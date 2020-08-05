Oyun
Take-Two Interactive zamlı oyun fiyatı açıklamasında geri adım attı!
Take-Two Interactive, geçtiğimiz günlerde yeni nesil konsollarda oyun fiyatlandırmasının standart olarak 10 dolar zamlı olacağını, yani yeni standartlarının 70 dolar olacağını belirtmişti. Ancak şirket yaptığı yeni açıklamada her oyun için bu durumun olmayacağını, her bir oyun için farklı fiyatlandırma olabileceğini belirtti.
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Geçtiğimiz günlerde Rockstar Games ve 2K Games‘i de bünyesinde bulunduran Take-Two Interactive, yaptığı açıklamada yeni nesil konsollarda oyunların zamlı fiyata sahip olacağını belirtmiş ve bu açıklama sonrası da oyunculardan tepki toplamıştı. Şirketin CEO‘su Strauss Zelnick, yaptığı açıklamada oyunların her geçen gün daha maliyetli hale geldiğini, ancak bu maliyete rağmen oyunların erkenden zamlı ve sabit bir fiyatla sunulmayacağını belirtti. Her oyun için farklı bir fiyatlandırma yapılabileceğini söyleyen Zelnick, yeni nesil konsolların sunacağı üst seviye oyun deneyimi ve oyun fiyatlarına uzun yıllardır zam gelmemesi düşünüldüğünde 10 dolarlık olası fiyat artışının makul olduğunu savundu.
Önemli şirketlerden Ubisoft, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bu sene çıkacak olan yeni nesil oyunlarını standart fiyat olan 60 dolardan sunacağını belirtmişti. Ancak birçok firmanın zam konusunda sıcak baktığı ancak kimsenin ilk adımı atmak istemediği de konuşulanlar arasında. Take-Two Interactive bu konuda ilk adımı atan şirket oldu. Önümüzdeki günlerde diğer firmaların yeni oyun fiyatları hakkında bir aksiyon alması oldukça olası gözüküyor..
Haber
Detroit: Become Human satışları 5 milyon kopyayı aştı
Geliştirici Quantic Dream, Detroit: Become Human için toplam satışların tüm platformlarda 5 milyon kopyayı aştığını açıkladı. Bu sayı, oyunun Steam üzerinde listelenmesinden bir ay sonra açıklandı.
Detroit: Become Human ilk olarak Mayıs 2018’te PlayStation 4 için piyasaya sürüldü, ardından 2019 yılında Epic Games Store ve 18 Haziran 2020’de Steam üzerinde listelendi. Steam versiyonunun da piyasaya sürülmesinin ardından firma, Twitch için izleyicilerin gerçek zamanlı olarak oyun içi kararlara etki edebilmesini sağlayan bir Twitch uzantısı olan Detroit: Community Play’i başlattı. Yaklaşık 500 Twıtcher bu uzantıyı kullandı ve uzantı üzerinde 1.5 milyondan fazla oy kaydedildi.
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Quantic Dream CEO’su ve eş başkanı Guillaume de Fondaumiere, bir basın açıklamasında “Detroit: Become Human’ı Steam üzerinde satışa sunmak bizim için keyifli bir deneyim oldu” sözleriyle sürecin ne kadar iyi ilerlediğini belirtti. Oyun özellikle Asya pazarında, diğer olarak adlandırılan Epic Store ve Steam üzerinde ciddi bir satış ivmesi yakaladı. Ayrıca tek oyunculu deneyimi Twitch uzantısıyla beraber, izleyiciler ve topluluk açısından da eğlenceli hale getiren firma, uzantının satışlara ciddi bir katkısı olduğunu düşünüyor.
Donanım
DualShock 4, PlayStation 5 özel oyunlarında kullanılamayacak!
Sony, şu anda da satın alabileceğimiz bazı parçaların dahil olduğu, PlayStation 5 üzerinde çalışabilecek aksesuarları açıkladı. Uzun süredir beklenen ve hakkında çeşitli söylentiler bulunan DualShock 4 desteği ise PS5 oyunları için sürdürülmeyecek. Ancak geriye dönük uyumluluk içeren, PS5 içerisinde oynayacağımız bazı PS4 oyunlarında DualShock 4 kontrolcüsünü kullanabileceğiz.
DualShock 4’ün neden kullanılamadığı sorusuna Sony; “DualSense kablosuz denetleyicisinin de dahil olduğu yeni platform özelliklerini kullanıcıların tam anlamıyla kullanabilmesini istiyoruz” şeklinde bir söylemle açıklık getirdi. Bu demek oluyor ki hali hazırda elimizde bulunan PS4 kontrolcüleri, PlayStation 5 oyunları için kullanılamayacak. Yeni nesil konsola eklenen özellikler sebebiyle istenen deneyimi sunmayacağını düşünülen kontrolcü, kullanıcılara yeni PS5 ile birlikte yeni DualShock kontrolcüsünü de almaya neredeyse mecbur bırakacak.
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Yayınlanan açıklamada ayrıca, PS4 için özel olarak çıkan kulaklık, direksiyon setleri, arcade ve flight (uçuş) aksesuarlarının, teknolojileri destekleyen PS5 oyunları üzerinde kullanılabileceğini vurgulandı. Ek olarak VR aksesuarları ve PS Move kiti de PlayStation 5 üzerinde kullanılabilecek. 06 Ağustos tarihinde gerçekleşmesi beklenen yeni State of Play etkinliğinin öncesinde, kullanıcılar aksesuarlar konusunda yayılan söylentilerden sonra gerçekleri öğrenmiş oldu.
Oyun
URUZ Er Kişinin Geri Dönüşü, 28 Eylül’de Steam’de yayınlanıyor
URUZ Er Kişinin Geri Dönüşü, Türk mitolojisinden yola çıkarak hazırlanan PixelArt tarzında bir oyun olarak Berzah Games tarafından Steam‘de yayınlanacak.
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Dede Korkut Hikayeleri‘nin Salur Kazanın Tutsak Olup Oğlu Uruz’un Çıkarması bölümünde karşımıza çıkan Uruz karakterinin öyküsü, platform oyunu olarak Steam‘de oyun severlerin karşısına çıkacak. Yapımcılar, Uruz karakterinden hareketle Türk mitolojisini oyun haline getirdiklerini ifade ediyor.
URUZ Er Kişinin Geri Dönüşü, Steam sayfasında kısaca şu ifadelerle anlatılıyor:
“Uruz, Orta Asya’nın mistik dünyasında yol alan bir figürün başından geçen maceraları deneyimlediğimiz pixel platform tarzında bir oyundur. “Uruz: Er Kişi’nin Dönüşü”; Oğuz Türklerinin bilinen en eski epik yazılı destanlarından birisi olan ve göçebe Türk halklarının sosyal yaşam tarzı ve inançlarından ipuçlarını keşfedebileceğimiz “Dede Korkut Hikayeleri”nden esinlenerek yapılmıştır. Kitaptaki “Kazan Bey’in oğlu Uruz’un tutsak ediliş hikayesi” destanı oyunun temel çıkış noktasıdır. Hatun’un ve Kazan Bey’in adamlarının Uruz’u kurtarması için Kazan Bey’e nasıl yardım ettikleri anlatılmaktadır. Oyunumuz ise bu destanın bittiği yerden başlamaktadır. Destanın sonunda Oğuzlara tutsak düşmüş olan Kara Tekfur kalesi yağmalandıktan ve tarumar edildikten sonra serbest bırakılmıştır.”
PixelArt tarzında olacağından ötürü URUZ‘un, bugünkü yüksek grafiklere sahip oyunlardan farklı olacağını belirtelim. Daha önce Mart, Nisan ve Mayıs aylarında oyunu piyasaya sürmek istediklerini belirten yapımcılar, nihai olarak 28 Eylül‘de oyunu Steam‘de yayınlayacaklarını açıkladı.