Fiyatı yarı yarıya düşen tam kablosuz kulaklık: Taotronics SoundLiberty 53

Normalde 400 TL civarında bir fiyat etiketi olmasına karşın Hepsiburada’nın “Dört Dörtlük” isimli kampanyasında 200 TL‘ye düşen Taotronics SoundLiberty 53 isimli tam kablosuz kulaklığını inceledik.

Taotronics SoundLiberty 53 neler sunuyor?

Ürünü satın aldığınızda şarj etmeye de yarayan taşıma kutusu, üç farklı boyutta kulaklık pedi ve microUSB şarj kablosu çıkıyor.

Modelin tasarımına baktığımızda gövde kısmı her ne kadar biraz büyük görünse de, bizim kulağımıza tam uydu ve herhangi bir sorun yaşatmadı. Ayrıca büyük oranda sesi kesiyor olması ve dışarıya ses kaçırmıyor olması da önemli bir detay. Kulaklığın üzerinde dokunmatik bir panel bulunuyor. Bu sayede:

– Sola bir kez bastığınızda ses kısılıyor, sağ tarafta ise ses seviyesi arttırılıyor.

– Sola üç kez basarsanız bir önceki şarkıya, sağa üç kere bastığınızda bir sonraki şarkıya geçiliyor.

– Telefon görüşmesi geldiğinde görüşmeyi kabul etme, reddetme veya mevcut görüşmeyi sonlandırma özelliği yer alıyor.

Tasarım noktasında son olarak ürünün IPX6 sertifikası ile suya ve toza dayanıklı olduğunu da belirtelim.

Ses performansına geçiş yapacak olursak Taotronics SoundLiberty 53 modelinde Bluetooth 5.0 desteği kullanılıyor. Ürünün içerisinde 6 mm’lik dinamik sürücüler yer alıyor ve ses performansı ürünün şu anki 200 TL’lik fiyatına göre oldukça iyi. Yüksek ses seviyesine çıkabilen ürün, bu seviyede ses kalitesini bozmadan yansıtmayı başarabiliyor. Ancak kulaklık bass ağırlıklı değil, bunun altını çizelim. Uygun fiyatlı kablosuz kulaklıklar arasında en düzgün mikrofon kalitesine sahip modellerden biri olan Taotronics SoundLiberty 53 ile telefon görüşmesi gerçekleştirdik ve bu ses kaydını videoda sizlerle paylaştık.

Gecikme konusundaysa hem oyun hem de videolarda küçük bir gecikmenin yaşandığını belirtelim. Şarj konusunda ise kulaklıklar tam şarjda iken 5 saat civarında kesintisiz müzik dinleyebiliyorsunuz. 600 mAh kapasiteli kutu ise toplamda 40 saat pil ömrü vadediyor.