REDMAGIC 9 Pro incelemesiyle karşınızdayız. Ülkemize yeni giren oyun canavarı olan REDMAGIC 9 Pro, üstün özellikleriyle dikkat çekiyor.
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TAM BİR OYUN CANAVARI! | REDMAGIC 9 Pro İnceleme
REDMAGIC ülkemizde artık resmi bir şekilde satılacak. İlk ürünlerinden birisi ise REDMAGIC 9 Pro modeli oldu. Biz de bu videoda telefonu kutusundan çıkarttık ve ilk izlenimlerimizi paylaştık.
REDMAGIC 9 Pro Teknik Özellikleri:
- Tasarım: 164 x 76.4 x 8.9 mm, 229 gram
- Ekran: 6.8 inç AMOLED, 1 milyar renk, 120Hz, 400 ppi, 1600 nit parlaklık
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3
- RAM/Depolama: 16GB / 512GB
- Kamera: 50MP + 50 MP + 2MP / 16MP Ön Kamera
- Ses: Stereo Hoparlör
- Batarya: 6500 mAh Batarya
- Şarj: 80W Hızlı şarj
- Ağ Bağlantıları: WiFi 7, Bluetooth 5.3, NFC, 5G