayesinde elektron hızlandırma kabiliyetini ülkeye kazandırdığını belirtti.

TARLA Elektron Hızlandırıcısı‘nın devreye alınması, Türkiye’nin bilim ve teknolojideki ilerleyişine önemli bir katkı sağlayacak gibi görünüyor. Bu tür altyapıların geliştirilmesi, ülkedeki araştırma ve yenilik faaliyetlerini destekleyerek ulusal kalkınmaya büyük ölçüde katkı sağlayabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Türkiye’nin ilk süper iletken elektron hızlandırıcısı Türkiye’de bilim çalışmaları için ne anlam ifade ediyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!