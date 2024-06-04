HUAWEI markasının üst segmente konumlandırdığı yeni telefonu Pura70 Ultra’yı bu videoda oyun testine tabi tutuyoruz. Her zaman olduğu gibi 30 dakika boyunca bir oyun 30 dakika boyunca da diğer oyunu oynuyoruz. Bu videoda ise 30 dakika boyunca PUBG Mobile, 30 dakika boyunca da telefonu zorlayabilecek oyunlardan birisi olan Genshin Impact oynuyoruz.

HUAWEI Pura70 Ultra segmentindeki tercih edilebilecek ve teknik detay anlamında dolu bir telefon. Kirin 9010 işlemcisi, 16GB RAM’i ve 5200 mAh bataryasıyla oyuncuların dikkatini çeken bir model olmuş. Peki siz SHUAWEI Pura70 Ultra’nın oyun, batarya ve sıcaklık performansları hakkında neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.