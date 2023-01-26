Akıllı telefon pazarı oluşmadan önce cep telefonu kavramı hayatımızdaydı. Tuşlu telefon döneminde milyarlarca telefon satıldı. Bugün ise Mydrivers, derlemesi için üreticiler tarafından resmi olarak yayınlanan verileri kullanarak tarihteki en çok satan 20 telefon ile karşımıza çıktı. Bunlar tarihin en çok satan telefonları olarak listeleniyor.

Bir dönem fırtınalar estiren Nokia‘nın üstünlüğü listede açıkça yer alıyor. İlk 20 modeldeki modellerin çoğu Nokia tarafından üretildi ve varlığı sırasında satışları 250 milyon adet olarak ulaşan Nokia 1100 telefonun en yüksek satış hacmine sahip telefon oldu. İkinci sırada ise Nokia 1110 tam 248 milyon adet satarak yer alıyor.

Üçüncülük, 224 milyon adet satan iPhone 6‘ya gidiyor. İlk defa iPhone’un ekranının büyümesi kullanıcıları baya bir çekmiş gibi görünüyor. Dördüncü sırada ise 200 milyon telefonla Nokia 105 yer alıyor. 200 milyondan fazla cihaz satan iPhone 6S ise beşinci oluyor.

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İlk ona sırasıyla 161 ve 160 milyon telefonla sekizinci ve dokuzuncu sırada iPhone 7 ve iPhone 11 oldu. 147 milyon adet satış ile iPhone 5 ise 14. sırada yer aldı. iPhone 8, 125 milyon adet ile sondan bir önceki sırada bulunuyor. Diğer şirketlerin tek telefonları sırasıyla 13. ve 16. sırada yer alan Samsung E1100 ve Moto V3 olmayı başardı.