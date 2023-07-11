Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram üzerinden yaptığı açıklama ile 5G’nin Türkiye’ye ne zaman geleceğini açık bir dille ifade etti. Uraloğlu, yaptığı açıklamada 5G’nin 2024 yılı içerisinde aktif olacağını, Türk milletinin çok daha hızlı bir internet bağlantı deneyimini yaşayacağını söyledi.

Şuanda ülkemizde sadece İstanbul Havaalanı’nda 5G kullanılabiliyor. Bunun dışında belirli pilot bölgelerde de denemeler devam ediyor. Peki sizce 5G ülkemizde ne zaman aktif olacak? Siz 5G destekli bir telefon kullanıyor musunuz? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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