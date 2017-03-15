En son çıkan Android Wear 2.0 akıllı saat modeli Tag Heuer’in Connected Modular 45 modeli şirketin lüks akıllı saat sınıfının son temsilcisi.

Tag Heuer 2015 yılında Connected modelini duyurmuştu. Connected Modular 45 ise bu saatten 100 dolar daha pahalı yani tam 1600 dolar. Connected Modular 45, Intel ile birlikte geliştirildi. Intel’in Yeni Teknolojiler Gurubu Başkan Yardımcısı Jerry Bautista yaptığı açıklamada bu saatin pahalı bir gövde içerisinde yer alan Android Wear modülü olmadığının altını çizdi. Bautista, Tag ile yaptıkları çalışmada diğer pahalı mekanik saatlerde olduğu gibi bu saatin iç kısmında standartların ötesine geçtiklerini belirtti.

Saatin adındaki Modular kısmı gerçekten adının hakkını veriyor. Saat 11 farklı tasarım ile çıkacak ancak değiştirilebilen kısımları sayesinde 500’den fazla tasarım kombinasyonu gerçekleştirilebiliyor. Saat safir cam kaplı 1.39 inç ekrana sahip. İŞlemcisi ise Atom Z34Xx. Saatte ayrıca 4 GB depolama alanı, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS ve mikrofon desteği gibi özellikler yer alıyor. 50 metreye kadar suya dayanıklı olan saatin 24 saatlik bir batarya ömrü olduğu yapılan açıklamalar yer aldı.