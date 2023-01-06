BDDK beklenen açıklamayı yaptı. Taksitli telefon alımlarında belli bir sınırda artık daha fazla taksit yapılacak. İşte detaylar.

Türkiye’de artan kurlar ve vergilerden dolayı telefon fiyatları maalesef ki yükselmişti. Bu soruna çözüm bulmak isteyen devlet, yeni düzenlemeleri ile karşımıza çıktı. BDDK taksitli telefon için yeni kararını açıkladı. Belli bir fiyat sınırı belirleyen BDDK, taksit sayısını da arttırdığını açıkladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yenilenmiş ürün niteliğinde olan telefon satın alımlarında, kredi kartlarında taksitlendirme süresi herhangi bir tutar sınırı olmaksızın 12 ay olarak açıkladı. Ayrıca telefon alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerindeki vade sınırı fiyatı ise 12.000 TL ve altında olan telefonlar için 12 aya çıkarıldı. 12.000 TL üzerinde olan telefonlar için ise vade sınırı 3 ay olarak belirlendi.

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Türkiye’de orta segment telefonların fiyatları 15.000 TL ve üzerine çıkmış durumda. ÖTV indirimi olmazsa muhtemelen bu fiyatlar daha artacak. 12.000 TL bandına artık giriş-orta segment telefonlar satın alınabiliyor. Eğer orta veya üst segment telefon almak isterseniz sadece 3 ay vadeli kredi çekebileceksiniz.

BDDK’nın bu durumu tekrardan değerlendirip ya sınırı artırması ya da tüm fiyattaki telefonlar için taksit sayısını sabitlemesi gerekiyor. Bakalım yakın zamanda bu konu ile ilgili yeni bir çalışma yapılacak mı? Peki, siz yeni düzenleme hakkında ne düşünüyorsunuz? Gelin yorumlarda tartışalım.