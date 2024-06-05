REDMAGIC 9 Pro incelemesiyle karşınızdayız. Ülkemize yeni giren oyun canavarı olan REDMAGIC 9 Pro, üstün özellikleriyle dikkat çekiyor.

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REDMAGIC ülkemizde artık resmi bir şekilde satılacak. İlk ürünlerinden birisi ise REDMAGIC 9 Pro modeli oldu. Biz de bu videoda telefonu kutusundan çıkarttık ve ilk izlenimlerimizi paylaştık.

REDMAGIC 9 Pro Teknik Özellikleri: