Take-Two Interactive zamlı oyun fiyatı açıklamasında geri adım attı!

Take-Two Interactive, geçtiğimiz günlerde yeni nesil konsollarda oyun fiyatlandırmasının standart olarak 10 dolar zamlı olacağını, yani yeni standartlarının 70 dolar olacağını belirtmişti. Ancak şirket yaptığı yeni açıklamada her oyun için bu durumun olmayacağını, her bir oyun için farklı fiyatlandırma olabileceğini belirtti.

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Geçtiğimiz günlerde Rockstar Games ve 2K Games‘i de bünyesinde bulunduran Take-Two Interactive, yaptığı açıklamada yeni nesil konsollarda oyunların zamlı fiyata sahip olacağını belirtmiş ve bu açıklama sonrası da oyunculardan tepki toplamıştı. Şirketin CEO‘su Strauss Zelnick, yaptığı açıklamada oyunların her geçen gün daha maliyetli hale geldiğini, ancak bu maliyete rağmen oyunların erkenden zamlı ve sabit bir fiyatla sunulmayacağını belirtti. Her oyun için farklı bir fiyatlandırma yapılabileceğini söyleyen Zelnick, yeni nesil konsolların sunacağı üst seviye oyun deneyimi ve oyun fiyatlarına uzun yıllardır zam gelmemesi düşünüldüğünde 10 dolarlık olası fiyat artışının makul olduğunu savundu.

Önemli şirketlerden Ubisoft, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bu sene çıkacak olan yeni nesil oyunlarını standart fiyat olan 60 dolardan sunacağını belirtmişti. Ancak birçok firmanın zam konusunda sıcak baktığı ancak kimsenin ilk adımı atmak istemediği de konuşulanlar arasında. Take-Two Interactive bu konuda ilk adımı atan şirket oldu. Önümüzdeki günlerde diğer firmaların yeni oyun fiyatları hakkında bir aksiyon alması oldukça olası gözüküyor..