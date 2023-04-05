Elektrikli otomobiller her geçen gün daha da revaçta. Özellikle içten yanmalı motorlu otomobillerin çevreye saldığı egzoz gazları dünya insanlarını elektrikli otomobil üretmeye resmen zorladı. Her ne kadar bazılarımız bu durumdan hoşnut olmasa da elektrikli otomobiller artık hayatımızın bir gerçeği haline geldi. Birçok otomobil üreticisi içten yanmalı motorlu otomobil üretmeyi yavaş yavaş bitiriyor. Peki eski otomobiller ne olacak? Bu sorunun cevabını dolaylı olarak bu haberimizde alacaksınız. Çünkü Electrogenic isimli İngiltere merkezli bir şirket 1974 model Porsche 911’i tamamen elektrikli bir otomobile dönüştürdü.

Electrogenic elektrikli otomobile dönüşüm kiti satan bir şirket. İngiltere merkezli şirket çılgınca bir projeye imza attı. Proje 1974 model bir Porsche 911’i elektrikli hale getirmek. Biraz daha detaya inecek olursak şirket, 1974 ila 1989 arası üretilen Porsche 911 ve 1989 ila 1994 yılları arasında üretilen Porsche 964 için bu projeyi gerçekleştirdi.

Projenin en önemli yanı hiç şüphesiz eski model bu Porsche’u elektrikli bir otomobile çevirmek. Ancak önemli bir diğer yanı bu işlemi şasede herhangi bir kesme, oynama yapmadan gerçekleştirmesi. Bu sayede otomobili satacağınız zaman sarı sitedeki ilana şaselerde oynama yoktur yazabilirsiniz.

Şirket Porsche için iki farklı dönüşüm kiti sunuyor:

160 kW (214 HP)

240 kW (322 HP)

Bu kitlerde 62 kWh büyüklükte bir batarya kullanılmış. Şirket iki seçenekte de 320 kilometreye kadar menzil sunduğunu iddia ediyor. Bu batarya, ev tipi bir fişten 240 V’ta veya DC hızlı şarj cihazında 50 kW’a kadar 6,6 kW şarjı destekliyor. DC hızlı şarj cihazında otomobilin bataryası 1 saat içerisinde doluyor.

Dönüşümün tamamı arabanın ağırlığına 100 kg (220 lbs) ekliyor. Batarya gövde ve motor arasında ustalıkla bölünmüş. Bataryanın 40 kWh’lık kısmı önde geri kalanı ise arkada elektrik motorunun yanında yer alıyor. Bu şekilde ağırlık dengesi 49:51 olarak ayarlanmış. Orijinalinin 40;60 olduğunu düşünecek olursak orijinalinden bile iyi bir ağırlık dengesi yakalanmış.

160 kW (214 HP) güçteki elektrik motoru ile Porsche 911, 0 – 100 km/sa hıza 5 saniyede çıkıyor. 240 kW (322 HP) güçteki elektrik motoruyla ise bu süre 3.8 saniyeye düşüyor. İşin güzel tarafı bu dönüşümden sonra otomobilin frenleri üzerinde herhangi bir geliştirme yapmaya gerek yok. Porsche fren işini 1974 yılında bile çözmüş görünüyor.

Otomobilin dış görünüşünde veya kokpitinde herhangi bir değişim bulunmuyor. Bu sayede otomobil klasik formunu korurken kaputun altında günümüze uygun hale gelmiş oluyor.