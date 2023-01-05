Türkiye’de pandemiden ve artan kurlardan dolayı özellikle telefon gibi teknolojik ürünlere erişimde son dönemde olumsuzluklar yaşanmıştı. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konu ile ilgili müjdeli haberi verdi. Bildiğiniz gibi çağımız teknoloji çağı. Teknoloji özellikle gençlerin olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı’nın açıklamasına göre; AK Parti ve ilgili bakanlıklar çalışanlar, dar gelirli ve gençler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerini rahatlatacak yeni projeler üzerinde çalışmalara başlamış durumda.

Güncelleme: Hazine ve Maliye Bakanlığı, telefon ve tabletlerden ÖTV alınmayacağı iddialarını yalanladı.

Yapılacak bu değişiklikte gençlerin telefon ve tabletlere daha rahat ulaşabilmeleri sağlanacak. Yapılan açıklamalara göre bir defaya mahsus olmak üzere gençlerin telefon ve tabletlerinden ÖTV alınmayacak. Ancak bu ÖTV alınmama olayı sadece gençleri kapsayacak. Koronavirüs pandemisi ile uzaktan eğitim sürecinde başarılı işlere imza atan yönetim, teknolojinin gençler için bir kez daha ne kadar önemli olduğunu fark etti.

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ÖTV’nin yani özel tüketim vergisinin alınmaması demek telefon ve tabletlerde özellikle de üst segmentlerde ciddi indirimlerin yapılacağı anlamına geliyor. Ancak atılacak bu adımın bu projeyi kötü amaçlı kullanmak isteyenlerin önüne geçmek için bir de engel bulunuyor.

Alım-satım işi yapan ve bu bağlamda gelir elde etmek isteyen kişilerin bu projeden yararlanmaması adına gençler eğer bir telefon veya tablet satın alırsa 3 yıl boyunca bu cihazı satamayacak. Böylece devlet alım-satımın da önüne geçmiş olacak. Engelliler için araç alımlarında da bu tip uygulamlar yapılıyor.

Şimdilik bu projenin detayları bilinmiyor. Telefon ve tablet alımlarında bir bütçe sınırı olacak mı yoksa tüm cihazlar için mi geçerli olacak? Bu sorunların yanıtını önümüzdeki günlerde alıyor olacağız.